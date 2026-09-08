Wij konden de Sonos Beam Ultra al beluisteren: hij biedt de beste Dolby Atmos in dit formaat tot nu toe

Sonos kondigde recent een nieuwe soundbar aan die het gat moet gaan vullen tussen de Sonos Beam (Gen 2) en de Sonos Arc Ultra binnen de line-up van het bedrijf. Deze nieuwe soundbar heet de Sonos Beam Ultra (wat misschien ook wel te verwachten was) en hij wordt officieel gelanceerd op 29 september 2026. De Beam Ultra heeft een adviesprijs van 699 euro gekregen.

Dit nieuwe model is nog steeds vrij klein, net als de standaard Beam (Gen 2), maar hij beschikt over negen drivers om via een 7.1.2-kanaals audiosysteem een indrukwekkend Dolby Atmos-geluid te moeten kunnen leveren. Er zijn hier nu zelfs omhooggerichte drivers aanwezig, wat bij de vorige Beam-modellen niet het geval was.

Sonos belooft dat het geluid grootser, breder en krachtiger klinkt dan bij de gewone Beam. Wij konden al even genieten van een thuisbioscoopsetup met de Beam Ultra en hieronder lees je onze eerste indrukken. Een volledige review zal later nog volgen als we wat meer tijd hebben gehad om de soundbar grondig te testen.

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(Image credit: Future)

Tijdens onze eerste kennismaking met de Beam Ultra wist hij meteen een goede indruk achter te laten. We begonnen met het luisteren naar wat muziek in Dolby Atmos en de de soundbar wist het geluid heel mooi buiten het fysieke apparaat zelf te plaatsen. De audio werd heel mooi verspreid over de ruimte voor ons en het voelde dus niet alsof het allemaal vanuit één punt (de soundbar) kwam.

Ook het basgeluid werd indrukwekkend verspreid. Zang en bepaalde gepositioneerde effecten van verschillende instrumenten voelden mooi luchtig. Elk element leek de kans te krijgen om op een vrij natuurlijke wijze door de ruimte te zweven.

Toen we wisselden naar een nummer met wat meer bas, viel vooral het gewicht van de 'mid-bass' ons op. Het basgeluid is iets waarvan Sonos ook zei dat het dit wilde verbeteren bij de Ultra. Dat lijkt ook wel gelukt te zijn. Vaak merk je bij kleine speakers dat de mid-bass niet heel krachtig is. Soms kunnen de meest diepe geluiden nog wel wat kracht hebben, maar dat neemt normaal bij compacte soundbars vrij snel af richting de middentonen.

Daar hadden we hier geen last van. Bas klonk over het hele bereik uitstekend. Natuurlijk zal een kleinere soundbar altijd beperkingen hebben als het gaat om hoe sterk de bas kan worden weergegeven, maar het basgeluid was hier erg aangenaam.

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(Image credit: Future)

Toen we weer wisselden naar films en tv-series, begonnen we met een clip uit de Apple TV-serie Widow's Bay. Die clip benadrukte duidelijk de verbeterde helderheid van het centrale audiokanaal. De dialoog werd helder weergegeven boven de achtergrondgeluiden.

De echte test was echter de grote muziekscène met I Lied to You uit de film Sinners. Dit is een scène die steeds meer bedrijven voor hun demo's beginnen te gebruiken. We waren hierbij enorm onder de indruk van hoe de Dolby Atmos-effecten door de ruimte heen werden gepositioneerd. Sommige elementen klonken echt alsof ze helemaal van de zijkant kwamen en het gevoel van breedte was hier dus echt veel sterker dan bij andere compacte soundbars. Het was zelfs beter dan bij veel grotere soundbars die we getest hebben.

Je krijgt echt het gevoel alsof instrumenten in verschillende hoeken van de ruimte staan en in ieder geval dus vanuit ver buiten de randen van het beeld en natuurlijk de fysieke behuizing van de kleine soundbar komen.

Wanneer we een testmodel ontvangen voor onze review willen we alleen wel nog wat specifieker de hoogtekanalen testen. We merkten bij deze demo niet heel erg veel sterke hoogte-effecten, maar daar zijn meerdere mogelijke redenen voor. We willen de Beam Ultra op dit vlak nog niet meteen afrekenen op de prestaties bij deze ene demo. We gaan daar dus wel nog wat meer op letten bij aankomende tests.

We konden vervolgens dezelfde scène ook nog eens testen in combinatie met Sonos' nieuwe optie om draagbare speakers toe te voegen als achterspeakers voor een nog betere surround sound. Er werden twee Sonos Play-speakers achter ons geplaatst en ze maakten meteen verbinding met de soundbar. Daar was de app dus niet eens voor nodig.

De Beam Ultra liet kort een toon horen om aan te geven dat de Play-speakers waren verbonden, maar de detectie van de speakers en het verbindingen gebeurt allemaal automatisch achter de schermen en daar merk je niets van. Het leek allemaal heel soepel te werken.

Deze Play-modellen werkten tijdens deze demo als uitstekende achterspeakers. De Play weet geluidseffecten goed te positioneren en een verrassend goed dynamisch bereik te bieden voor films.

Sonos bevestigde ook dat het met de Play-speakers toegevoegd (of een paar Sonos Move 2-speakers, of vaste Sonos Era 100-speakers) dit hele systeem kan omschrijven als een 7.1.4-kanaals setup. De extra twee hoogtekanalen zijn dan echter wel virtueel.

We vonden het in de eerste instantie opmerkelijk dat Sonos koos voor het compacte formaat van de Beam voor een nieuwe soundbar die net onder de Arc Ultra zou worden geplaatst binnen de line-up. We gingen er namelijk van uit dat dit zou beperken hoe breed het geluid kan klinken. Daar maken we ons na deze eerste demonstaties geen zorgen meer over. We zijn nu vooral benieuwd om te horen hoe de soundbar omgaat met onze favoriete films.