De markt van Bluetooth-speaker is erg competitief. Als je op zoek bent naar een nieuw model, dan is er een overvloed aan opties om uit te kiezen. Veel speakers krijgen tijdens Black Friday natuurlijk ook weer leuke kortingen, maar je moet natuurlijk niet zomaar een speaker kopen omdat hij in de aanbieding is.

Wij hebben drie uitstekende modellen tegenover elkaar gezet om te kijken aan welke draagbare speaker je het beste je geld kan uitgeven. Het gaat hier om de Beats Pill, de JBL Flip 7 en de Sony ULT Field 3. Ze zitten allemaal rond dezelfde prijs en genieten ook allemaal van Black Friday-kortingen. Welk model biedt op dit moment dan de beste prijs-kwaliteit?

Om die vraag te beantwoorden hebben we de drie speakers beoordeeld op drie vlakken: features, design en geluidskwaliteit. We hebben per categorie een rangschikking gemaakt van deze speakers en aan het einde vind je onze definitieve winnaar.

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Maak kennis met de speakers

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Beats Pill JBL Flip 7 Sony ULT Field 3 Prijs 169,95 euro 149,99 euro 199 euro Drivers Solo racetrack woofer; solo isolated tweeter 45 x 80 mm mid/bass racetrack driver, 16 mm tweeter 86 x 46 mm woofer, 20 mm tweeter Afmetingen 219 x 71 x 70 mm 183 x 72 x 70 mm 256 x 113 x 79 mm Gewicht 680 gram 560 gram 1,2 kg Connectiviteit Bluetooth 5.3, USB-C Bluetooth 5.4, USB-C Bluetooth 5.2 Batterijduur 24 uur 16 uur 24 uur Waterproof? Ja, IP67 Ja, IP68 Ja, IP67

Features

(Image credit: Future)

Laten we maar beginnen met de features. Binnen deze categorie hebben de speakers allemaal meer dan genoeg te bieden.

De JBL Flip 7 beschikt over vrijwel alles wat je maar kan wensen van een compacte Bluetooth-speaker. Je kan meerdere speakers samenvoegen met Auracast, bedraad luisteren via USB-C, de equalizer aanpassen (presets en een eigen profiel maken), gebruikmaken van 'AI Sound Optimization' voor minder vervorming bij hoge volumes en 'PlayTime Boost' gebruiken voor een langere batterijduur. Over batterijduur gesproken, die is hier wel het laagst van alle drie de modellen met 16 uur. Toch is dat genoeg om ervoor te zorgen dat je hem niet continu weer aan de lader moet hangen.

De Sony ULT Field 3 is op dit vlak ook een geweldige speaker. Hij heeft een ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken (wat de Flip 7 niet heeft) en beschikt verder ook over vrijwel alles wat je nodig hebt, zoals een equalizer met zeven banden, een optie voor geluidsoptimalisatie, een modus die voor een langere batterijduur zorgt en natuurlijk multipoint-connectiviteit. Je mist hier wel ondersteuning voor de LDAC-codec en voor bedraad luisteren. Je kan dus niet genieten van hi-res audio.

De Beats Pill loopt iets achter op zijn rivalen qua features. Het grootste probleem is het gebrek aan een equalizer. Je kan het geluid dus niet helemaal aanpassen aan de hand van jouw voorkeuren. Er is ook geen multipoint-connectiviteit en je kan hem maar met één ander Pill-model koppelen (precies hetzelfde model). Dat terwijl de Flip 7 met Auracast en de ULT Field 3 met 'Party Connect' wel met meerdere speakers kunnen verbinden. De Pill heeft dan wel weer een sterke batterijduur, audio via USB-C en microfoons voor telefoongesprekken.

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Het is op dit vlak dus vooral een strijd tussen de JBL en de Sony. Als je liever een wat langere batterijduur hebt, dan wint Sony, maar voor ons was de batterijduur van de Flip 7 nog steeds lang genoeg en de optie om via USB-C bedraad te luisteren weegt dan iets zwaarder. De Flip 7 is binnen deze categorie dus onze winnaar.

Swipe to scroll horizontally Features rangschikking Speaker Positie Beats Pill 3e plaats JBL Flip 7 1e plaats Sony ULT Field 3 2e plaats

Design

(Image credit: Future)

Al deze speakers hebben een uitstekend design. Sommige modellen bieden echter wel een iets betere mix tussen stijl en stevigheid.

De Beats Pill ziet er redelijk stijlvol uit voor deze prijs. Het siliconen omhulsel zorgt ervoor dat hij gemakkelijk vast te houden is en het vormt een mooi contrast met de metalen grille aan de voorkant. Het design doet een beetje denken aan luxueuzere speakers zoals de Bang & Olufsen Beosound A1 (3rd Gen). De Pill is ook beschikbaar in verschillende leuke kleuropties, heeft een IP67-certificering voor stof- en waterbestendigheid (tot 30 minuten in water van één meter diep) en wordt geleverd met een handig draagkoord.

De JBL Flip 7 ziet er misschien niet het meest premium uit, maar is wel beschikbaar in zeven verschillende kleuropties. Je kan dus ongetwijfeld een model vinden dat goed bij jou past. Het is verder vooral een erg praktische speaker, met een valbestendig design en een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. Dat betekent dat hij een duik in het water (tot anderhalve meter diep voor 30 minuten) kan overleven en dat hij volledig stofdicht is. Dit is een ideale speaker voor onder de douche, voor tripjes naar het strand of voor bij het zwembad. Hij is enorm compact en lichtgewicht, dus je neemt hem ook heel gemakkelijk overal mee naartoe.

Als laatste hebben we nog de Sony ULT Field 3. Deze heeft een schouderband, een IP67-certificering en een stevige buitenkant die hem ook heel praktisch maakt. Hij is wel zwaarder en groter dan zijn concurrenten en zijn kleuropties zijn niet zo uitgebreid (of leuk). Hij is wel nog steeds relatief compact en draagbaar.

Over het algemeen biedt de Beats Pill volgens ons toch wel het beste design. Zijn combinatie van een stijlvolle look, een compact formaat en goede waterbestendigheid maken hem hier lastig te verslaan. De JBL komt echter wel dicht in de buurt en verdient hier dus de tweede plaats.

Swipe to scroll horizontally Design rangschikking Speaker Positie Beats Pill 1e plaats JBL Flip 7 2e plaats Sony ULT Field 3 3e plaats

Geluidskwaliteit

(Image credit: Future)

Elk van deze speakers biedt een unieke luisterervaring en over het algemeen waren we onder de indruk van hun audioprestaties tijdens onze vergelijking. We hebben de speakers allemaal met dezelfde audiobron en met dezelfde nummers getest voor de meest accurate testresultaten.

Nummer 1, That’s Right van Midas Field, is een groovy house-nummer waarmee we de basweergave en dynamiek van de speakers hebben getest. Nummer 2, Giant Steps van John Coltrane, hebben we geselecteerd om de middentonen, helderheid en scheiding van instrumenten mee te beoordelen. Nummer 3, Wasurechau Hitotoki van Fishmans, is een indie-rocknummer waarmee we goed de hoge tonen en soundstaging konden testen.

Bij nummer 1 wist de JBL Flip 7 voor ons het beste geluid te leveren. De bas was verrassend sterk aanwezig, ondanks het compacte formaat van de speaker, en klonk ook mooi krachtig. Hogere tonen van de drums kwamen goed naar voren in de mix en klonken zowel natuurlijk als expressief. De zang klonk ook mooi helder en kwam goed boven de andere elementen uit.

De Beats Pill wist ook goed te presteren op dit vlak. Hij biedt nog iets meer bas en een indrukwekkend dynamisch geluid dat vooral goed te merken is bij 'bass drops'. We vonden echter wel dat de hoge tonen iets te overdreven konden klinken, terwijl alles bij JBL iets beter in balans was. De ULT Field 3 biedt daarnaast ook weer een mooi vol basgeluid en iets beter gecontroleerde hoge tonen dan de Pill. Wel zat er wat minder textuur in de bas en viel het keyboard een beetje weg in de mix.

Bij nummer twee vonden we de interpretatie van de Beats Pill het meest aangenaam. De 'double bass' viel hier heel goed op in de mix, maar overstemde niet de middentonen. De saxofoon klonk verder heel mooi gedefinieerd. Er was ook nog genoeg ruimte voor de hoge tonen van de drums om mooi precies en helder in de mix naar voren te komen.

De JBL Flip 7 liep bij dit nummer niet ver achter. het geluid klonk elegant, aangenaam warm en mooi gedetailleerd bij de hoge tonen. We vonden alleen dat hij niet zo'n mooi open, driedimensionaal geluid gaf aan de saxofoon. Sony's speaker wist weer een energiek basgeluid te leveren met zijn ULT-modus aan, maar dit voelde wel een beetje overdreven. Toen we die modus uitzetten, klonk het geluid juist weer niet heel vol.

Bij nummer drie was de strijd tussen de Beats Pill en de JBL Flip 7 vooral erg spannend. Beide speakers wisten voor een erg mooi helder basgeluid te zorgen, plus een indrukwekkend dynamisch geluid en uitstekende soundstaging. De Beats wist de zang iets beter te scheiden van de rest van de mix en wat meer gelaagd weer te geven. We merkten wel dat de hoge tonen hier soms wat overdreven konden klinken. Die tonen klonken bij JBL wat natuurlijker. We hebben hier uiteindelijk de Flip 7 dus ook als de winnaar gekozen, want die bood de beste balans bij dit nummer. Dat betekent ook dat hij de winnaar is van deze hele categorie.

De Sony ULT Field 3 had duidelijk het meeste moeite met dit nummer. Met de ULT-modus uit kwam de zang niet zo goed tot zijn recht als gewenst en klonk de bas niet energiek genoeg. De prestaties waren beter met de ULT-modus aan, maar de bas klonk niet heel helder en de climax van het nummer klonk hierdoor ook een beetje onrustig.

Swipe to scroll horizontally Geluidskwaliteit rangschikking Speaker Positie Beats Pill 2e plaats JBL Flip 7 1e plaats Sony ULT Field 3 3e plaats

Eindoordeel

(Image credit: Future)

Op dit punt is het misschien al niet echt een verrassing meer, maar onze uiteindelijke winnaar is de JBL Flip 7.

Wat kunnen we nog meer zeggen over deze speaker? Het is een geweldig apparaat. Hij biedt een gebalanceerd, maar impactvol geluid, een groot aanbod aan handige features, een stevig ontwerp een is ook goed geprijsd. Als je hem met een mooie Black Friday-deal in huis kan halen, raden we dat zeker aan.

De Beats Pill krijgt de tweede plaats en blijft een interessant alternatief. We zijn grote fans van zijn design, hij klinkt over het algemeen ook geweldig en zijn batterijduur is indrukwekkend. Soms waren hoge tonen iets te sterk aanwezig in de mix en was een equalizer dus wel fijn geweest. Het is ook jammer dat je hem maar aan één andere Pill-speaker kan koppelen, maar dit zijn geen hele grote minpunten. Het blijft een fantastische speaker die ook zeker het overwegen waard is tijdens Black Friday.

Sony krijgt hier dus de derde plaats, maar dit is zeker geen slechte speaker. De ULT Field 3 biedt een lange batterijduur en goede waterbestendigheid, plus een krachtig basgeluid met zijn ULT-modus. Het geluid klinkt alleen simpelweg niet zo expressief en gebalanceerd als bij de concurrentie. Hij is wel al flink in prijs verlaagd sinds zijn release, dus mocht er een hele goede deal voorbijkomen, dan kan hij nog steeds erg interessant zijn. Over het algemeen vinden we de JBL en Beats wel betere opties voor een vergelijkbare prijs.