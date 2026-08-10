Weer-app in Windows 11 krijgt kritiek vanwege hoog geheugengebruik

Als je een beknopte samenvatting wilt van enkele pijnpunten Windows 11, hoef je alleen maar naar de Weer-app te kijken. Dit is een van de standaardapps in Windows 11 en zoals Windows Latest opmerkte, is het RAM-gebruik belachelijk.

De Weer-app heeft op een of andere manier meer dan 1,2 GB systeemgeheugen nodig. Ter vergelijking: dat is bijna vijf keer zoveel als de Weer-app op macOS, die ongeveer 250 MB RAM gebruikt. Het is duidelijk dat de app een grote impact heeft op het systeem.

Er is nog een nadeel: naast de weersvoorspellingen staan er advertenties in panelen aan de zijkant. Dit zijn niet eens advertenties voor eigen diensten van Microsoft, zoals een abonnement op OneDrive, maar wel voor schoenen, kleren en dergelijke. De reden daarvoor is dat deze app eigenlijk de Weer-app van MSN is, die reclame van het MSN-netwerk bevat.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Het regent reclame

De app biedt veel weersinformatie en is behoorlijk uitgebreid, maar dan nog. Wat een lichte en gestroomlijnde app zou moeten zijn, verbruikt te veel RAM. Hoe komt dat? Dat komt doordat de Weer-app een webapplicatie is, die in de praktijk acht afzonderlijke Chromium-processen draait. Nu we door de RAM-crisis terug lijken te gaan naar 8GB RAM als standaard in plaats van 16GB, is dit een groot probleem.

Microsoft werkt ten slotte aan verbeteringen voor Windows 11 in het algemeen en richt zich specifiek op het geheugengebruik van pc's met 8GB RAM. Hopelijk hoort de Weer-app hier ook bij. Momenteel toont de app perfect aan wat er mis is met Windows 11: hij bevat ongewenste reclame en verbruikt onnodig veel RAM.