De OPPO Find X10 Pro Max is een van de beste cameratelefoons van het jaar en deze foto's bewijzen dat

Er is weer een nieuwe Pro Max-telefoon op de markt verschenen die het op gaat nemen tegen modellen zoals de iPhone 18 Pro Max en de Xiaomi 18 Pro Max. De nieuwe OPPO Find X10 Pro Max lijkt een sterke concurrent te zijn en ook meteen een van de beste cameratelefoons van 2026.

TechRadar kon voor de lancering al een aantal dagen tijd doorbrengen met het nieuwe toestel in Lissabon en de camera's van het toestel uitgebreid aan de tand voelen.

De Find X10 Pro Max heeft een iets simpeler camerasysteem dan de OPPO Find X9 Ultra die we eerder dit jaar nog getest hebben. Je krijgt hier een ultrawide-camera met een diafragma van f/2.2, een hoofdcamera met een diafragma van f/1.5 en een telefotocamera met een diafragma van f/2.1 en 3x optische zoom.

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Deze camera's hebben alle drie een 200MP-sensor. Dat maakt dit de eerste telefoon met drie 200MP-camera's achterop. Die camera's worden verder nog ondersteund door een 50MP-selfiecamera (f/2).

Ook de specs voor video's zien hier indrukwekkend. Je kan opnemen in maximaal 8K/30fps met het O-Log 2-kleurprofiel of in 4K/120fps met 'Open Gate'-video. De specs zien er dus uitstekend uit, maar hoe goed zien de foto's eruit die je met de Find X10 Pro Max kan maken?

Over het algemeen vinden we dat de Find X10 Pro Max een aantrekkelijk natuurlijk effect aan de meeste foto's geeft, zeker als je de resultaten vergelijkt met die van bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S26 Ultra. Hieronder vind je een aantal van onze favoriete shots tot nu toe en wat opmerkingen over de camerafeatures.

De OPPO Find X10 Pro Max heeft een adviesprijs van 1.799 euro. Daarvoor krijg je 12GB aan RAM en 512GB opslag, plus natuurlijk allerlei andere flagship-specs. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren 'Titanium Grey' en 'Luna White'.

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OPPO Find X10 Pro Max-voorbeeldfoto's: portretmodus

OPPO Find X10 Pro Max-voorbeeldfoto's: zoombereik

Image 1 of 7 Gemaakt met de 0,6x-ultrawide. (Image credit: Tim Coleman) Shot van de hoofdcamera. (Image credit: Tim Coleman) En hier is de telefotocamera met 3x zoom. (Image credit: Tim Coleman) Hier begonnen we met de hoofdcamera. (Image credit: Tim Coleman) Toen volgde de 3x zoom. (Image credit: Tim Coleman) En dit is de optie voor 6x zoom. Dit is een digitale zoom vanuit de telefotocamera. (Image credit: Tim Coleman) Hier is nog een voorbeeld van hoe de 6x zoom eruitziet. (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 7 View Original Image 2 of 7 View Original Image 3 of 7 View Original Image 4 of 7 View Original Image 5 of 7 View Original Image 6 of 7 View Original Image 7 of 7 View Original

OPPO Find X10 Pro Max-voorbeeldfoto's: 300mm-teleconverter

Image 1 of 1 De 300mm-teleconverter is een lensaccessoire dat je op de 3x telefotocamera kan zetten. Hiermee kan je dus nog verder inzoomen met die camera met zijn 200MP-sensor, f/2.1-diafragma en sensorgrootte van 1/1,56 inch. De sensor is dus wel iets kleiner dan die bij de Find X9 Ultra. (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 1 View Original

OPPO Find X10 Pro Max-voorbeeldfoto's: ultrawide

Image 1 of 2 De Find X10 Pro Max heeft een van de beste ultrawide-camera's die we tot nu toe zijn tegengekomen op een telefoon (0,6x / 13mm). (Image credit: Tim Coleman) Dit is dezelfde scène, maar dan vastgelegd met de hoofdcamera. (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

OPPO Find X10 Pro Max-voorbeeldfoto's: overige foto's