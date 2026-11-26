Deze Garmin Forerunner ontvangt een grote gratis update
De Forerunner 570 wordt beter
Garmin heeft zonet een update uitgebracht voor de Forerunner 570. Dit is het middenklasse model van de Forerunner-serie dat vorig jaar werd gelanceerd. Deze update bevat de gebruikelijke bugfixes en een hele hoop nieuwe functies.
De update (versie 19.25) is nu beschikbaar en wordt normaal automatisch gedownload. Je kan dit ook handmatig doen door op het horloge te navigeren naar Menu > Instellingen > Systeem > Software-updates > Controleren op updates.
Hij introduceert de volgende wijzigingen:
- Hondenprofielen, badges, activiteiten en activiteitsgegevens
- Garmin Coach-trainingen voor beginnende en recreatieve fietsers
- Verbetert de nauwkeurigheid van de detectie van zwemlengte en zwemslagtype
- Wijzigt de automatische rondetijdmeldingen zodat rondenummers tijdens trainingen worden aangekondigd
- Update bewegingswaarschuwingen door handmatige snooze-opties en automatische voorwaarden toe te voegen
- Probleem opgelost met de navigatie in het pauzemenu voor activiteiten, zodat "Hervatten" bereikbaar is via "list wrapping"
- Update voor het verwijderen van activiteiten die langer dan 30 seconden duren
- Oplossing voor meldingen die tijdens intensieve trainingsintervallen verschijnen door ze te vertragen.
- Probleem opgelost dat het horloge kon resetten na het passeren van een timing gate bij een halve marathon.
- Lost een probleem op waarbij meldingstonen of timers konden worden afgespeeld wanneer de niet storen- of de slaapmodus was ingeschakeld.
- Oplossingen voor andere kleine problemen
- Bijgewerkte vertalingen
Ten slotte is de Garmin Forerunner 570 niet de eerste met deze update. De Forerunner 970, het topmodel van deze serie, en de Venu X1 ontvingen vorige week al een gelijkaardige update.
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Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.