De vooruitgang van de verschillende projecten om een onofficiële pc-versie van GTA 6 te ontwikkelen, blijft ons verbazen. Het eerste gedeelte van de game is inmiddels speelbaar met een framerate die in de buurt komt van die van de officiële consoleversies (30 fps).

De zogeheten 'CGBJ'-build heeft deze mijlpaal bereikt, zo blijkt uit verschillende berichten op sociale media. Daar zijn ook video's opgedoken waarin de game daadwerkelijk te zien is, al lijken die beelden actief te worden verwijderd.

In een bericht op Reddit zien we hoe de eerste missie op de boot draait met zo'n 25 tot 30 fps in een 4K-resolutie. De gebruiker merkt daarbij op dat GTA 6 er prachtig uitziet in 4K met een stabiele framerate van ongeveer 30 fps. We verwachten overigens niet dat deze video lang online zal blijven. Mogelijk is hij al verwijderd tegen de tijd dat je dit leest. Deze projecten zijn uiteraard niet legaal en uitgever Take-Two zou actief optreden om de beelden en projecten offline te halen.

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Brackz meldt op X dat het CGBJ-project op het moment van schrijven ongeveer een uur geleden openbaar werd gemaakt, maar kort daarna alweer tijdelijk offline werd gehaald. Tot nu toe werd er achter gesloten deuren aan het project gewerkt.

Volgens het bericht draait de game met een stabiele framerate van 25 fps. Na het bekijken van de video kunnen we bevestigen dat de framerate inderdaad behoorlijk stabiel oogt en regelmatig richting de 30 fps gaat. Er zijn nog wel enkele grafische fouten zichtbaar, maar zowel de framerate als de algemene beeldkwaliteit zien er in deze eerste scène al verrassend goed uit.

Volgens de meest recente informatie over de systeemvereisten heeft deze onofficiële pc-versie van GTA 6 momenteel 8GB RAM en een grafische kaart met 16GB videogeheugen nodig.

Wat is de volgende stap?

(Image credit: Rockstar Games)

Andere beelden op Reddit laten zien dat de onofficiële pc-versie inmiddels zelfs boven de 40 fps uitkomt. Hoewel we deze berichten met een korreltje zout moeten nemen, boeken de ontwikkelaars enorme vooruitgang. Zo meldt Brackz op X dat de cutscenes van GTA 6 met behulp van FSR inmiddels 40 fps halen, met uitschieters tot 50 fps. De ontwikkelaar zou zijn versie binnen enkele uren openbaar willen maken.

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Eergisteren waren we nog onder de indruk toen GTA 6 met enkele frames per seconde draaide, inclusief textures, raytracing en schaduwen. De verwachting was dat de ontwikkelaars komend weekend 30 fps zouden halen, maar die mijlpaal hebben ze nu al bereikt. Sterker nog, de game ziet er in 4K verrassend goed uit en draait op sommige momenten zelfs boven de 30 fps.

Zoals een gebruiker op Reddit het verwoordt: "Toen ik gisteravond klaar was met werken, hadden we textures en belichting. Toen ik vanochtend wakker werd, draaide de game op 10 fps en werd het grootste deel correct geladen. Ik reed naar mijn werk en inmiddels hebben we 30 fps op een boot en ziet het er goed uit." Een andere Reddit-gebruiker voegt daaraan toe: "Als we na drie dagen al zo ver zijn, vraag ik me af waar we zondag staan."

Hebben we dit weekend al 60 fps? Enkele dagen geleden klonk dat nog absurd, maar inmiddels lijkt het niet eens zo onrealistisch. We zijn vooral benieuwd naar de prestaties in drukkere gebieden, zoals Vice City zelf. Tot nu toe zien we namelijk voornamelijk beelden van grote stukken open water. Bovendien zit er een groot verschil tussen een speelbare introductiemissie en een volledige game zonder grafische fouten, bugs en crashes.

Hopelijk zet deze razendsnelle vooruitgang ook Rockstar onder druk om werk te maken van de officiële pc-versie van GTA 6. Daar zitten immers genoeg pc-gamers op te wachten die niets met een illegale versie te maken willen hebben.