iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro: dit zijn de 5 grootste verschillen die je moet weten

Apple heeft tijdens het ‘Surprise and Shine’-event van 9 september de iPhone 18 Pro onthuld, maar hoe verhoudt die zich tot de ijzersterke iPhone 17 Pro van vorig jaar?

De nieuwe iPhone krijgt onder meer de krachtige A20 Pro-chip en een hoofdcamera met een nieuw variabel diafragma. Daar staat wel tegenover dat de iPhone 18 Pro iets duurder is dan zijn voorganger.

Twijfel je tussen de twee Pro-modellen? Dit zijn de vijf belangrijkste verschillen waar je rekening mee moet houden voordat je een keuze maakt.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

1. Variabel diafragma

Als fotografie voor jou belangrijk is, dan is dit zonder twijfel de grootste cameraverbetering van de iPhone 18 Pro: een variabel diafragma.

Bij smartphonecamera’s staat het diafragma normaal gesproken vast. Daardoor moet er een compromis worden gezocht tussen een grotere scherptediepte en betere prestaties in het donker door meer licht binnen te laten. Met het variabele diafragma van de 48MP Fusion-hoofdcamera lost de iPhone 18 Pro dat probleem op, omdat de camera zich per foto kan aanpassen aan wat er nodig is.

De iPhone 17 Pro heeft die mogelijkheid niet. De camera-opstelling is nog steeds erg sterk, maar mist wel de flexibiliteit van het nieuwste model.

2. Batterijduur en specs

(Image credit: Apple)

Zoals je mag verwachten, heeft de iPhone 18 Pro dankzij de A20 Pro-chip betere specificaties. Volgens Apple zijn de twee krachtigste CPU-kernen 20 procent sneller dan die van de iPhone 17 Pro, terwijl de GPU 40 procent sneller is.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het verschil dat je waarschijnlijk het meest gaat merken, is echter de grotere batterij.

De iPhone 17 Pro hield het in Apple's eigen videoweergavetest 33 uur vol, terwijl de iPhone 18 Pro 36 uur haalt. Daarmee zit hij op hetzelfde niveau als de iPhone 17 Pro Max. Ter vergelijking: de iPhone 18 Pro Max houdt het volgens Apple maar liefst 45 uur vol.

3. iPhone Pro kleuren

(Image credit: Apple)

De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in het klassieke Zilver en Zwart, maar ook in Gletsjer, een soort lila tint, en Bordeauxrood voor wie iets opvallenders wil.

De iPhone 17 Pro is er ondertussen in Sterrenwit en Nachthemel, naast de opvallende Cosmic Orange-kleur waar de meningen behoorlijk over verdeeld zijn.

Cosmic Orange had zeker zijn charme, maar Bordeauxrood oogt wat stijlvoller en tijdlozer zonder saai te worden. Uiteindelijk blijft kleur natuurlijk vooral een kwestie van smaak. En laten we eerlijk zijn: welk model je ook kiest, de kans is groot dat er uiteindelijk toch een hoesje omheen gaat.

4. Dynamic Island

(Image credit: Apple)

Zoals lekken voorafgaand aan de onthulling al suggereerden, heeft de iPhone 18 Pro een kleinere Dynamic Island. Daardoor neemt die minder ruimte in op het scherm en is hij minder nadrukkelijk aanwezig dan op de iPhone 17 Pro.

Tegelijkertijd is de Dynamic Island ook iets veelzijdiger geworden. Op de iPhone 18 Pro kunnen nu drie liveactiviteiten tegelijk worden weergegeven, terwijl dat op de iPhone 17 Pro beperkt bleef tot maximaal twee.

5. Prijs en beschikbaarheid

De iPhone 18 Pro is pas net aangekondigd en ligt vanaf 18 september 2026 in de winkels. Voor het model met 256GB opslag betaal je in Nederland 1.479 euro.

De iPhone 17 Pro is inmiddels een stuk goedkoper. Bij de lancering vorig jaar kostte die nog 1.329 euro, maar op dit moment is hij al voor ongeveer 1.100 euro te vinden.

Daarmee is het prijsverschil ineens behoorlijk groot. Op papier is de iPhone 18 Pro de betere telefoon, maar je betaalt momenteel bijna 380 euro extra ten opzichte van zijn voorganger. Zeker met Black Friday in aantocht kan de prijs van de iPhone 17 Pro bovendien nog verder dalen. Voor wie niet per se het nieuwste model nodig heeft, wordt de 17 Pro daardoor een steeds aantrekkelijkere deal.