Google Pixel Watches ontvangen binnenkort een levensreddende functie

Smartwatches krijgen geregeld nieuwe functies via een software-update. Gewoonlijk krijgen smartwatches één of twee keer per jaar een update die allerlei extra's toevoegt. Nu is het de beurt aan de Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 en Pixel Watch 5.

Zoals Google uitlegt, voegt deze update tracking toe voor je bloeddruk, ademhalingsgegevens tijdens je slaap en insulineresistentie. Wat betreft bloeddruk en insulineresistentie gaat het niet om volwaardige metingen. Daarvoor hebben Pixel Watches niet de nodige sensoren aan boord. De horloges analyseren patronen op langere termijn en stellen zo een maandelijks overzicht samen.

We wisten al dat deze functies eraan kwamen, aangezien ze in augustus tegelijk met de Pixel Watch 5 waren aangekondigd. De timing was toen echter nog niet duidelijk. Wat ook niet duidelijk is, is waar deze functies zullen werken. Er staat dat de beschikbaarheid "varieert per regio" en voorlopig is dat de enige info die we hebben, aangezien er nog geen lijst met de exacte regio's is.

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Blijven ademen

Google Pixel Watch 5 (Image credit: Future / Cas Kulk)

Google zegt het trendmodel voor insulineresistentie is getraind op meer dan een biljoen datapunten, verzameld bij ruim vijf miljoen gebruikers, terwijl het bloeddrukmodel is ontwikkeld op basis van miljarden minuten aan ruwe hartslag- en bewegingsgegevens.

Met de functie voor trends in de ademhalingskwaliteit tijdens je slaap ontvang je elke ochtend een rapport over hoe je ademhaling gedurende de nacht is verlopen. Dit helpt je om de algehele slaapkwaliteit te beoordelen en te bepalen welke routine en omgeving zorgen voor een optimale nachtrust.

Hoewel we dus niet weten of die trends hier beschikbaar zijn, is er een nieuwe fucntie die hier wél werkt. De Pixel Watch 4 en Pixel Watch 5 ontvangen namelijk "Breathing Emergency Detection". Dit kan gevaarlijke dalingen in de zuurstofsaturatie detecteren en automatisch de hulpdiensten contacteren.

De Fitbit Air krijgt tot slot "later dit jaar" de update met de trends voor bloeddruk en insulineresistentie. In dit geval heb je wel Google Health Premium nodig, terwijl dat bij de Pixel Watches niet zo is.