"Ik wil dat Apple stopt met die onzin": iPhones tonen reclame tot ongenoegen van veel gebruikers

Als je iPhone-gebruikers vraagt wat ze vinden van de reclame in Apple Maps, wordt het snel duidelijk worden dat dit geen populaire beslissing was. Toen ze ontdekten dat Apple reclame voor hun eigen producten in iOS verwerkte, zorgde dat ook voor negatieve reacties.

De advertenties verschijnen in de instellingen op iPhones. Ze zijn bovenaan het scherm te vinden en promoten verschillende abonnementen, zoals iCloud+, AppleCare+ en de gratis proefperiode voor Apple Music en Apple TV.

De enige manier om deze promoties uit te schakelen, is door ze te laten verlopen (dat kan soms maanden duren) of te betalen voor de dienst. Er is niet altijd een knop om ze definitief weg te klikken en als die er wel is, melden sommigen dat hij niet werkt.

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Veel gebruikers uiten hun frustratie op sociale media. Zo zegt één gebruiker heel duidelijk het volgende: "Ik wil dat Apple stopt met die onzin". Sommigen vergelijken dit met Microsoft, dat ook reclame voor hun eigen diensten, zoals OneDrive, toont in Windows 11.

Sommige advertenties, zoals die voor Apple Music, verschijnen wanneer je een nieuw Apple-product hebt gekocht. De extra klachten zijn wellicht het gevolg van de iPhone 18 Pro (Max) die sinds vorige week vrijdag te koop is.

Opdringerig

Het feit dat deze advertenties vooral bij nieuwe Apple-producten verschijnen, maakt het nog wat erger. Als je net een recordbedrag hebt uitgegeven aan de iPhone 18 Pro (Max), wil je geen reclame zien die je aanzet om nog meer geld uit te geven.

Toch legt Apple de laatste jaren steeds meer nadruk op zijn diensten, zoals iCloud+, Apple Music, Apple TV en AppleCare+. Nu de groeimogelijkheden op de smartphonemarkt beperkt zijn, verschuift de focus van het bedrijf. Voor gebruikers betekent dit dat ze vaker dit soort advertenties zien. Hoewel het zeker niet de meest opdringerige reclame is, blijft het voor ergernissen zorgen.

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Er bestaat ten slotte een kans dat deze advertenties (deels) verschijnen door een bug. Zo zouden gebruikers die al een iCloud+-abonnement hebben alsnog reclame krijgen voor iCloud+.