De Fitbit Air krijgt binnenkort een grote gratis upgrade

Goed nieuws als je een Fitbit Air hebt, want deze schermloze activity tracker krijgt binnenkort nieuwe functies.

De belangrijkste upgrade is betere automatische tracking van workouts. Dat is bij een tracker zonder scherm essentieel omdat je niet kan zien wat hij denkt dat je doet. Google heeft nog geen exacte datum genoemd, maar de update verschijnt normaal "later deze maand" voor de Fitbit Air, Edge, Pixel Watch 3, 4 en 5.

Daarnaast worden activiteiten die voldoen aan de minimale tijdsduur en gepaard gaan met een langdurig verhoogde hartslag, automatisch herkend door je Fitbit of Pixel Watch. Binnen 30 minuten ontvang je dan een samenvatting in de mobiele app.

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De update maakt de ervaring niet alleen betrouwbaarder, maar voegt ook meer trainingen toe. Je horloge herkent nu meer dan 100 verschillende workouts, waaronder krachttraining en zwemmen, in plaats van de slechts tien.

De verbeterde detectie van Fitbit maakt ook gebruik van "critical context metingen" in Google Health. Dit analyseert gegevens zoals je trainingsroutines, historiek en locatie (met jouw toestemming) om activiteiten nauwkeurig te detecteren. Ook wordt het aantal gemiste workouts hierdoor gehalveerd.

Health Guardian voor iedereen

(Image credit: Google)

Daarnaast krijgt de Fitbit Air toegang tot Health Guardian. Dit maakt gebruik van tools die op de achtergrond je gezondheid monitoren om veranderingen daarin over langere tijd te volgen. Je hebt hiervoor wel het Google Health Premium-abonnement nodig.

Met Health Guardian kun je trends in de app zien, zoals trends in je bloeddruk en insulineresistentie. Aan het begin van elke maand krijg je dan een rapport als je je horloge vaak genoeg hebt gedragen.

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Ten slotte is Health Coach nuttig om deze veranderingen in de juiste context te plaatsen en je te voorzien van nuttig advies over je levensstijl en welzijn. Google benadrukt wel dat deze functie niet hetzelfde is als een echte diagnose van een dokter. Als Health Coach een zorgwekkende analyse geeft, raadpleeg dan eerst een arts voor je aan de alarmbel trekt.