De beste OLED tv's 2022: televisies van LG, Sony, Samsung en meer

Noot van de redactie: december 2022 Black Friday en Cyber Monday zijn geweldig geweest voor wie op zoek was naar één van de beste OLED tv's om in huis te halen. We zagen zelfs de laagste prijs ooit voor de LG C2. De Samsung S95B met zijn next-gen QD-OLED-scherm daalde ook opvallend in prijs en blijft even goed een fantastische optie.

De best OLED tv's die je momenteel op de markt vindt leveren hun prachtige beeldkwaliteit dankzij de zelfoplichtende pixels die deze technologie definiëren. Ze zorgen voor een rijkelijk en precies contrast voor HDR op een manier waartegen zelfs de beste LCD tv's niet kunnen opboksen. Dat betekent een ongelooflijk cinematografisch beeld waarbij je veel meer details te zien krijgt in de donkere delen van het scherm dan bij eender welke LCD tv.

Met de beste OLED tv's (waarvan de meesten sowieso bij de beste tv's op de markt horen), krijg je bovendien een duidelijker contrast tussen licht en donker, vergelijkbaar met de laserprojectie in bioscopen. Grote namen in televisieland als LG en Sony gebruiken OLED-technologie in hun premium toestellen. Zelfs Samsung, een tv-fabrikant die lang weigerachtig stond tegenover OLED, is eerder dit jaar toch ook overstag gegaan.

De afgelopen jaren hebben we een hele rist aan tv's getest, waaronder veel van de beste OLED tv's. Wij bevinden ons dus wel degelijk in de positie om de besten te rangschikken, al naargelang voorkeuren en budget. Het is een collectie van de toppers die nu beschikbaar zijn.

Weet je graag meer over hoe deze technologie werkt en waarom het een upgrade betekent voor jouw thuisentertainment, lees dan zeker ons artikel ' What is OLED? '. De korte versie daarvan is dat OLED tv's meer controle bieden over hoe fel of donker elke pixel kan zijn, wat schitterende HDR en waanzinnig duidelijke kleuren oplevert.

De beste OLED tv's 2022

(Image credit: LG)

1. LG C2 De best OLED tv voor de meeste mensen Specificaties Schermformaat: 42 inch, 48 inch, 55 inch, 65 inch, 77 inch, 83 inch Resolutie: 4K Schermtype: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 42-inch - 77-inch Condition Nieuw Screen Type OLED Read more ▼ De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Heel mooi 4K/HDR-beeld + Vier HDMI 2.1-poorten Redenen om te vermijden - Gebrek aan kabelmanagement - Geen HDR10+

De LG C2 OLED is de beste OLED tv voor de grote meerderheid. Hoewel de LG C1 OLED van vorig jaar nog steeds een geweldig toestel is en de kijkervaring van zowel de G2 als de Z2 die van de LG C2 lichtjes overtreft, zijn we er absoluut van overtuigd dat deze laatste veruit de beste prijs-kwaliteit biedt. Voor ons is het de televisie waar de concurrentie voorbij moet om de beste te zijn.

Bij de verbeteringen aan dit model hoort onder andere de Alpha a9 Gen 5 processor, die werd ontworpen om objecten duidelijker te onderscheiden en voor een betere dynamische toontoewijzing dan zijn voorganger. Daarbovenop krijg je ook een ‘virtual surround sound', want deze tv zet stereo om in een 7.1.2-kanaals geluid. We waren eerst niet overtuigd door die claims van 'virtual surround sound', maar de audio is oprecht goed voor een flatscreen. En met verschillende geluidsmodi vind je sowieso wel een audioprofiel dat bij jouw noden aansluit.

Nog bovenop die verbeteringen bevat de C2 OLED eveneens de vier aparte HDMI 2.1-poorten waarmee de C1 OLED ook al kon uitpakken. Wat van dit toestel dus het perfecte speelmaatje voor de PS5, Xbox Series X en Xbox Series S maakt.

De LG C2 is echter niet zonder minpuntjes. Tijdens het testen merkten we op kleurverzadiging langs de off-axis een beetje vermindert wanneer je je links of rechts van het scherm bevindt. Ook het vermelden waard is dat LG geen ondersteuning biedt aan de formaten IMAX Enhanced of HDR10+.

Natuurlijk bestaan er momenteel OLED tv's met een hogere resolutie. Zoals de LG Z2 OLED, met zijn 8K resolutie of de LG G2 OLED, die na een recente upgrade beschikt over een iets hogere piekhelderheid. Maar voor deze prijs blijven we bij ons standpunt over de LG C2.

Meer lezen: LG C2 OLED review

(Image credit: LG)

2. LG C1 De best goedkope(re) OLED tv met een balans tussen features, beeld en prijs Specificaties Schermformaat: 48 inch, 55 inch, 65 inch, 77 inch Resolutie: 4K Schermtype: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 48-inch - 77-inch Colour Zwart HDR HDR Read more ▼ De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Schitterend 4K HDR-beeld + Vier HDMI 2.1-poorten + Geweldige webOS-interface en ondersteuning voor apps Redenen om te vermijden - Weerkaatsend schermoppervlak - Geen HDR10+

Niet zo goed als de C2 OLED, vooral door een iets oudere processor en een minder helder scherm, maar deze tv uit 2021 blijft een fantastische aankoop. Zolang de voorraad strekt, want het kreeg een stevige prijsvermindering. En wanneer het op features aankomt, zien wij niet meteen enige dealbreakers die een verschil kunnen maken tegenover nieuwere modellen.

De a9 Gen 4 chip bevat een AI-processor om objecten en hun achtergrond beter te onderscheiden; iets dat de kern vormt van de grootste vooruitgang in de huidige tv-markt. Het ruime aanbod aan HDMI 2.1-poorten en een toegewijd Game Optimizer-menu zorgen ervoor dat gamers deze C1 met plezier in huis halen. Je kan dus vier toestellen aansluiten die werken met 4K 120Hz, VRR en ALLM.

Ook de LG C1 is niet perfect. Tijdens onze tests merkten we problemen op met hoe de Gen 4 chip gezichten weergeeft en het volledig glazen scherm weerspiegelt misschien wel iets te hard bij daglicht. Op dit moment is dit een super koopje wanneer je kijkt naar de geweldige beeldkwaliteit en hoe up-to-date deze OLED tv nog steeds is. Zeker vergeleken met de concurrentie en met het feit dat deze tv er al meer dan een jaar is.

Meer lezen: LG C1 OLED review

(Image credit: Sony)

3. Sony XR-A95K Een goeie optie voor beeldkwaliteit wanneer geld er niet toe doet Specificaties Schermformaat: 55 inch en 65 inch Resolutie: 4K Schermtype: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Type OLED Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Bekijken bij Hifiklubben NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Schitterende beeldkwaliteit + Uitstekend beeld en design + Goede audio Redenen om te vermijden - Enkele verbindingsproblemen - Geen HDR10+-ondersteuning - Niet zo helder als gehoopt

De Sony A95K is een meesterwerk van een OLED tv. Deze televisie heeft de technologie Quantum Dot OLED volledig onder de knie. Het is een combinatie van de geweldige balans tussen de zwartniveaus van OLED, een perfecte lichtcontrole, helderheid en een puur kleurenspectrum. De Cognitive XR processor van Sony levert zo'n goed beeld af dat we oprecht even in shock waren tijdens de tests. We durven zelfs zeggen dat de Sony A95K misschien wel de mooiste beelden aflevert die we ooit bij een toestel voor de particuliere markt zagen.

Het beeld is niet alleen een voorrecht om te aanschouwen, de Sony A95K zet gewoon een statement neer van het moment dat je hem uit de doos haalt. Het design is uniek en komt met een metalen plaat langs de volledige breedte die je achter de tv kan plaatsen voor een minimalistische look of ervoor voor een meer industrieel uitzicht.

Hoewel we normaal altijd aanraden om je nieuwe tv te voorzien van een soundbar, vinden we de audio van de Sony A95K best indrukwekkend. Dit is omdat deze tv in de voetsporen treedt van de vorige Sony OLED tv's met Acoustic Surface technologie, waarbij het scherm eigenlijk ook nog eens dienst doet als speakers.

Zoals je kan verwachten van een premium ervaring als dit, hangt er een hoog prijskaartje aan. De versie van 65 inch kost je 4.400 euro. Dat is bijna een volle 1000 euro meer dan sommige van onze andere favoriete OLED tv's op deze lijst (zoals de LG C2 OLED of de Samsung 65S95B). Dus hoewel deze televisie het absoluut verdient om in deze lijst van de beste OLED tv's te staan, is het prijskaartje niet mild.

Meer lezen: Sony XR-A95K review

(Image credit: Samsung)

4. Samsung S95B De beste OLED tv voor waanzinnige kleuren Specificaties Schermformaat: 55 inch, 65 inch Resolutie: 4K Schermtype: QD-OLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 55-inch - 65-inch Colour Zilver Screen Type OLED Read more ▼ De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Verbazingwekkende kleuren en contrast + Mooi, slank design Redenen om te vermijden - Geen Dolby Vision-ondersteuning - Perfect beeld vergt wat aanpassingen

De Samsung S95B is de eerste QD-OLED-tv, die nieuwe technologie die de lichtcontrole en het contrast waarvoor OLED bekend staat combineert met de rijkelijke kleurentechnologie van Quantum Dot. Het maakt van de Samsung QLED-tv's erg gegeerde toestellen.

De S95B zorgt voor een waanzinnig debuut voor deze technologie. En het gaat verder dan gewoon dit next-gen scherm, want met deze tv heeft Samsung alles gegeven. Je krijgt hun meest recente door AI geïnspireerde beeldprocessor, een enorm duidelijk besturingssysteem met de meest recente gamefeatures en zelfs hun slimme audiosysteem Object Tracking Sound.

En dat is allemaal geweldig, maar het toppunt blijft de beeldkwaliteit. De combinatie van helderheid, zwartniveau, contrast en kleuren zagen we echt nooit eerder op een toestel dat gericht is op gewone consumenten. Het is echt iets speciaals.

Voeg daar ook nog geluid aan toe dat perfect volgt wat er op het scherm gebeurt, prachtige upscaling, duidelijke ondersteuning voor streaming en alle recente HDMI 2.1 gamefeatures (inclusief 4K bij 120Hz). Dit is absoluut één van de beste tv's op de markt momenteel,maar goedkoop is hij niet. En het gebrek aan ondersteuning voor Dolby Vision (normaal standaard op tv's van Samsung) is oprecht zonde. Maar met die kleuren kan je je daar zeker overzetten.

Meer lezen: Samsung S95B review

(Image credit: LG)

5. LG G2 Gallery Series OLED Beste premium OLED TV voor geweldige beeldkwaliteit Specificaties Schermformaat: 55 inch, 65 inch, 77 inch, 83 inch Resolutie: 4K Schermtype: OLED evo Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 55-inch - 83-inch Condition Nieuw, refurbished Screen Type OLED Read more ▼ De beste deals van vandaag Bekijken bij Expert.nl (opens in new tab) Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Bekijken bij Kamera-express.nl (opens in new tab) Redenen om te kopen + Indrukwekkend heldere, levendige beelden + Mooi premium design Redenen om te vermijden - Komt zonder standaard - Geen ondersteuning voor HDR10+

Als de prijs voor jou niet van belang is en je wil gewoon de beste OLED tv die er is, dan is de LG G2 OLED de televisie voor jou. De OLED65G2 gebruikt zijn extra helderheid om ongeveer elk frame er nog schitterender te doen uitzien.

Hoewel de G2 OLED dezelfde Gallery-designnaam als voorgangers GX en G1 heeft, zien ze er allemaal heel anders uit. Het donkere frame is verleden tijd, net zoals de schuinere randen. Nieuw is een clever effect van twee lagen van een dunne zwarte plaat achteraan, die een klein beetje smaller is dan de iets bredere voorzijde waarin het scherm zit.

De kwaliteit van de verschillende aansluitingen bij de G2 OLED is geweldig. Vooral de vier HDMI-poorten, die tegelijk het maximum van 48Gbps aan data aankunnen, ondersteund door de HDMI 2.1-standaard. Dat wil zeggen dat hardcore gamers tegelijk een Xbox Series X, een PS5 en een zelfs gaming pc kunnen aansluiten om van 4K aan 120Hz te kunnen genieten. En dan heb je nog steeds een HDMI over om een streaming stick/box te gebruiken.

Voor wie een beetje bekend is met de LG OLED tv's van de laatste jaren is de impact van de extra helderheid die de koelplaat levert duidelijk: het geeft kleuren, meer volume en meer punch.

Het eindresultaat is een OLED tv die zo super is dat hij de eerste plaats in deze lijst alleen niet haalt omwille van de prijs. Die plaatst hem toch wat buiten het bereik van de gemiddelde tv-kijker.

Meer lezen: LG G2 OLED TV review

(Image credit: Sony)

6. Sony A90J Series OLED Een geweldige OLED-optie van Sony Specificaties Schermformaat: 55 inch, 65 inch, 83 inch Resolutie: 4K Schermtype: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision specifications Screen Size 55-inch - 83-inch Screen Type OLED Condition Nieuw Read more ▼ De beste deals van vandaag Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Redenen om te kopen + Robuust geluid + Nieuwe besturingssysteem is super Redenen om te vermijden - Mist enkele belangrijke features

De A90J 4K OLED-tv is niet meteen goedkoop, maar wat ons betreft verantwoorden de prestaties het stevige prijskaartje echt wel. De beeldkwaliteit van eender welke bron wordt ongelooflijk goed weergegeven. We waren bij elk belangrijk onderdeel erg onder de indruk: motion-control, contrast, de schermranden, het niveau van detail, noem maar op. En voor de momenten waarop je gedwongen wordt om iets onder 4K te bekijken is er een behoorlijke upscaling.

De volledige oppervlakte van het scherm als speaker gebruiken is nog nieuw en toch effectief. De twee conventionele bass-drivers als back-up laten de A90J voller klinken, meer direct en beter dan elk alternatief dat geen afzonderlijk audiosysteem heeft.

Doe daar nog een nieuwe Google TV interface bij, de gebruikelijke Sony standaard voor een afgewerkt product, voeten die van positie veranderen om een soundbar zo goed mogelijk te ervaren, een exclusieve service om films te streamen en een authentieke, goed ontworpen afstandsbediening en de A90J is volgens ons het complete (heldere) plaatje.

Lees meer: Sony A90J OLED TV review

Beste OLED tv's veel gestelde vragen

Hoe de beste OLED tv kiezen Wanneer je op zoek bent naar de beste OLED tv voor jou, zijn er heel wat zaken om rekening mee te houden. Wij raden aan om te beginnen bij de basis: leg het budget vast waarmee je aan de slag kan en denk na over het formaat dat je nodig hebt. Je kan dat budget indien nodig altijd wat verhogen als je de perfecte televisie hebt gevonden (of bij een goeie deal voor een OLED tv tijdens Black Friday), maar het is toch steeds verstandig om een limiet te stellen aan het begin van je zoektocht. Zo raak je niet voor niets in de ban van de beeldkwaliteit en features van een high-end tv die financieel veel te hoog gegrepen is. In bovenstaande lijst staan geen echt goedkope tv's, maar sommige zijn hun prijskaartje al meer waard dan andere. Zeker toestellen van één of twee jaar oud die geen vermeldenswaardige upgrades kregen die een stevige prijs verantwoorden. Wat het formaat betreft, ga je letterlijk moeten meten over hoeveel ruimte je beschikt. Denk eraan, een toestel dat elke centimeter ruimte van je woonkamer benut klinkt misschien als een strak plan, maar je moet ook rekening houden met zicht (niet alles ziet er hetzelfde uit vanuit elke hoek), helderheid en of je vanop een normale afstand kan genieten van je nieuwe beeldscherm. Met je neus ergens tegenaan zitten zal je kijkervaring niet meteen verbeteren, hoe goed het beeld ook is. Verder adviseren we om steeds de HDR-ondersteuning van een nieuw toestel te controleren. Je vindt die in onze lijst terug bij de specificaties van elke tv. Kijk ook zeker bij elk toestel het platform voor smart TV na. Daarnaast is geluid ook een belangrijke factor. Als je het niet erg vindt om extra te betalen voor een soundbar, dan is audio van geen groot belang.

(Image credit: LG)

Hoeveel kosten OLED tv's? De prijs van OLED tv's varieert enorm, afhankelijk van welke extra technologieën je bij je OLED-scherm krijgt. Denk dan bijvoorbeeld aan de resolutie, processor, beeldkwaliteit of ingebouwde speakers. Maar ook voor basismodellen ben je toch rond de duizend euro kwijt. Voor grotere modellen uit het middensegment (65 inches en groter) kan dat cijfer verdubbelen of eventueel verdrievoudigen. Voor experimentele "oprolbare" OLED-schermen mag je je zelfs aan een bedrag van zes cijfers verwachten. Op OLED-schermen van 48 inch vind je meestal maar beperkte kortingen, als er al zijn. We zien het echter wel gebeuren dat de prijzen voor de lang verwachte OLED's van 42 inch gaan zakken, als ze ooit uitkomen. Koopjesperiodes als Prime Day of Black Friday kunnen daarbij helpen, hoewel de grootste kortingen meestal worden gegeven op modellen van één of twee jaar oud. Het blijft sowieso wel de moeite waard om die afgeprijsde schermen in de gaten te houden, want meestal werken die processoren vlotter dan bij net gelanceerde modellen aan dezelfde prijs.

OLED vs QLED: welke moet je kopen? OLED is niet de enige optie voor technologisch aangelegde tv-shoppers. Samsung daagt de concurrentie uit met de geweldige helderheid van hun QLED-tv's. De introductie van Mini LED-technologie heeft verlichting en algemeen contrast ook nog eens alleen maar verbeterd. Dat zijn gebieden waarin OLED normaal domineert, dankzij de per-pixel helderheidscontrole. De strijd gaat steeds meer gelijk op, dus het zit tussen OLED- en QLED-schermen vaak in de details. Een OLED met een goedkopere processor kan vaker zorgen voor lichtkringen of ruis (zoals we zagen bij de LG BX). Een QLED met randverlichting (de Q60T) zal niet optimaal profiteren van verbeterde kleuren en contrast. Formaat of ondersteuning voor bepaalde features kan dan weer cruciaal zijn als je je tv wil aansluiten op een computer, een console of een 4K Blu-ray speler.

Wat is de levensduur van een OLED tv? Volgens LG Display, de producent van alle OLED-schermen in de toestellen in onze lijst, gaan hun schermen ongeveer 100.000 uren mee. Voor de meeste mensen staat dat gelijk aan een tiental jaar van televisie kijken. Dat is een pak meer dan de 40.000 tot 60.000 uren waarop je kan rekenen bij de meeste LED-LCD's. We moeten hierbij wel vermelden dat OLED tv's last kunnen hebben van beeldretentie: een stilstaand beeld dat te lang op het scherm blijft staan en inbrandt. Dus elke paar dagen een keer van kanaal veranderen kan geen kwaad.