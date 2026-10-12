De Fitbit-app is officieel dood: gebruikers moeten updaten naar Google Health

Als je zo lang mogelijk de update van de oude Fitbit-app naar de nieuwe Google Health-app aan het uitstellen was, heb je nu helaas pech.

De app werd eigenlijk natuurlijk eerder dit jaar al vernieuwd tot de Google Health-app, rond de release van de Fitbit Air. Tot nu toe konden gebruikers die nog geen vaarwel wilden zeggen tegen de Fitbit-app nog gewoon de update naar Google Health blijven uitstellen, maar gebruikers krijgen nu een melding te zien die ze forceert om te updaten (via Android Authority).

De melding kan niet worden gesloten, dus de enige manier om de app weer daadwerkelijk te kunnen gebruiken, is door te updaten en dus Google Health te gaan gebruiken.

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Het is niet duidelijk of deze melding al naar alle gebruikers van de Fitbit-app is uitgerold, maar gebruikers moeten er dus wel rekening mee houden dat ze binnenkort óf moeten updaten óf een alternatief moeten zoeken.

Missende features

Er waren overigens meer redenen om niet te updaten dan alleen de oude vertrouwde interface houden. Natuurlijk zal voor sommigen misschien de nieuwe look ook niet helemaal in de smaak vallen, maar dat is natuurlijk iets waar je eventueel wel aan kan wennen.

Daarnaast zijn sommige bekende Fitbit-functies echter ook verwijderd of flink aangepast bij de update naar Google Health. Het is dus niet heel vreemd dat sommige gebruikers de oude app nog niet kwijt wilden, omdat ze bijvoorbeeld hun badges, slaapprofielen, slaapdieren en meerdere andere sociale features niet kwijt wilden.

Google blijft natuurlijk wel zijn vernieuwde Google Health-app verder verfijnen. Hopelijk zullen sommige features dus misschien toch weer terugkeren op de een of andere manier.

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Verder zijn er natuurlijk ook mensen die de nieuwe interface wel fijn vinden. Daarbovenop is de Gemini-gestuurde Health Coach een toevoeging waar zeker potentie in zit, al merkten we bij onze review van de Fitbit Air wel dat die Coach ook nog wat verfijning kan gebruiken.