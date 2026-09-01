JBL opent de aanval op Sonos met drie nieuwe wifispeakers

Wie multi-room audio zegt, zegt vrijwel meteen Sonos. Daar wil JBL nu toch verandering in brengen. Het heeft nu een trio wifispeakers gelanceerd in de nieuwe Cove-serie: de Cove M1, Cove P1 en Cove X1. De speakers hebben daarnaast wat weg van enkele Sonos-speakers.

De speakers hebben onderlinge verschillen die we verderop behandelen, maar delen wel de volgende functies:

Bediening en set-up via de JBL One-app

Tweeweg-speakerontwerp

Automatische zelfkalibratie op basis van de kamer

Compatibel met JBL Bar Series MK2-soundbars

Constant Sound Field-technologie voor een gebalanceerd geluid

AI Sound Boost-technologie minimaliseert vervorming bij hoge volumes

Ondersteuning voor hi-res audio, wifi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect/Tap, Tidal Connect en Qobuz Connect

De JBL Cove M1 (Image credit: JBL)

De JBL Cove M1 is het goedkoopste model in de serie en kost 229,99 euro. Dit is een compacte wifispeaker die altijd in het stopcontact moet zitten. Dit lijkt op een alternatief voor de Sonos Era 100.

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De JBL Cove P1 is daarentegen draagbaar, ondersteunt Dolby Atmos en kost 449,99 euro. Hij wordt ook met een oplaadstation geleverd. Op basis van het formaat en de prijs lijkt hij tussenin de Sonos Play en Sonos Move 2 te zitten.

De JBL Cove X1 is het topmodel en kost 499,99 euro. Hij is uitgerust met vier tweeters, twee woofers en ondersteunt ook Dolby Atmos. Dit is het antwoord van JBL op de Sonos Era 300.

Net zoals de Sonos Era-speakers kan je de JBL Cove-speakers gebruiken om je JBL-soundbar uit te breiden. Dit gaat momenteel wel alleen met de MK2-soundbars van het merk.

De Cove-serie is ten slotte verkrijgbaar vanaf 8 oktober 2026. Elke speaker in de serie heeft een witte en zwarte versie.