Samsung heeft aangekondigd dat de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) een paar gezondheidsfuncties krijgt die geïntroduceerd zijn op de Samsung Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. De functies maken deel uit van de grote update naar One UI Watch 9.

Nieuwigheden zijn Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load, Fitness Index en de vernieuwde Sleep Apnea-detectie. De Samsung Health-app biedt daarnaast uitgebreidere Sleep Coaching, met persoonlijker advies. De verbeterde Sleep Apnea-detectie is beschikbaar via de Samsung Health Monitor-app en verdeelt een verstoorde ademhaling in drie niveaus.

Vitals meet vijf vitale waarden tijdens je slaap: hartslag, hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur en bloedzuurstofsaturatie. Die worden gebruikt om een basislijn te maken en als je daarvan afwijkt in de toekomst, krijg je een melding.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Heart Health Score combineert meerdere metingen tot één score. Hiermee zie je hoe je dagelijkse routines samenhangen met je cardiovasculair welzijn.

Daily Cardio Load helpt je de balans tussen inspanning en herstel te bewaken. De functie meet hoe zwaar trainingen en dagelijkse activiteiten je hart belasten en geeft aan hoe intensief je workouts mogen zijn.

Fitness Index combineert verschillende conditiemetingen tot een overzicht van je fitheid. De functie beveelt ook content aan die aansluit bij je persoonlijke doelen.

Slaapfuncties

De vernieuwde Sleep Coaching biedt een persoonlijkere begeleiding. De coaching kan al starten met slechts drie dagen aan slaapgegevens uit de afgelopen twee weken. De wekelijkse begeleiding past zich automatisch aan aan veranderingen in je slaappatroon.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De vernieuwde functie Sleep Apnea, die in juli 2026 toestemming kreeg van de Amerikaanse FDA en in oktober 2026 werd goedgekeurd door het Zuid-Koreaanse ministerie van Voedsel- en Geneesmiddelenveiligheid, gebruikt een AI-algoritme om te analyseren hoe vaak je ademhaling per uur slaap wordt onderbroken. De resultaten worden onderverdeeld in drie niveaus: minimaal, incidenteel en frequent. Na twee nachten met slaapgegevens binnen een periode van tien dagen zijn de resultaten beschikbaar in de Samsung Health Monitor.