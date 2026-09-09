Apple onthult vouwbare iPhone Duo en iPhone 18 Pro-modellen met variabel diafragma

Het is weer september, dus een nieuw Apple-event kon natuurlijk niet ontbreken. Vandaag (9 september 2026) heeft Apple tijdens zijn 'Surprise and shine'-event weer nieuwe iPhones aangekondigd, plus nieuwe Apple Watches en een nieuw paar AirPods.

In dit artikel gaan we wat dieper in op de iPhones. Het gaat voor nu alleen nog maar om de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en Apple's eerste foldable: de iPhone Duo. Een gewone iPhone 18 en eventueel een iPhone Air 2 of iPhone 18e laten (zoals de geruchten al suggereerden) nog even op zich wachten.

De iPhone 18 Pro-modellen zetten vooral grote stappen op het vlak van camera's (en batterijduur), terwijl de iPhone Duo opvalt als Apple's eerste foldable, maar ook als Apple's duurste iPhone. Hieronder lees je alles wat je moet weten over de iPhone 18 Pro-modellen en de iPhone Duo.

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Alles over de iPhone 18 Pro (Max)

(Image credit: Apple)

De iPhone 18 Pro en Pro Max lijken op het eerste gezicht niet veel af te wijken van de iPhone 17 Pro en Pro Max. Onder de motorkap is er echter wel veel aangepakt en vooral voor het camerasysteem.

Er is dan wel weer een 48MP-hoofdcamera, maar deze heeft dit jaar een variabel diafragma gekregen. Een fysiek systeem van een soort lamellen kunnen de opening van de lens aanpassen en daardoor krijg je meer controle over zowel hoeveel licht er binnenkomt, als over de scherptediepte.

Dit camerasysteem moet voor een betere belichting bij weinig licht zorgen en bijvoorbeeld ook voor scherpere groepsfoto's. Daarnaast zijn ook de Pro-opties in de Camera-app verder uitgebreid. Zo kan je los van het diafragma ook andere belangrijke functies helemaal naar wens instellen, zoals de sluitertijd en witbalans.

Voor video's zijn er ook verbeteringen. Zo kan je nu naderhand filmeffecten toevoegen en kunnen timelapses nu in 4K met Dolby Vision HDR worden opgenomen. Bij de Fotografische Stijlen krijg je overigens ook weer meer aanpassingsmogelijkheden. Je krijgt dus vooral veel meer controle over de beelden die je vastlegt met al deze verbeteringen en toevoegingen.

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Qua design kan je aan de voorkant wel één duidelijk verschil zien wanneer het display aanstaat. Het Dynamic Island is namelijk merkbaar kleiner geworden, maar kan nog steeds tot drie Live Activiteiten tegelijk weergeven en natuurlijk Face ID gebruiken.

Aan de binnenkant vinden we dit jaar de A20 Pro-chip terug. Deze chip is gebaseerd op het 2nm-proces en biedt natuurlijk weer de nodige verbeteringen, waaronder een 40% snellere GPU dan bij de A19 Pro. Om dat bij te benen is de dampkamer voor de koeling ook drie keer groter geworden qua oppervlakte en staat dit direct in verbinding met de chip.

Ook de batterijen hebben dit jaar een upgrade gekregen. Apple geeft nooit specifieke batterijcapaciteiten prijs, maar bij het afspelen van video's zou de iPhone 18 Pro Max het tot 36 uur moeten kunnen volhouden en de iPhone 18 Pro Max tot 45 uur. Opladen gaat ook sneller. De toestellen laden binnen 15 minuten tot 50% op (bedraad). De Pro Max geniet ook van de grootste verbetering qua batterijduur die Apple ooit heeft doorgevoerd bij een iPhone.

Apple ging tijdens de presentatie ook in op verbeteringen voor Siri en AI in het algemeen, maar helaas kunnen we daar in Europa weer niet (meteen) van genieten. Dat geldt ook voor 'Referentieafbeelding van Apple'. Daarmee kan je de authenticiteit controleren van een foto die met iPhone 18 Pro is gemaakt... maar dus niet in Europa.

De iPhone 18 Pro en Pro Max beginnen allebei bij 256GB aan opslag en bieden verder nog opties voor 512GB, 1TB en 2TB. De toestellen zijn daarnaast beschikbaar in vier kleuren: Bordeauxrood, Gletsjer, Zilver en Zwart. De iPhone 18 Pro kost minimaal 1.479 euro en de iPhone 18 Pro Max kost minimaal 1.629 euro. De toestellen zijn vanaf 12 september te bestellen en worden vanaf 18 september geleverd.

Alles over de iPhone Duo

(Image credit: Apple)

Hoewel het niet bepaald een verrassing meer was, bewaarde Apple de onthulling van zijn eerste foldable toch maar tot het einde van de presentatie. Het concept van een vouwbare telefoon is niets nieuws meer, maar de eerste vouwbare iPhone is toch wel weer interessant.

Het is ook te zien dat Apple inderdaad voor een wat breder design heeft gekozen dan veel andere foldables. Het coverscherm heeft een 5,4-inch Super Retina XDR-display en het vouwbare scherm is een 7,6-inch Super Retina XDR-scherm. Het kleinere scherm beschikt nog steeds over 90% van de schermruimte die je bij de iPhone 18 Pro krijgt en het grote scherm biedt je 50% meer ruimte dan het scherm van de iPhone 18 Pro Max.

Apple benadrukte ook dat beide displays dezelfde beeldverhouding hebben, wat handig is voor apps die zich daardoor beter kunnen schalen. Het gaat hier verder om twee ProMortion-displays, dus dat betekent ook dat ze een Always-On-functie hebben. Verder halen ze een piekhelderheid van 3.000 nits.

Er is hier ook een speciale nanotextuurlaag toegevoegd bovenop het vouwbare scherm. Die is bedoeld om de vouwlijn wat meer te verhullen en reflecties te verminderen. Onder dit scherm vind je ook nog een verborgen FaceTime-camera.

Een heel belangrijk onderdeel van een foldable is natuurlijk het scharnier. Deze bestaat hier uit meer dan honderd onderdelen. De behuizing is gemaakt van 'grade 5'-titanium en het is ook mooi om te zien dat hier gewoon een IP68-certificering aanwezig is.

Een ander opvallend element van de iPhone Duo is dat hij geen Face ID gebruikt. Touch ID is weer teruggekeerd en zit verwerkt in een knop aan de zijkant. Zo kan je de telefoon vanaf het coverscherm en het binnenste scherm gemakkelijk ontgrendelen. Eén Face ID-systeem in dit dunne toestel was waarschijnlijk al lastig, laat staan twee.

iOS 27 is overigens logischerwijs ook geoptimaliseerd voor deze vormfactor. Zo kan je gemakkelijk twee apps naast elkaar openen (of twee keer dezelfde app) en combinaties van apps samen bewaren om later snel opnieuw te openen.

Sommige elementen van de typische iPhone-gebruikersinterface zijn hier ook verplaatst naar de rechterkant, zodat je er makkelijker bij kan op het brede scherm en zodat deze opties altijd op dezelfde plek te vinden zijn, wanneer open- of dichtgevouwen.

Later dit jaar krijgt de Duo ook nog ondersteuning voor de Apple Pencil met USB-C. Die zal dan zowel op het coverscherm als op het vouwbare scherm moeten werken.

Dan moeten we het natuurlijk ook nog over de camera's hebben. Los van die FaceTime-camera in het vouwbare scherm vind je een selfiecamera voorop en achterop een 48MP-hoofdcamera en een 48MP-ultrawide. Het variabel diafragma is hier niet aanwezig. Er is ook geen telefotocamera, maar de hoofdcamera biedt volgens Apple, zoals gewoonlijk, wel weer de mogelijkheid voor tot 2x inzoomen met optische kwaliteit.

Tijdens het fotograferen kan je verder natuurlijk ook de twee displays op handige manieren gebruiken om bijvoorbeeld selfies met de hoofdcamera te maken of je mensen een preview te laten zien van de foto die je van ze gaat maken. Ook werkt de iPhone Duo als zijn eigen standaard. Dit zijn allemaal handigheidjes die we kennen van andere foldables.

Binnenin de iPhone Duo vind je dezelfde A20 Pro-chip die ook in de iPhone 18 Pro-modellen zit. Ook hier is daarom een dampkamer gebruikt voor koeling.

Gezien de vouwbare vormfactor is de totale batterijcapaciteit gesplitst in twee helften. Nogmaals, hele specifieke cijfers krijgen we meestal niet van Apple, maar het bedrijf belooft hier wel een batterijduur van een hele dag. Ook worden er wel weer getallen gedeeld voor het bekijken van video's. Dat zou de telefoon met het coverscherm tot 44 uur lang moeten volhouden en met het vouwbare scherm tot 31 uur. Voor opladen geldt hier (bedraad) dat je na zo'n 20 minuten weer op 50% zit. Om de beperkte ruimte in de behuizing zo goed mogelijk te benutten (onder andere voor de batterij), is de Duo alleen in een eSIM-variant beschikbaar.

De iPhone Duo begint bij 256GB aan opslag en daarnaast zijn er nog uitvoeringen met 512GB, 1TB en 2TB. Je kan daarnaast uit twee kleuren kiezen: Sterrenwit en Nachthemel. Het is geen goedkoop toestel, want de adviesprijs begint bij maar liefst 2.339 euro. De iPhone Duo verschijnt ook iets later dan de nieuwe Pro-modellen. Hij zal vanaf 16 oktober te bestellen zijn en ligt vanaf 23 oktober in de winkel.