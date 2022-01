OLED vs QLED: de premium tv-paneel-technologieën naast elkaar

Ben je niet zeker wat het verschil is tussen een OLED-tv en een QLED-tv? Dan ben je zeker niet alleen. Het is echter wel een belangrijke vraag als je op zoek bent naar een nieuwe televisie, want je zal de twee tech-termen OLED en QLED overal zien verschijnen.

Het is belangrijk om te weten dat geen van de twee technologieën beter is dan de andere. Het draait om wat je juist zoekt en welke optie je daarin het beste zal bijstaan. Je moet bijvoorbeeld in overweging nemen of de tv in jouw ruimte past, wat jouw voorkeuren zijn als kijker en natuurlijk of hij in jouw budget past.

Zelfs op vlak van prestaties is het vaak subjectief om te weten wat nu juist een premium beeld en een topklasse kijkervaring vormt. Sommige kijkers zullen volledig in de wolken zijn van OLED. Anderen zullen dan weer kiezen voor de kwantumdot-tech met zijn hoge contrast en helderheid.

In deze gids willen we al het jargon wat eenvoudig maken om ervoor te zorgen dat je alle informatie hebt om een televisie te kiezen die bij jou past. Of je nu een gigantische 83 inch OLED-tv zoekt, of een gaming tv voor jouw reservekamer, wij helpen je in de juiste richting.

Enkele van de grootste en beste tv-fabrikanten van vandaag verkopen OLED-tv's, waaronder Sony, LG, Philips, Panasonic, Vizio en Huawei.

LG lanceerde recent een meer geavanceerd soort paneel genaamd OLED Evo, wat de fabricagemethodes verbetert zodat de mogelijke helderheid van een OLED-display verhoogt.

OLED is het meest ondersteunde soort premium paneel dat je nu in tv's kan vinden. Het goede nieuws hier is dat het steeds goedkoper wordt, zelfs als QLED het voordeel heeft ondersteund te worden door Samsung, 's wereld grootste tv-fabrikant.

Je mag ervan uitgaan dat een QLED-tv gewoon een LCD-display bevat dat een andere naam heeft gekregen. Het is een andere naam voor de SUHD (Super UHD)-reeksen van Samsung van enkele jaren geleden. Dit lijkt de naam wat te ondermijnen, maar QLED vormt nog steeds de top van de schermtechnologieën van Samsung, met een kwantumfilter die het contrast zo sterk verbetert dat je niet het gevoel hebt van naar een LCD-scherm te kijken.

Er zijn nu wel andere fabrikanten, waaronder TCL, Hisense en Sharp die 'QLED'-toestellen uitbrengen, dus er zit toch meer achter deze schermtech dan slechts het marketingteam van Samsung.

Wij hebben alle belangrijke details rond zowel de QLED- als OLED-technologieën op een rijtje gezet. We tonen je wat ze juist inhouden, hoe ze verschillen, welke fabrikanten ze maken en, het belangrijkste, welke voor jou het beste is: QLED of OLED.

OLED tv's van LG zijn goed voor gaming en het bekijken van films, en dat dankzij de toevoeging van Nvidia G-Sync (Image credit: LG)

OLED vs QLED: het voordeel van organische LED's

OLED voor- en nadelen Voordelen:

Lichter en dunner (2.57mm)

Pixels sturen zelf licht uit

Diepe zwartwaardes

Snellere beeldverversing (0.001ms)

Geen haperingen en vervagingen Nadelen:

Beperkte schermgroottes: 48, 55, 65, 77, 83, 88 inch

Geen hoge helderheid (tot 1.000 nits)

Prijzig

We kunnen de strijd tussen OLED en QLED in slechts één zin opsommen: QLED is een aanpassing van de bestaande LCD-technologie, en OLED is een volledig nieuwe technologie.

OLED staat voor 'Organic Light Emitting Diode' en maakt gebruik van een laag op basis van koolstof tussen de conductoren die zijn eigen licht uitzendt zodra er een elektrische stroom door wordt gelaten.

Omdat de pixels hier zelf het licht produceren, worden ze volledig uitgeschakeld als ze zwart moeten zijn. Dat houdt dus in dat je geen groot LCD-backlight moet hebben, realistische zwartwaardes krijgt met een 'eindeloos' contrast, een bliksemsnelle beeldverversing en een beperkte helderheid die ideaal is voor films (al kan deze helderheid mager aanvoelen in vergelijking met de vertrouwde LED-standaarden). Als je voor het eerst naar een OLED-tv kijkt, dan zal je het gevoel hebben dat je toch een andere kijkervaring hebt.

OLED heeft zich de voorbije jaren beperkt tot slechts enkele schermgroottes, en dat vanwege de kleinere productieschaal in vergelijking met LED. LG heeft dit nu wel uitgebreid naar 42 inch OLED's, met 83 inch schermen in 2021. Dit jaar beloven daar nog grotere bij te komen.

Nieuwe lichtsensoren in de televisiemodellen van Panasonic en LG slagen er ook in om de prestaties van OLED's in heldere omgevingen omhoog te krikken, ook al worden deze niet overal toegepast.

Lees meer: wat is OLED?

QLED vs OLED: het voordeel van kwantumdots

QLED Voor- en nadelen Voordelen:

Prachtige witte kleuren

Enorm helder (tot wel 2,000 nits)

Groot aanbod aan schermgroottes tussen 32 en 98-inch Nadelen:

Niet even dun (25,4mm)

Soms te helder

Minder overtuigende zwartwaardes

Tragere beeldverversing

QLED is eerder een rebranding van een bestaande technologie dan volledig nieuwe tech. Tot 2017 noemde Samsung zijn vlaggenschip-tv's SUHD, maar dat werkte niet zo goed als ze hoopten. Daarom dragen ze nu de naam QLED, wat een acroniem is voor Quantum-dot Light Emitting Diode.

Het lijkt inderdaad veel op OLED, wat best verwarrend is, zeker als je daar nog eens de QNED-reeks van LG bijgooit.

Hoe dan ook verschilt QLED aardig wat van OLED. Het zendt immers zelf geen licht uit en maakt nog steeds gebruik van een backlight. Het werkt aan de hand van een kwantumdot-kleurenfilter voor zijn LCD-backlight, wat het contrast en de levendigheid van de kleuren verbetert. Daarom zijn het technisch gezien eerder QLCD-LED's, dus dan is QLED nog niet zo slecht.

Het is dus geen next-gen scherm-tech, maar gewoon een tweak aan bestaande LCD-displays. Vergis je echter niet, want dat houdt niet in dat het daarom slechte beelden geeft.

In 2021 doopte Samsung de QLED-reeks om naar 'Neo QLED', waarbij het gebruikmaakte van een MiniLED-backlight dat het aantal LED's verhoogt om een meer precieze controle te krijgen over je helderheid. Dit zorgt er tevens voor dat je kijkhoek groter wordt, blooming verkleint en dat de maximale helderheid hoger komt te liggen.

Lees meer: wat is QLED?

Welke merken ondersteunen OLED & QLED?

De strijd tussen OLED en QLED draait voornamelijk om de branding van beide producten, en ook om Zuid-Koreaanse rivaliteit. Elk OLED-paneel in elke OLED-tv wordt door LG Displays vervaardigd, en elk QLED-paneel door Samsung.

Team OLED:

De meeste televisiefabrikanten scharen zich achter OLED, omdat zij geloven dat dit de superieure technologie is op gebied van beeldkwaliteit. Het is moeilijk om dit te betwisten, maar ondanks het feit dat meerdere fabrikanten zoals LG, Sony, Panasonic, TP-Vision, Loewe, Bang & Olufsen, Skyworth en ChangHong nu allemaal OLED-tv's verkopen, blijven ze nog steeds heel duur. LG Display kan als fabrikant gewoon niet snel genoeg OLED-panelen maken om ze tegen een lagere kost te vervaardigen, waardoor OLED eerder een high-end tv-technologie blijkt.

Hier komt wel stilaan verandering in met de komst van nieuwe en kleinere schermgroottes. In 2021 zagen we bijvoorbeeld 42 en 83 inch displays opduiken. Deze stijging qua productie zou er toch ooit voor moeten zorgen dat de prijzen mee omlaag gaan. Hisense heeft de tech al laten vallen, nadat de Hisense O8B OLED er toch niet in sloeg om voldoende klanten te overtuigen.

Team QLED:

Ook Samsung besloot in 2014 om te stoppen met de productie van OLED's vanwege de lage opbrengsten bij de productie, en in 2017 ging het dan opnieuw van start met QLED. Het wil de technologie nu bekend krijgen bij het brede publiek door er andere bedrijven bij te betrekken.

Ook al zijn er slechts een beperkt aantal merken dat achter QLED staan, toch staan ze sterk. Samsung, Hisense, en TCL hebben in de 2017 de QLED Alliance opgericht om de ontwikkeling van QLED bij te staan en meer QLED-toestellen naar de grootste televisiemarkt te krijgen, zijnde China.

Panasonic gaat een stapje verder met de JZ2000, die een aangepast OLED-paneel heeft. (Image credit: Panasonic)

OLED vs QLED: wat is het beste voor gamers?

Als je voornamelijk op zoek bent naar een televisie die goed is voor gaming, dan raden we je aan om je op andere criteria te richten dan enkel OLED vs QLED.

Met de PS5 en Xbox Series X moet je misschien uitkijken naar een televisie met HDMI 2.1-poorten die in staat zijn 8K-video tegen 60Hz door te sturen, of 4K tegen 120Hz. Een lage input-lag staat niet altijd op de product-pagina vermeld, maar we raden je toch aan om er hoe dan ook steeds naar op zoek te gaan.

OLED-tv's zullen je het beste natuurlijke contrast geven, waardoor cinematische games er adembenemend uitzien. De OLED's van LG komen ook met Nvidia G-Sync waardoor je games er op het scherm veel vloeiender uitzien.

QLED's hebben een hogere helderheid, en kunnen beter zijn voor de zichtbaarheid bij sommige games, waardoor je alle objecten in je omgeving beter kan zien. Het hangt af van wat je speelt, maar het is belangrijker om een televisie te vinden met een lage input-lag, VRR (variabele beeldverversing) of een HDMI 2.1-poort dan dat je je blind staart op de paneeltechnologie.

(Image credit: Samsung)

OLED vs QLED: wat moet je kiezen?

Als je op zoek bent naar een topklasse 55 inch tv, dan kies je best voor een OLED. Beide technologieën zitten hier in dezelfde prijscategorie. Als je echter iets anders in gedachten hebt, zijnde een kleiner scherm en/of een beperkt budget waar je mee kan spelen, dan ligt het iets moeilijker.

Omdat LG Displays alle OLED's maakt en Samsung alle QLED's kan je misschien

zelf concluderen welke tech bijvoorbeeld beter is voor games, en welke voor films. Dat is echter niet het geval. Net als bij alle andere vormen van consumentenelektronica hangt het af van (a) hoeveel je wil spenderen en (b) voor welk merk je kiest.

De Samsung Q950TS 8K QLED-tv is een van de vlaggenschepen van Samsung, en de LG CX OLED is dan weer binnen zijn klasse koning. Neem een kijkje bij onze reviews om zelf te zien wat de twee technologieën kunnen bieden.

Als je het graag goedkoop wilt houden - onder de 1.000 euro, dan moet je het voorlopig met een LED of QLED doen. OLED is gewoonweg nog te duur. Je kan echter al wel een Samsung Q60R QLED vinden van 43 inch voor slechts enkele honderden euro's.

Er liggen genoeg nieuwe televisies van Samsung in het verschiet voor 2022, samen met nieuwe OLED's van LG, Panasonic, Sony en Philips, dus er is nog veel om naar uit te kijken.

Niets heeft een hogere helderheid dan een Samsung QLED (Image credit: Samsung)

De toekomst voor OLED vs QLED

Ongeacht het bovenstaande advies zullen er de komende jaren nog enkele verschuivingen in het landschap plaatsvinden.

Er zijn naar verluidt plannen om QLED-toestellen te maken die de LCD-backlight laten vallen om zelf licht te zenden, waardoor de panelen alle voordelen krijgen van zowel OLED als QLED. Dit zou mogelijk voor problemen kunnen zorgen bij OLED-fabrikanten als LG Display.

"Echte QLED-toestellen zenden zelf licht uit, net als bij OLED-toestellen, en bevinden zich nog niet op de markt, maar we verwachten dat ze de komende jaren verschijnen", aldus David Tett, marktanalist bij Futuresource Consulting. "Bij de release verwachten we dat het de grootste uitdager van OLED tot nu wordt, omdat het dezelfde voordelen geeft, met slechts een beperkte hoeveelheid nadelen."

Er waren geruchten dat Samsung deze zogenaamde 'echte' QLED-toestellen in 2020 zou uitbrengen, maar dat bleek tot dusver nog niet het geval. We blijven wel vernemen dat Samsung aan een soort hybride werkt van QLED en OLED.

De fabrikanten achter OLED-panelen blijven toch hopen dat de flexibiliteit, een van de belangrijkste karakteristieken van hun tech, toch de overhand blijft nemen. "OLED-toestellen kunnen nieuwe audiotoepassingen leveren waarbij het paneel vibreert om geluid te maken, en het kan ook nieuwe vormfactoren aannemen gezien de flexibele aard van het paneel", zo meldt Tett. Dat wordt steeds duidelijker met de oprolbare OLED-schermen van LG, de LG Signature Series OLED R.

Momenteel lijkt OLED de sterkste - en duurste - speler op de markt, maar als LG Display er niet in slaagt om zijn productiesnelheid te verhogen en meer en goedkopere schermen te voorzien (wat nu wel het geval lijkt te zijn), dan zou de toekomst van de mainstream tv-tech wel eens bij QLED komen liggen.

Jamie Carter heeft originele bijdrages gemaakt aan dit artikel.