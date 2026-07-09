Sonos verbetert eindelijk zijn app, maar er zijn nu ook indrukwekkende alternatieven

Gedurende de laatste paar maanden is Sonos eindelijk niet meer alleen bezig geweest met het oplossen van problemen in zijn app, maar ook met bijvoorbeeld het verbeteren van de navigatie en het toevoegen van handige features zoals een belangrijke nieuwe optie voor het oplossen van netwerkproblemen.

Veel Sonos-fans zijn inmiddels echter wel een beetje klaar met het wachten op bepaalde features die ze eigenlijk al heel lang willen hebben, zoals de mogelijkheid om surround-speakers aan de voorkant van hun setup toe te voegen. Daarom hebben verschillende gebruikers nu hun eigen alternatieven voor de officiële app gecreëerd.

Een tijdje geleden hebben we al een aantal van dit soort apps belicht, maar de lijst met opties blijft maar groeien.

Latest Videos From Watch full video here:

Heel veel Sonos-apps om uit te kiezen

Als eerste hebben we "de app die Sonos had moeten maken" volgens zijn maker: Somos InControl. Dit is in principe een afstandsbediening voor je Sonos-thuisbioscoopproducten en is speciaal voor iOS gemaakt. De app bevat een equalizer, je kan geluidspresets opslaan, de hoogte van surround-speakers instellen en toegang krijgen tot verschillende handige muziekfeatures.

Wat hier vooral aantrekkelijk is, is ondersteuning voor surround-speakers links en rechts aan de voorkant van je setup, plus de mogelijkheid om EQ-instellingen op te slaan voor in verschillende situaties. In een screenshot is een voorbeeld te zien van een net iets ander geluidsprofiel voor 5.1 surround sound dan voor Dolby Atmos, en ook weer een speciaal profiel voor het luisteren naar muziek. Met de app kan je ook heel snel wisselen tussen die geluidsprofielen. De app zit nog in de bètafase (via Apple TestFlight) en de beschikbaarheid is momenteel dus helaas nog wel beperkt. Toch ziet Somos InControl er wel erg indrukwekkend uit.

Moosic is een muziekserver-app (met een server die je zelf moet hosten) en biedt een alternatief voor Sonos' Trueplay-tuning die het geluid aan jouw ruimte aanpast. Hier krijg je ook toegang tot grafieken die de ruimtecorrectie in beeld brengen en nog meer aanpassingsmogelijkheden voor de tuning.

De app maakt het ook mogelijk om je Sonos-configuratie aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld snel de functie van twee Era 300-speakers wisselen van achterspeakers naar een stereosetup om naar muziek te luisteren. Tegelijkertijd kan je ook losse tuning-instellingen opslaan voor beide configuraties. Dit is ook weer iets dat Trueplay niet mogelijk maakt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als je je afvraagt waarom je toch niet gewoon Trueplay zou gebruiken, dan heeft de maker, AffectionateFox5907, een antwoord voor je: "Sonos geeft je geen manier om naadloos te wisselen tussen een thuisbioscoop- en muzieksetup. Mijn app doet dat wel, maar daardoor ben ik wel Trueplay verloren. Wanneer je een speaker loskoppelt en opnieuw koppelt, verliest deze elke keer zijn Trueplay-configuratie. Mijn app bouwt in principe een betere Sonos-app die features toevoegt die ik al een tijdje wilde, zonder daar een heleboel verschillende apps voor nodig te hebben. Dit werkt nu met meerdere subwoofers en zou ook moeten werken met toegevoegde frontspeakers."

Een van de grote nadelen van het gebruiken van third-party apps die frontspeakers toevoegen aan je surround-setup, is dat ze dus Trueplay uitschakelen. Deze app is dus echter wel een erg handige optie voor mensen die een iets andere surround-setup willen creëren dan wat volgens Sonos de bedoeling is.

De app lijkt ook ideaal voor mensen die vinden dat het gebruiken van hun thuisbioscoopsetup voor het luisteren naar muziek een beetje te veel gedoe vereist. Er lijken genoeg mensen te zijn voor wie dit een probleem is, want er is een speciale Reddit-thread waarin mensen vragen naar een simpele manier om te wisselen tussen film- en muziekmodi zonder hun systeem elke keer opnieuw te moeten configureren.

Als laatste hebben we ook nog Kyuu van de maker MajorAtmosphere (uitgesproken als het Engelse "queue"). Dit is een Sonos-controller voor iOS die je UPnP laat gebruiken om toegang te krijgen tot lokale bestanden. Dat wordt niet ondersteund door de officiële Sonos-app.

De maker legt uit: "Kyuu draait een lichtgewicht lokale server die speakers ontdekt via SSDP, de afspeelstatus checkt, en opdrachten direct naar je speakers stuurt. De iOS-app praat met die server via je LAN — geen cloud, geen Sonos-account, geen externe afhankelijkheden."