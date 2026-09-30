Samsung lanceert twee krachtige tablets van meer dan 1.000 euro

Samsung heeft zonet de Galaxy Tab S12-serie onthuld. De serie bestaat uit de Galaxy Tab S12 Plus en Tab S12 Ultra. Een "gewone" Galaxy Tab S12 is er niet. De tablets bieden snelle prestaties, een lange batterijduur en natuurlijk Galaxy AI. Beide tablets worden weer geleverd met de S Pen-stylus.

Beide tablets worden aangedreven door de MediaTek Dimensity 9500 en zijn daardoor de krachtigste Galaxy Tabs tot nu toe. De batterij van de Galaxy Tab S12 Ultra gaat daarnaast tot 23 uur mee en die van de Galaxy Tab S12 Plus tot 21 uur. Opladen gaat in beide gevallen met 45W.

De herontworpen 3D Vapor Chamber voert de warmte beter af om stabiele prestaties te ondersteunen. De tablets zijn verder voorzien van een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid.

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Het grootste verschil zit in het schermformaat. De Tab S12 Ultra heeft een enorm 14,6-inch scherm, terwijl de Tab S12 Plus een 12,6-inch scherm heeft. De technologie in het scherm is wel dezelfde. Ze beschikken beide over een Dynamic AMOLED 2X-display met een piekhelderheid van 1600 nits. Daarnaast is de ruimtelijke audio verbeterd en wordt die nu over vier in plaats van twee kanalen afgespeeld.

Een laptopwaardige ervaring

Samsung positioneert de Galaxy Tab S12-serie als een alternatief voor je laptop. Zo kan je het scherm met Multi Window in maximaal drie delen splitsen en meerdere apps naast elkaar gebruiken. Het Pro Keyboard geef je productiviteit een extra boost en is voorzien van een Galaxy AI Key, die direct toegang biedt tot AI-assistenten. De Galaxy Tab S12 Plus en Ultra komen bovendien met een proefabonnement van zes maanden voor Google AI Pro. Beide tablets krijgen ook weer zeven jaar software-updates.

De tablets zijn tot slot vanaf 7 oktober verkrijgbaar. De Galaxy Tab S12 Plus begint bij 1.299 euro (12GB + 256GB) en de Galaxy Tab S12 Ultra bij 1.539 euro (12GB + 256GB).