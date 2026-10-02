Windows 11 26H2 lijkt het RAM-gebruik bij sommige gebruikers te verbeteren

Er duiken steeds meer aanwijzingen op dat de 26H2-update van Windows 11 bij sommige gebruikers voor betere prestaties zorgt. Toch is het op dit moment nog te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden.

Wccftech wees op een bericht op Reddit waarin een Windows 11-gebruiker opmerkte dat het RAM-gebruik direct na het opstarten vóór de 26H2-update rond de 6,9GB lag. Na de update zakte dat naar ongeveer 4,8 tot 5GB. Volgens die gebruiker lijkt Windows 11 dus daadwerkelijk zuiniger met werkgeheugen om te gaan.

Ook andere Reddit-gebruikers melden vergelijkbare ervaringen. Eén gebruiker schrijft dat het geheugengebruik ongeveer 3GB lager ligt dan voorheen. Een andere gebruiker zag het RAM-gebruik met ongeveer 1GB afnemen na de installatie van de update.

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Wccftech verwijst daarnaast naar een bericht op X van SoyITPro, waarbij het standaard RAM-gebruik daalde van 9,1GB naar 7,5GB. Ook daar melden meerdere gebruikers een daling van ongeveer 1GB of iets meer na het installeren van Windows 11 26H2.

Toch is er reden om voorzichtig te blijven met die positieve signalen. Er zijn ook gebruikers die versie 26H2 hebben geïnstalleerd en helemaal geen verschil zien in het RAM-gebruik ten opzichte van voor de update.

Opvallend is bovendien dat sommige van de grotere dalingen worden gemeld door gebruikers met relatief veel werkgeheugen. Wie een systeem met slechts 8GB RAM heeft en op een grote verbetering hoopt, moet de verwachtingen dus voorlopig temperen.

Eerst zien, dan geloven

Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met conclusies op basis van een handvol berichten die uiteindelijk vooral persoonlijke ervaringen beschrijven. Zoals gezegd zijn er namelijk ongeveer evenveel gebruikers die aangeven helemaal geen verschil te merken na de installatie van Windows 11 26H2.

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Toch is het niet ondenkbaar dat er daadwerkelijk iets is veranderd. Microsoft liet begin augustus al weten dat het Windows 11 minder RAM wil laten gebruiken. Een deel van dat werk kan inmiddels in het besturingssysteem zijn beland. De 26H2-update zou daarbij als een soort schakelaar kunnen fungeren die bepaalde verbeteringen voor meer gebruikers activeert. De update zelf bevat namelijk relatief weinig grote vernieuwingen, maar kan wel functies vrijgeven die nog niet op alle pc's beschikbaar waren.

In dezelfde Reddit-discussie meldt een gebruiker bijvoorbeeld dat Verkenner sinds de update vrijwel direct reageert, terwijl dat voorheen soms ongeveer vijf seconden duurde. Ook Verkenner is een onderdeel waar Microsoft de afgelopen tijd aan heeft gewerkt. Het is dus goed mogelijk dat verschillende optimalisaties juist door de installatie van 26H2 beschikbaar zijn gekomen. Dat past ook binnen de bredere poging van Microsoft om Windows 11 dit jaar grondig te verbeteren.

Toch is het verstandig om nog even af te wachten met het installeren van Windows 11 26H2. Grote problemen zijn tot nu toe niet breed gemeld, maar bij een nieuwe Windows-update kunnen bugs soms pas na enkele dagen of weken naar boven komen.

Tot slot werkt Microsoft volgens Windows Latest ook aan het verminderen van het geheugengebruik van WinUI, het moderne framework waarop een groot deel van de Windows 11-interface is gebaseerd. Dat kan uiteindelijk niet alleen het besturingssysteem zelf soepeler maken, maar ook apps die van WinUI gebruikmaken.