Nieuwste Google Health-update laat je de AI Coach verbergen

Google Health verving in mei de Fitbit-app. Die transitie is niet helemaal soepel verlopen, maar langzamerhand weet Google nu toch wel veel van de grootste verbeterpunten aan te pakken. Via de nieuwste Google Health-update krijgen gebruikers nu bijvoorbeeld ook eindelijk de mogelijkheid om de inzichten van de AI Coach te verbergen op het 'Vandaag'-tabblad.

9to5Google laat weten dat versie 5.06 van Google Health voor Android en iOS nu wordt uitgerold met deze extra optie. Je kan de optie terugvinden in de app door op je profielafbeelding te tikken (rechtsboven), en vervolgens naar Instellingen voor Google Health > Coach te gaan.

Dat is tenminste waar je de optie zou moeten terugvinden. Meerdere Reddit-gebruikers geven echter aan dat de nieuwe optie nog niet te zien is in de app, ook niet na het installeren van de update. Het is mogelijk dat Google nog iets aan zijn kant moet regelen en dat het misschien dus nog even duurt voordat de optie daadwerkelijk voor alle gebruikers beschikbaar is.

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De enige andere veranderingen die Google genoemd heeft voor deze update zijn bugfixes voor de kaartoverzichten, zodat data voor je hartslag en andere metingen nu altijd accuraat moet worden weergegeven. Als je hoopte op andere upgrades, moet je helaas dus nog wat langer wachten.

Fijn om de keuze te hebben

Google's AI Coach is beschikbaar voor mensen die een Google Health Premium-abonnement hebben (voorheen Fitbit Premium). In de eerste instantie verscheen deze adviseur meteen prominent op de voorpagina van de app en wilde deze je maar al te graag aansporen om te chatten.

Dit hebben we zelf ook in de Google Health-app gemerkt en dat kan een beetje vervelend zijn als je eigenlijk gewoon op zoek bent naar belangrijke data, maar je eerst door hele lappen tekst van de assistent moet scrollen. Het is dus in ieder geval fijn om de optie te krijgen om de Coach op de homepagina te verbergen.

Met deze nieuwe instelling zet je de AI Coach overigens niet helemaal uit, maar die optie was al beschikbaar voor mensen die er echt niet mee te maken willen hebben. Wel verdwijnt de Coach dus uit het Vandaag-tabblad en dat is de pagina die standaard geopend wordt wanneer je de app opent. Als je deze optie gebruikt, zal de Coach nog steeds beschikbaar zijn via het Fitness-tabblad. Dan kan je via dat tabblad dus alsnog je vragen stellen.

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Aan de hand van de feedback die we tot nu toe zijn tegengekomen voor de Google Health-app gokken we dat dit een populaire verandering zal zijn... wanneer hij dan ook echt voor iedereen beschikbaar is. We hoorden een aantal weken geleden ook al geruchten over deze optie en toen uitten veel Reddit-gebruikers ook al hun frustraties over de huidige implementatie. Zo stoorden sommigen zich aan het potje "'20 questions' elke ochtend" en de manier waarop de Coach maar opmerkingen blijft maken over "dingen die je al gedaan hebt".