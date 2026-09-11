Iemand heeft nu de coole animatie van de iPhone Duo al op een Galaxy Z Fold 8 nagemaakt

De eerste reacties op Apple's nieuwe, vouwbare iPhone Duo lijken grotendeels positief te zijn. Vooral veel kleine optimalisaties in iOS 27 voor de nieuwe vormfactor krijgen veel lof. Eén van die "optimalisaties" is een coole animatie die je te zien krijgt bij het open- en dichtvouwen van de telefoon.

Wanneer je het 7,6-inch binnenste display open- of dichtvouwt, lijkt de wallpaper langzaam door het coverscherm heen naar het binnenste scherm te bewegen. Het effect is een erg leuk detail en een Android-gebruiker heeft dit dan ook verrassend snel nagemaakt op hun Samsung Galaxy Z Fold 8.

"Voelde een beetje FOMO bij het zien van die coole iPhone Duo-animatie die Apple vandaag liet zien, dus ik heb even rondgesnuffeld en kwam erachter dat de Z Fold 8 een erg accurate scharniersensor heeft," legt de gebruiker uit op Reddit. "Ik realiseerde me dat het vrij eenvoudig zou zijn om de waarden van de scharniersensor te pakken en ze te gebruiken om een transitie-animatie aan te sturen op beide schermen."

Het werkt verrassend goed, zoals je in de video hierboven kan zien (inmiddels versie 2). De helft van het display die open en dicht wordt gevouwen lijkt semi-transparant te worden wanneer deze beweegt en dat geeft de illusie dat hij onthult wat eronder zit op het grotere scherm. Dat is in principe ook hoe het eruitziet op de iPhone Duo (maar op de iPhone natuurlijk wel nog iets verfijnder). Het is gewoon een combinatie van een visueel trucje en bewegingssensoren.

Nu is het aan Samsung

Helaas is dit voor nu alleen een demo van wat er dus eigenlijk ook mogelijk is op Samsung-foldables. Hierbij worden ook gewoon nog screenshots van de wallpaper gebruikt om te laten zien hoe deze animatie zou kunnen werken. Dit is nog niet toe te passen op het systeemniveau en bijvoorbeeld met al je apps te gebruiken. De ontwikkelaar geeft aan dat ook alleen Samsung zelf zo'n verandering zou kunnen doorvoeren.

De reacties in de Reddit-thread zijn in ieder geval overwegend positief. Het is ook echt indrukwekkend hoe snel na Apple's onthulling deze ontwikkelaar dit voor elkaar heeft gekregen. Als we naar de reacties kijken, lijkt het erop dat er genoeg gebruikers van Samsungs foldables zijn die deze feature ook wel zouden willen.

De ontwikkelaar heeft overigens ook wel een soort waarschuwing voor toekomstige iPhone Duo-eigenaars. Het effect zou er in de eerste instantie vooral erg cool uitzien, maar daarna al gauw erg vervelend worden. "Het effect is ook alleen maar overtuigend recht van de voren" en als je dus vanuit een bredere hoek naar het scherm kijkt, wordt de illusie verbroken.

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We weten natuurlijk nog niet zeker of dat bij de iPhone Duo ook het geval is. Misschien zal het voor de meeste mensen ook niet zo'n probleem zijn. meestal kijk je waarschijnlijk toch recht naar het scherm als je hem opent. Toch is het iets om rekening mee te houden als je zo'n duur toestel wil aanschaffen. Het zou vervelend zijn als je je hier enorm aan gaat storen. Voor nu is de iPhone Duo in ieder geval de enige foldable met deze animatie. Het toestel is vanaf 16 oktober te pre-orderen en de adviesprijs begint bij 2.339 euro.