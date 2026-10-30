Trumps 'Amerikaanse' smartphone blijkt wel héél erg Taiwanees

Het leek er even op dat we voorlopig niets meer zouden horen over de Trump Mobile T1, maar een nieuwe duurzaamheidstest bevestigt wat we eigenlijk al wisten: de smartphone is weinig meer dan een HTC-toestel met een ander uiterlijk en een nieuw logo.

Uit een eerdere teardown van iFixit bleek al dat de Trump-smartphone vrijwel identieke specificaties en onderdelen heeft als de HTC U24 Pro, een middenklasser uit 2024 van de Taiwanese fabrikant. Het ontwerp verschilt op een paar kleine punten, waaronder een andere cameramodule en een goudkleurige afwerking, maar zelfs de afmetingen zijn precies hetzelfde.

Nu is JerryRigEverything nog een stap verder gegaan. Uit zijn test blijkt dat niet alleen de interne indeling identiek is, tot aan het aantal schroeven toe, maar dat je zelfs het moederbord van de Trump-smartphone kunt verwisselen met dat van de HTC U24 Pro. Beide toestellen blijven daarna gewoon werken.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

De Trump-smartphone is dus vrijwel een exacte kopie van de HTC U24 Pro. Dat roept toch de nodige vragen op over de claim dat het toestel met trots Amerikaans is.

Trump Phone Durability Test - Its worse than we thought... - YouTube Watch On

Kan dankzij HTC wel tegen een stootje

Het enige positieve aan dit verhaal is dat de Trump-smartphone dankzij zijn grote gelijkenissen met de HTC U24 Pro ook net zo stevig blijkt te zijn. Het toestel overleefde meerdere buigtests in verschillende richtingen, lijkt behoorlijk goed bestand tegen water en heeft een scherm dat ongeveer even krasbestendig is als dat van de meeste moderne smartphones.

JerryRigEverything neemt niet alleen het toestel op de hak, maar haalt ook flink uit naar de volledige regering-Trump. De video is zelfs zo vermakelijk dat een Reddit-gebruiker het omschreef als "de vermakelijkste duurzaamheidstest die ik ooit heb gezien".