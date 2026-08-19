Microsoft gaat het rechtermuisklikmenu in Windows 11 eindelijk flink verbeteren

Microsoft gaat eindelijk het contextmenu van Windows 11 eens grondig aanpakken. Dit is het menu dat je te zien krijgt als je ergens op een je bureaublad met je rechtermuisknop klikt. Dit menu wordt eindelijk verbeterd en krijgt meer aanpassingsmogelijkheden.

In een blogpost voor een nieuwe preview build voor het 'Experimental'-kanaal heeft Microsoft aangekondigd dat het een vernieuwd contextmenu voor Verkenner uit gaat rollen.

Die vernieuwde menu is "ontworpen om sneller en schoner aan te voelen, en gemakkelijker aan te passen te zijn aan de manier waarop jij werkt". Microsoft heeft verder ook twee grote verbeteringen doorgevoerd.

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Ten eerste is het rechtermuisklikmenu na de update veel overzichtelijker geworden. Het menu zit niet meer vol met onnodig veel opties. Er staan nu dus standaard minder opties in de lijst, maar dit kan je ook enigszins aanpassen. Er is namelijk ook een nieuwe optie in de Windows 11-instellingen toegevoegd die het mogelijk maakt om aan te passen wat je precies te zien krijgt in het contextmenu.

Windows Central laat weten dat het het vernieuwde menu heeft kunnen uitproberen en dat het niet alleen overzichtelijker is, maar ook sneller laadt. Het is natuurlijk ook geen wonder dat de prestaties verbeterd worden wanneer er een heleboel onnodige elementen verwijderd worden.

Je kan er overigens ook voor kiezen om weer terug te gaan naar een contextmenu in de stijl van Windows 10. Daarbij worden de elementen die momenteel in het paneel bovenaan het menu staan (knippen, kopiëren, naam wijzigen, etc.) gewoon weer in de verticale lijst geïntegreerd, waardoor dat bovenste paneel dus verdwijnt.

Het moet ook mogelijk worden om in principe elk onderdeel van dit menu te verwijderen als je het niet gebruikt. Dat is vooral ook fijn voor wanneer third-party apps standaard hun eigen opties aan het menu toevoegen.

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Het werd tijd

(Image credit: Microsoft)

Dit klinkt als een erg fijne verbetering, maar tegelijkertijd voelt het ook alsof het contextmenu in Windows 11 gewoon meteen vanaf het begin zo had moeten werken. In ieder geval dat verwijderen van toevoegingen vanuit externe apps had een optie moeten zijn, zelfs als Microsofts eigen opties toch vast stonden.

Hoe dan ook, nu pakt Microsoft het menu dus in ieder geval flink aan en het is ook mooi om te horen dat het menu ook wat responsiever is. Windows 11-gebruikers klagen al erg lang over het feit dat het soms enorm lang kan duren voordat een rechtermuisklik ook echt het menu tevoorschijn haalt. Dit is toch wel een basiselement van de interface van Windows, dus het moet eigenlijk niet kunnen dat dit zo traag werkt op de gemiddelde pc.

We moeten natuurlijk niet vergeten dat deze vernieuwing voor het contextmenu momenteel nog in de testfase zit. Het kan dus nog wel even duren voordat de gemiddelde Windows 11-gebruiker de nieuwe opties krijgt. Dat gebeurt naar verwachting ergens later dit jaar, maar er is ook geen garantie dat er tussen nu en dan niet nog het een en ander verandert.

Voor nu lijken veel Windows 11-gebruikers blij te zijn met deze aanpassing, maar er zijn ook veel mensen die terecht meer een gevoel hebben van "nou, eindelijk!", want dit had veel eerder mogen gebeuren. Zo zei één Reddit-gebruiker: "Ze hadden vijf jaar om dat te doen. Maar ja, beter laat dan nooit."

Er zijn ook andere gebruikers die inmiddels Windows al verlaten hebben en gewoon duidelijk willen maken dat ze niet meer terugkomen. "Te weinig [en] te laat, ik weiger het om ooit terug te gaan naar MS," zei een andere Reddit-gebruiker. "Ze zijn mij kwijt en iedereen die naar mij luistert voor IT-advies."

Andere reacties suggereren dat alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Windows 11 soepeler draait eigenlijk noodzaak zijn geworden door de RAM-crisis. Zo zei iemand anders op Reddit: "Heeft waarschijnlijk veel meer te maken met het moeten uitvogelen hoe Windows 11 kan draaien op 8GB aan geheugen aangezien ze geen controle hebben over de prijs van geheugen." Een andere Reddit-gebruiker leek het daarmee eens te zijn en zei ook dat al deze verbeteringen ineens tevoorschijn kwamen nadat Microsoft Surface-apparaten met maar 8GB aan RAM had aangekondigd.

Dit zijn misschien ietwat negatieve reacties op een verbetering die over het algemeen positief moet zijn voor de meeste mensen, maar hier heeft Microsoft wel zelf voor gezorgd door jarenlang deze problemen niet aan te pakken.

Gelukkig lijkt er nu dus wel een nieuwe strategie te zijn. Hopelijk kan Microsoft ons blijven verrassen met handige Windows 11-aanpassingen en mensen weer wat enthousiaster maken over Windows.