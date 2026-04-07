Strava-runs blijven gevoelige militaire informatie lekken

Als je nog een extra herinnering nodig hebt, wees dan voorzichtig met de Strava-gegevens die je openbaar deelt en met de wereld in het algemeen: een paar dagen nadat een Franse marineofficier de locatie van zijn oorlogsschip prijsgaf via een Strava-run, zijn ook gevoelige gegevens van meer dan 500 soldaten in het Verenigd Koninkrijk blootgelegd.

Een onderzoek van The i Paper bracht Strava-routes en profielinformatie aan het licht die door Britse militairen zijn gedeeld op verschillende locaties in het VK, waaronder bases in Northwood, Faslane en North Yorkshire.

Een van de openbaar gedeelde runs heeft de titel ‘Security Breach’, wat suggereert dat de betrokken soldaten zich ervan bewust zijn dat hun activiteiten zichtbaar zijn, maar zich er niet al te druk om maken wie er meekijkt of waar ze trainen.

Zoals in het rapport wordt aangegeven, zijn de locaties van deze bases geen geheim. Strava-runs kunnen echter wel prijsgeven welke militairen waar gestationeerd zijn en hoe personeel binnen het leger wordt verplaatst.

'Ongelofelijk'

Er zijn Strava-gegevens gedeeld in de omgeving van de basis in Faslane. (Image credit: The i Paper/Strava)

The i Paper kon via Strava-activiteitslogs die rond HMNN Clyde in Faslane zijn geplaatst, onderzeebootbemanningen en hun families identificeren. Dit is de thuisbasis van de Britse Trident-kernonderzeeërs. Via de app zijn ook foto’s gedeeld van oorlogsschepen die de haven binnenvaren.

“Het feit dat individuen persoonlijke accounts gebruiken in een beperkt gebied, stelt buitenlandse staten in staat om kleine stukjes informatie samen te voegen, waarmee je uiteindelijk een beeld van iemands leven kunt opbouwen,” aldus beveiligingsexpert Dan Lomas tegenover The i Paper.