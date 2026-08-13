‘Als je kon kiezen, zou niemand meedoen’: Amazon traint AI met je Twitch-streams tenzij je het uitschakelt

Als er één ding is waar een aanzienlijk deel van de bevolking nog een grotere hekel aan heeft dan aan AI, dan is het wel dat hun data automatisch worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Toch is dat precies wat er met je Twitch-streams gaat gebeuren, tenzij je daar zelf expliciet bezwaar tegen maakt.

De kwestie kwam aan het licht toen het officiële @TwitchSupport-account op X meldde: “We hebben een instelling toegevoegd waarmee je kunt voorkomen dat content van je kanaal wordt gebruikt om generatieve AI-modellen binnen Amazon te trainen.”

Volgens een FAQ op Twitch' pagina met accountinstellingen vallen onder de gegevens die voor AI-training kunnen worden gebruikt onder meer “je stream en de chat bij die stream, je VOD's, Clips, Highlights en alle tekst en afbeeldingen op je kanaal”.

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Opvallend genoeg leggen zowel de post van @TwitchSupport als de FAQ van Twitch niet uit hoe je je hiervoor kunt afmelden. Daarvoor moet je op je profielfoto op Twitch klikken en naar Instellingen > Beveiliging en privacy gaan. Onderaan de pagina kun je vervolgens Training voor Generative AI uitschakelen.

Het is goed om te weten dat afmelden voor AI-training niet betekent dat je helemaal geen AI-functies meer tegenkomt op Twitch. De website zegt dat het je gegevens nog steeds kan gebruiken voor “AI-ondersteunde functies”, zoals ondertiteling. Ook andere AI-tools, waaronder AutoMod, blijven actief voor veiligheid en moderatie. Het verschil is dat deze functies je streams niet bewaren om er later nieuwe content mee te genereren.

Daarnaast waarschuwt Twitch dat de instellingen van de streamer bepalend zijn wanneer je in de chat van iemand anders reageert. Met andere woorden: ook als je je eigen kanaal hebt uitgesloten van AI-training, kan wat je in de chat van een ander schrijft alsnog worden gebruikt om Amazons AI te trainen als die streamer daar niet voor heeft gekozen.

Deze keuze valt niet goed

(Image credit: NurPhoto (Getty Images))

Het is duidelijk dat deze stap niet bepaald goed is gevallen bij Twitch-gebruikers. Een Reddit-gebruiker noemde de beslissing “absoluut walgelijk” en wees erop dat er “meer dan 13.000 stemmen op hun UserVoice-pagina staan die hier nee tegen zeggen, en toch hebben ze het standaard ingeschakeld”.

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Anderen vermoeden dat de beslissing niet zozeer van Twitch zelf komt, maar van moederbedrijf Amazon. De populaire Twitch-streamer AnEternalEnigma schreef op Reddit dat dit gebeurde “omdat Daddy Amazon dit heeft besloten, niet Twitch”. Volgens hem hebben meerdere mensen binnen Twitch zich tegen de beslissing verzet en gepleit voor de mogelijkheid om je af te melden.

Een recente opname van een gesprek tussen Twitch-productdirecteur Mike Minton en Head of Community Mary Kish lijkt dat beeld deels te ondersteunen. Toen Minton uitlegde waarom AI-training niet standaard op opt-in staat, zei hij zonder omwegen: “Als het opt-in was, zou niemand zich aanmelden.”

Daarna voegde hij eraan toe: “Ik weet dat dit niet populair is. Ik weet dat de community hier erg boos over is. Maar dit is waar we nu staan.” Dat klinkt niet bepaald alsof Minton zelf enthousiast is over de beslissing. Vooral die laatste opmerking wekt de indruk dat hij er zelf weinig over te zeggen had.

Kish reageerde later dat het aantal mensen dat zich afmeldt Twitch kan helpen om intern duidelijk te maken dat de community niet zit te wachten op AI. Ze bood daarbij haar excuses aan en benadrukte dat ze de reacties van gebruikers wel degelijk leest.

Uit zowel de video als de opmerkingen van Kish ontstaat dan ook het beeld dat Minton en Kish niet bepaald enthousiast waren over de keuze om AI-training standaard in te schakelen. Kish zei tijdens de livestream zelfs: “We verwachten niet dat jullie hier blij of enthousiast over zijn. Ik verwacht niet dat iemand hier positief op reageert.”

Wil je niet dat je Twitch-streams worden gebruikt om Amazons AI-modellen te trainen, dan is het dus verstandig om die optie zo snel mogelijk uit te schakelen in je Twitch-instellingen. Het kan daarnaast geen kwaad om ook bij andere diensten met AI-functies te controleren of je gegevens daar standaard voor training worden gebruikt.