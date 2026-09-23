Samsung Galaxy S27 lijkt het volgende slachtoffer van de RAM-crisis te worden

Als je hoopte dat de Samsung Galaxy S27-serie meer RAM of opslagruimte dan de Samsung Galaxy S26-reeks zou hebben, dan heb je wellicht pech. Een nieuw lek suggereert dat er op dat vlak vrijwel niets verandert.

Volgens Zuid-Koreaanse lekker Lanzuk (via GSMArena) zullen zowel de Samsung Galaxy S27 als de Galaxy S27 Plus 12GB RAM hebben. Verder kan je kiezen uit 256GB en 512GB opslag. Dit zijn precies dezelfde configuraties als bij de Galaxy S26 (Plus).

De Samsung Galaxy S27 Ultra heeft naar verluidt 12GB RAM in combinatie met 256GB of 512GB opslag. Daarnaast zijn er nog een model met 16GB RAM en 1TB opslag zijn. Ook dit komt overeen met de Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Vervolgens zijn er veel geruchten over een nieuwe Galaxy S27 Pro. Die zou altijd 12GB RAM hebben en verkrijgbaar zijn met 256GB, 512GB en 1TB opslag. Deze smartphone zou een compactere, maar even krachtige versie van de Galaxy S27 Ultra moeten worden. In dat opzicht is het wel vreemd dat er geen configuratie met 16GB RAM is.

Dezelfde bron zegt dat sommige toestellen in de Galaxy S27-serie gebruikmaken van LPDDR6-werkgeheugen en UFS 5.1-opslag. Beide moeten aanzienlijk sneller zijn dan het type geheugen en opslag in de Galaxy S26-serie. Het is voorlopig nog onduidelijk of alle configuraties deze snellere RAM en opslag zullen hebben. Er bestaat een kans dat alleen de duurste versies dit krijgen.

De schuld van AI

Dit betekent dat de Samsung Galaxy S27 wellicht geen grote verbetering zal bieden ten opzichte van de Galaxy S26. Dat is niet echt verrassend, aangezien dit waarschijnlijk te wijten is aan de RAM- en geheugentekorten. Die blijven aanhouden vanwege de grote vraag van AI-datacenters. Zo zien we nu smartphones die op sommige vlakken slechter zijn dan hun voorgangers om prijsstijgingen te voorkomen.

Dat laatste kan de reden zijn waarom Samsung dezelfde hoeveelheid RAM aanhoudt. Daarnaast zijn de nieuwste chipsets van Qualcomm ook weer duurder. Dat kan als gevolg hebben dat de Samsung Galaxy S27-serie alsnog meer zal kosten dan de Galaxy S26-serie.