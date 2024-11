MacBook Air met OLED-scherm mogelijk uitgesteld tot 2028

Er zijn al heel wat geruchten voorbijgekomen rond de introductie van OLED-schermen in MacBooks. Nu horen we een nieuw gerucht dat stelt dat vooral MacBook Air-liefhebbers nog lang mogen wachten op deze upgrade. Terwijl de MacBook Pro naar verwachting in 2026 de overstap naar OLED zal maken, moet de MacBook Air mogelijk wachten tot 2028 of later.

Dat staat in een nieuw bericht dat is gepubliceerd door de Koreaanse website The Elec. Zij beweren dat, volgens bronnen "in de industrie", de MacBook Air geen upgrade naar OLED zal krijgen in 2027, zoals werd gemeld in eerdere geruchten. De reden zou liggen bij de prijs en problemen met de supply chain.

De MacBook Air is natuurlijk de belangrijkste laptop van Apple die gericht is op de consument. Zijn prijs verschilt sterk van de MacBook Pro, die gericht is op professioneel gebruik. De introductie van OLED zou de kostprijs sterk doen stijgen. Terwijl dit niet zo'n probleem is voor de hoger geprijsde MacBook Pro, is het wel een probleem voor de MacBook Air, die zo goedkoop mogelijk moet blijven.

Dit betekent dat Apple moet uitzoeken hoe deze combinatie precies in elkaar zal zitten. De iPad Pro (M4, 2024) gebruikt bijvoorbeeld Tandom OLED-technologie, waarbij twee OLED-panelen op elkaar gestapeld zijn. Dit is veruit de duurste vorm van OLED die je nu kan vinden. Om de prijs te drukken, zou Apple voor een normaal, enkelvoudig OLED-paneel kunnen kiezen voor de MacBook Air.

De juiste balans vinden

(Image credit: Future)

Het komt erop neer dat Apple verschillende opties voor het OLED-scherm van de MacBook Air bekijkt en dat de voorraden en keuzemogelijkheden op dit moment schaars zijn. Het resultaat is dat het langer duurt om de definitieve samenstelling van de MacBook Air OLED op punt te krijgen. Apple zou bijvoorbeeld kunnen wachten op verbeteringen in de supply chain of goedkopere OLED-panelen. Vandaar dat er nu sprake is van een lancering in 2028.

Hoewel dit ten slotte geruchten zijn, is het wel een logisch verhaal. Zoals MacRumors opmerkt, heeft de iPad Pro met OLED-display niet de gehoopte verkoopcijfers gehaald. De verwachte verkoop zat rond de 10 miljoen en de huidige teller staat slechts op 6 à 7 miljoen stuks. Apple stelt zich dus mogelijk de vraag of OLED überhaupt een upgrade is waarop veel fans zitten te wachten.