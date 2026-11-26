Garmin heeft zonet een update uitgebracht voor de Forerunner 570. Dit is het middenklasse model van de Forerunner-serie dat vorig jaar werd gelanceerd. Deze update bevat de gebruikelijke bugfixes en een hele hoop nieuwe functies.

De update (versie 19.25) is nu beschikbaar en wordt normaal automatisch gedownload. Je kan dit ook handmatig doen door op het horloge te navigeren naar Menu > Instellingen > Systeem > Software-updates > Controleren op updates.

Hij introduceert de volgende wijzigingen:

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Garmin Coach-trainingen voor beginnende en recreatieve fietsers

Verbetert de nauwkeurigheid van de detectie van zwemlengte en zwemslagtype

Wijzigt de automatische rondetijdmeldingen zodat rondenummers tijdens trainingen worden aangekondigd

Update bewegingswaarschuwingen door handmatige snooze-opties en automatische voorwaarden toe te voegen

Probleem opgelost met de navigatie in het pauzemenu voor activiteiten, zodat "Hervatten" bereikbaar is via "list wrapping"

Update voor het verwijderen van activiteiten die langer dan 30 seconden duren

Oplossing voor meldingen die tijdens intensieve trainingsintervallen verschijnen door ze te vertragen.

Probleem opgelost dat het horloge kon resetten na het passeren van een timing gate bij een halve marathon.

Lost een probleem op waarbij meldingstonen of timers konden worden afgespeeld wanneer de niet storen- of de slaapmodus was ingeschakeld.

Oplossingen voor andere kleine problemen

Bijgewerkte vertalingen

Ten slotte is de Garmin Forerunner 570 niet de eerste met deze update. De Forerunner 970, het topmodel van deze serie, en de Venu X1 ontvingen vorige week al een gelijkaardige update.