De OPPO Find X10 Pro Max is een van de beste cameratelefoons van het jaar en deze foto's bewijzen dat

Er is weer een nieuwe Pro Max-telefoon op de markt verschenen die het op gaat nemen tegen modellen zoals de iPhone 18 Pro Max en de Xiaomi 18 Pro Max. De nieuwe OPPO Find X10 Pro Max lijkt een sterke concurrent te zijn en ook meteen een van de beste cameratelefoons van 2026.
TechRadar kon voor de lancering al een aantal dagen tijd doorbrengen met het nieuwe toestel in Lissabon en de camera's van het toestel uitgebreid aan de tand voelen.
De Find X10 Pro Max heeft een iets simpeler camerasysteem dan de OPPO Find X9 Ultra die we eerder dit jaar nog getest hebben. Je krijgt hier een ultrawide-camera met een diafragma van f/2.2, een hoofdcamera met een diafragma van f/1.5 en een telefotocamera met een diafragma van f/2.1 en 3x optische zoom.
Ook de specs voor video's zien hier indrukwekkend. Je kan opnemen in maximaal 8K/30fps met het O-Log 2-kleurprofiel of in 4K/120fps met 'Open Gate'-video. De specs zien er dus uitstekend uit, maar hoe goed zien de foto's eruit die je met de Find X10 Pro Max kan maken?
Over het algemeen vinden we dat de Find X10 Pro Max een aantrekkelijk natuurlijk effect aan de meeste foto's geeft, zeker als je de resultaten vergelijkt met die van bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S26 Ultra. Hieronder vind je een aantal van onze favoriete shots tot nu toe en wat opmerkingen over de camerafeatures.
De OPPO Find X10 Pro Max heeft een adviesprijs van 1.799 euro. Daarvoor krijg je 12GB aan RAM en 512GB opslag, plus natuurlijk allerlei andere flagship-specs. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren 'Titanium Grey' en 'Luna White'.
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OPPO Find X10 Pro Max-voorbeeldfoto's: portretmodus
Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.