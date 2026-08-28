Windows 11-update introduceert veelgevraagde features... en helaas ook bugs voor de muiscursor en wallpapers

Windows 11 heeft weer een nieuwe update gekregen. Het gaat om een preview-update die een aantal handige verbeteringen voor de interface introduceert (waaronder een taakbalkoptie waar veel gebruikers al langer op wachten). Helaas zijn er ook een aantal bugs geïntroduceerd met deze update.

De nieuwe preview-update van augustus is dus een gevalletje "installeer op eigen risico". Hoewel we geen tekenen hebben gezien van serieuze problemen zoals bootloops of iets dergelijks, kunnen de bugs wel vervelend zijn.

Windows Latest ontdekte de oorspronkelijke meldingen van problemen met deze update. Een aantal van de problemen zijn dat de muiscursor ineens kan veranderen in een "grote, witte cursor" en dat je wallpaper een lege zwarte achtergrond kan worden.

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Er zijn meerdere meldingen van deze problemen te vinden in de officiële Reddit-thread (gepost door Microsofts Jen Gentleman) voor deze Windows 11-update. Schijnbaar kan de ouderwetse cursor niet meer terug worden veranderd. Als je dat probeert, krijg je gewoon meteen opnieuw dit retro design volgens meerdere meldingen op Reddit. Blijkbaar kan je wel de zwarte achtergrond weer kwijtraken.

Het gaat hier gelukkig dus wel om een optionele update. Dat is het geval bij alle preview releases. Tegelijkertijd zijn dit natuurlijk wel aantrekkelijke releases voor mensen die graag meteen met alle nieuwste features en vooral langverwachte features aan de slag willen. In dit geval bevat de nieuwe preview-update dus ook de mogelijkheid om de taakbalk te verplaatsen (weg van de onderkant van het scherm) en om het formaat van het Startmenu te wijzigen. Er is ook een optie aanwezig die je Bing laat uitzetten bij de zoekfunctie in Windows 11.

Nog maar even wachten tot september

(Image credit: Lipik Stock Media / Shutterstock)

Hoewel deze bugs alleen visueel zijn, ziet je interface er mogelijk dus wel ineens erg kaal en ouderwets uit als je deze update installeert. Het meest vervelende is dat je dus niets lijkt te kunnen doen aan de veranderde muiscursor (los van de update weer verwijderen).

Eén teleurgestelde Reddit-gebruiker uitte hun frustratie met de woorden: "Wauw, een buggy puinhoop van een update voor iedereen."

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Het is nogal gemakkelijk om tot die conclusie te komen als je even door de officiële Reddit-thread scrolt. Je vindt daar namelijk veel verschillende meldingen van dit probleem. Daarbij moeten we natuurlijk wel rekening houden met het idee dat mensen die last hebben van de bugs eerder zullen klagen in zo'n thread dan dat mensen die nergens last van hebben de update zullen prijzen. Daardoor ziet de situatie er al gauw erger uit dan deze in het echt is. Er zijn ook zeker wel mensen te vinden die de update voor augustus hebben geïnstalleerd en inderdaad nergens last van hebben. Het team van Windows Latest had bijvoorbeeld ook geen last van dit muiscursorprobleem.

Toch zijn er wel genoeg meldingen van dit probleem om het serieus te nemen. Die retro muis is ook wel een erg vreemde bug om dit stadium van een update te bereiken. Je zou denken dat iemand bij Microsoft dit al wel eerder zou zijn tegengekomen. Dit wijst misschien dus op een probleem rond 'QA' ('quality assurance') en interne tests bij Microsoft.

Hopelijk komt Microsoft in ieder geval snel met een oplossing. Deze preview release wordt uiteindelijk omgetoverd tot de september-update die volgende maand uitkomt en tegen die tijd moeten dit soort bugs er natuurlijk eigenlijk wel uit zijn.

Het is het ook nog waard om te vermelden dat er mensen teleurgesteld zijn met de update ondanks het feit dat ze geen last hebben van de bovengenoemde bugs. De reden daarvoor is in sommige gevallen dat ze geen toegang hebben gekregen tot de nieuwe veranderingen voor de taakbalk en het Startmenu. Die features worden (helaas) namelijk geleidelijk aan uitgerold. Ze verschijnen eerst op een beperkte selectie van Windows 11-pc's en worden pas later naar meer mensen gebracht.

Het is natuurlijk frustrerend als je een optionele update installeert om toegang te krijgen tot nieuwe features, maar dat je dan vervolgens dus pech hebt en één of meerdere van die features helemaal niet krijgt. Helaas gaat dat nou eenmaal zo bij dit soort vroege updates voor Windows. De frustraties zijn begrijpelijk, maar aan de andere kant zien we liever een voorzichtige uitrol dan een uitrol die moet worden stopgezet of teruggedraaid vanwege grote problemen.