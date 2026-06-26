Apple verhoogt prijzen van alle MacBooks en iPads

Terwijl de Amazon Prime Days bezig zijn, kwam Apple met het tegenovergestelde nieuws: prijsverhogingen voor MacBooks, iPads en nog een paar andere producten. Het enige goede nieuws is dat de iPhones niet duurder worden (voorlopig).

Dit kwam niet als een verrassing, want Tim Cook zei vorige maand zelf dat er "aanzienlijk hogere" geheugenkosten aankomen. Hij zei ook dat de RAM-prijzen een grotere impact zouden hebben op Apple-producten.

Die impact uit zich in hogere prijzen voor tal van Apple-producten. Een prijsverhoging wordt natuurlijk niet groots aangekondigd. In de plaats daarvan zijn de prijzen in de webshop van Apple gisteren plots hoger geworden.

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Dit wordt duurder

Misschien wel het slechtste nieuws is dat de MacBook Neo duurder wordt. Dit was het nieuwe instapmodel voor de MacBooks dat aanvankelijk vanaf 699 euro beschikbaar was. Hier komt nu 100 euro bij in beide configuraties. Voor de versie met 256GB opslag betaal je nu 799 euro en voor 512GB opslag (en Touch ID) betaal je 899 euro.

Dat wil niet zeggen dat de MacBook Air en Pro plots interessanter worden, want ook die worden duurder. De MacBook Air van 13 inch met M5 en 512GB opslag kost nu bijvoorbeeld geen 1.199 euro meer, maar wel 1.429 euro. De iPads blijven ook niet gespaard. De iPad Air van 11 inch met M4 (128GB opslag) kost vervolgens geen 669 euro meer, maar wel 829 euro.

Producten die (voorlopig) niet duurder worden, zijn iPhones, Apple Watches en AirPods.

De boosdoener is een oude bekende: de huidige geheugencrisis. Vanwege de groeiende populariteit van AI is er een enorme vraag naar opslag, terwijl het aanbod dit niet kan bijbenen. Dit leidt tot stijgende geheugenkosten, zelfs voor bestaande producten.