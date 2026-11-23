Als het gaat om premium smartwatches, behoren de Garmin Fenix en Apple Watch Ultra tot de populairste opties. Hoewel er veel onderlinge verschillen zijn, zijn ze de premium, rugged opties binnen het aanbod van beide merken.

Dus, welke moet je kopen op Black Friday? Dat is de vraag die we hier beantwoorden. We hebben elke Apple Watch Ultra getest en dragen al bijna twee jaar afwisselend de Garmin Fenix 8, Apple Watch Ultra 3, Garmin Fenix 9 Pro en Apple Watch Ultra 4. Dat geeft ons ruim voldoende ervaring om advies op maat te geven.

Ons antwoord zal niet voor iedereen hetzelfde zijn: het hangt af van je budget en wat je nodig hebt. We hopen dat dit artikel de keuze wat makkelijker maakt.

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Allereerst, heb je een iPhone?

Het spreekt voor zich dat deze vraag alleen geldt voor iPhone-gebruikers. Apple Watches werken uitsluitend met iPhones en daarmee is het klaar. Als je een Android-smartphone hebt of overweegt om binnenkort van iPhone naar Android over te stappen, dan is de Apple Watch überhaupt geen optie.

Als je een Android-gebruiker bent, kies je dus voor de Garmin Fenix. Het voordeel is dat het horloge ook werkt met iPhones. Ga je van Android naar iPhone, dan kan je de Fenix blijven gebruiken.

Voor Samsung-gebruikers willen we nog de Galaxy Watch Ultra 2 aanraden. Dat is een stevig horloge dat uitstekend samenwerkt met Samsung Health. Toch vinden we over het algemeen de Garmin Fenix 8 interessanter dan het Ultra-horloge van Samsung.

Kijk naar de prijzen

De Garmin Fenix 9 (Pro) is nog nieuw en kreeg net zoals zijn voorganger een perfecte score in onze review. Maar met adviesprijzen van boven de 1.000 euro is hij allesbehalve betaalbaar. Aangezien hij gloednieuw is, zullen er waarschijnlijk niet veel goede Black Friday-kortingen zijn. De oudere Garmin Fenix 8 krijgt daarentegen wel hoge korting. De essentie van beide horloges is bovendien hetzelfde: dit zijn extreem stevige smartwatches die tegen meerdere stootjes kunnen en geschikt zijn voor extreme sporten.

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Garmin Fenix 8 (43mm) van €799,99 voor €529 [NL] Bespaar 270 euro op de kleinste Garmin Fenix 8 (43mm). Voor deze prijs is het een absolute aanrader voor vrijwel iedereen die wat serieuzer wil sporten. De 43mm-versie past beter om smallere polsen en valt bij bredere polsen minder op. Ook in BE

Voor het meest recente duo Apple Watches Ultra geldt hetzelfde als bij de Garmin Fenix-horloges. De oudere Apple Watch Ultra 3 krijgt interessantere kortingen dan de nieuwe Watch Ultra 4. Momenteel verschillen de prijzen van beide horloges ongeveer 200 euro.

Apple Watch Ultra 3 van €799 voor €649 [NL] Bespaar 150 euro op de beste Apple Watch van vorig jaar. Met een batterijduur van 42 uur, een uitstekend scherm, slimme functies en apps van derden is dit horloge geschikt voor zowel dagelijks gebruik als intensieve trainingen. Ook in BE

Vergelijk de functies

De Apple Watch Ultra 3 of 4 (we raden af de originele of Ultra 2 af omdat hun software-ondersteuning korter is) zit vol slimme software en je kan naar hartenlust apps downloaden uit de App Store.

Wat de hardware betreft, blijft de Apple Watch Ultra de gouden standaard voor gps en hartslagmetingen. We vergelijken andere horloges namelijk altijd met de metingen van de Apple Watch Ultra. Elk model komt bovendien met LTE-connectiviteit.

De Fenix 8 en 9 blijven qua softwarefuncties wel achter bij de Apple Watch: hun gebruikersinterface is niet zo goed en de software is niet zo uitgebreid. Daardoor verloopt alles minder soepel.

Op basis van onze uitgebreide tests moet de Fenix-serie niet onderdoen voor de Apple Watch op vlak van gps en hartslagmetingen. Beide beschikken over geavanceerde navigatie, kleurenkaarten en meer. Het belangrijkste voordeel van de Fenix is de batterijduur. Je haalt hier negen tot achttien dagen, afhankelijk van het model, ten opzichte van de twee dagen van de Apple Watch.

Dat betekent meer slaapregistratie, meer gps-trainingen en minder zorgen over een lege batterij op een slecht moment. De Fenix beschikt ook over meer overlevingstools, zoals een speciale ledzaklamp.

Welke past het beste bij jou?

(Image credit: Future)

Nu de prijzen van de Garmin Fenix 8 en de Apple Watch Ultra 3 bijna gelijk zijn, wordt de keuze nog moeilijker.

Op basis van bovenstaande informatie kan de keuze voor een horloge worden teruggebracht tot drie eenvoudige vragen:

Heb je een lange batterijduur nodig? Als je waarschijnlijk langer dan 24-48 uur zonder opladen zult zitten, zelfs met snelladen, kies dan voor de Fenix 8.

Als je waarschijnlijk langer dan 24-48 uur zonder opladen zult zitten, zelfs met snelladen, kies dan voor de Fenix 8. Wil je hem aan een mobiel abonnement koppelen? Alleen de Fenix 8 Pro kun je aan een abonnement koppelen en die is weer stukken duurder. Bij de Apple Watch Ultra kan dit altijd.

Alleen de Fenix 8 Pro kun je aan een abonnement koppelen en die is weer stukken duurder. Bij de Apple Watch Ultra kan dit altijd. Heb je alleen maar Apple-producten? Als je al een iPhone, AirPods en een Mac hebt, is het logischer om voor de Apple Watch te kiezen.

Als je niet extra wilt betalen om het horloge aan je mobiele data-abonnement toe te voegen en je ziet het niet zitten om je horloge om de paar dagen op te laden, dan zouden wij voor de Garmin Fenix 8 kiezen. Gezien de hoge kortingen zouden we de Fenix 9 niet eens overwegen.

Als je het wel een leuk idee vindt om een minitelefoon om je pols te hebben die naadloos verbinding maakt met je Apple-apparaten, zouden we kiezen voor de Apple Watch Ultra 3 met korting.