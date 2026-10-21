PHP-kwetsbaarheden zorgen ervoor dat veel websites wereldwijd tijdelijk offline gaan

Rond 70 procent van alle websites wereldwijd maken gebruik van de PHP-programmeertaal en nu PHP heeft aangekondigd dat er twee "kritieke kwetsbaarheden" zijn gevonden in hun systeem, gaan veel belangrijke websites wereldwijd tijdelijk offline totdat er een veiligheidsupdate beschikbaar is (via NU.nl).

Die veiligheidsupdate moet vanmiddag om 16u worden vrijgegeven. De update moet verhelpen dat kwaadwillenden via de kwetsbaarheden vanaf een afstand websites kunnen overnemen.

Wanneer de update beschikbaar wordt gemaakt, is het aan te raden voor alle websites die gebruikmaken van de programmeertaal om deze meteen te installeren. Vanaf dat moment zal het namelijk bekend worden waar die kwetsbaarheden te vinden zijn. Dat betekent dat cybercriminelen kunnen proberen om de kwetsbaarheden te gebruiken om websites die nog niet geüpdatet zijn aan te vallen.

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Vaisha Bernard, Chief Hacker bij Eye Security, zegt het volgende over dit probleem en het updaten van PHP: "Dit is geen probleem dat je oplost door alleen WordPress of plugins bij te werken. De kwetsbaarheid zit in PHP zelf, de software waarop de website draait. Organisaties moeten de PHP-versie van hun publieke websites controleren en de officiële update installeren zodra die beschikbaar is."

NU.nl geeft aan dat de kwetsbaarheden volgens het team van PHP nog niet lijken te zijn misbruikt op dit moment. Als je dus websites tegenkomt die ineens offline zijn, dan is dat waarschijnlijk gewoon uit voorzorg.

Er zijn inmiddels al te veel websites offline om ze allemaal op te noemen, maar een aantal belangrijke voorbeelden zijn MijnOverheid, DigiD, verschillende nieuwsoutlets, het RIVM, de ANWB en de Schiphol-app.

Grote gevolgen

Deze situatie blijft de komende tijd nog even spannend en kan grote gevolgen hebben. Iedereen wacht af om te zien of de kwetsbaarheden tussen nu en de release van de veiligheidsupdate nog worden ontdekt en misbruikt. Vandaar dus ook dat veel websites het zekere voor het onzekere nemen en maar tijdelijk uit de lucht gaan.

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Als dat gebeurt, moet het team van PHP heel snel in actie komen en de update eerder uitbrengen. Ook dan is het dus aan de getroffen websites om zo snel mogelijk in actie te komen en de update te downloaden. Op het moment dat criminelen de kwetsbaarheden gevonden hebben, duurt het tegenwoordig (met behulp van AI-tools) niet lang meer voordat er misbruik van kan worden gemaakt.

Andere gevolgen hebben simpelweg te maken met het feit dat belangrijke websites nu dus niet te bezoeken zijn. Dat is onder andere heel erg vervelend voor bijvoorbeeld ziekenhuizen die nu niet meer (gemakkelijk) belangrijke informatie van patiënten kunnen raadplegen.

We moeten dus ook nog maar afwachten wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn. Hopelijk verloopt de release van de update soepel en kunnen belangrijke websites weer snel terug online komen.