MacBook Neo kan volgend jaar een upgrade krijgen... als de supply chain het volhoudt

De MacBook Neo is enorm goed ontvangen ondanks het nadeel van 8GB (niet uitbreidbare) RAM. Dat zou volgend jaar kunnen veranderen, maar de aanhoudende RAM-crisis kan roet in het eten gooien.

Zoals MacRumors meldt, zou de MacBook Neo van Apple in 2027 twee upgrades kunnen krijgen: een A19 Pro-chip en een upgrade naar 12GB RAM, aldus techcolumnist Tim Culpan in zijn nieuwsbrief. Dit zou betekenen dat de MacBook Neo dezelfde chip gebruikt als de iPhone 17 Pro.

De huidige MacBook Neo is sinds maart verkrijgbaar in twee configuraties: eentje met 256GB opslag en eentje met 512GB opslag (en Touch ID). Beide versies hebben echter 8GB RAM en dit kan je achteraf niet uitbreiden. De verwachte upgrade naar 12GB zal de Neo naar verwachting een boost geven voor productiviteit en multitasking.

Culpan verwacht verder dat Apple een aangepaste versie van de A19 Pro zal gebruiken in deze verbeterde MacBook Neo. Er zou namelijk gewerkt worden met een GPU met vijf kernen in plaats van zes. De GPU-prestaties zouden daarom geen grote sprong maken, aangezien de versie van de A18 Pro in de huidige MacBook Neo ook een GPU met vijf kernen heeft.

Er is echter één boosdoener: de aanhoudende RAM-crisis die bijna alle fabrikanten treft en leidt tot hogere verkoopprijzen. Bedrijven als Dell, Framework en diverse andere laptopfabrikanten hebben de afgelopen vier maanden te kampen gehad met problemen in hun supply chain.

Er wordt echter vaak gemeld dat Apple zijn supply chain voor RAM op orde had voor de crisis toesloeg. Bovendien staat Apple erom bekend om toestellen te maken die efficiënt RAM gebruiken. Windows 11 heeft bijvoorbeeld meer RAM nodig dan macOS om vlot te werken. We kunnen voor nu alleen maar hopen dat de RAM-crisis voorbij is wanneer Apple begint aan de nieuwe MacBook Neo.