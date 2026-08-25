's Werelds eerste "audiofiele" soundbar wordt nog beter met draadloze Dolby Atmos

Toen Canvas HiFi eerder dit jaar 's werelds eerste "audiofiele" soundbar onthulde, zagen we indrukwekkende specificaties: 8-inch drivers die 1500W vermogen leveren in een driewegconfiguratie. Toen we hem daadwerkelijk hoorden, waren we zeer onder de indruk en nu wordt hij nog beter met een Dolby Atmos-upgrade.

De nieuwe configuratie gebruikt de Canvas-soundbar voor het voorste geluidsbeeld, met extra actieve luidsprekers voor de surround-, achter- en hoogtekanalen. De soundbar zelf gebruikt BACCH 3D voor audiopositionering en ondersteunt Dolby Surround en Dolby Atmos voor de extra luidsprekers.

(Image credit: Canvas HiFi)

Hoe goed is het surround sound?

Het BACCH 3D-systeem is een virtueel surround-systeem dat volgens Canvas "fundamenteel anders" is dan normale virtuele surround-technologieën. Het regelt de akoestische interactie tussen het linker- en rechteroor om een ​​groter en preciezer geluidsbeeld te leveren, waarbij de linker-, rechter-, midden- en baskanalen klinken alsof ze uit fysieke luidsprekers komen. De achterkanalen gebruiken Dolby Surround of Dolby Atmos.

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De nieuwe bedieningskast is het brein van deze setup en is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse elektronicaspecialist Almando. Deze nieuwe kast verzorgt de surround-decodering en signaaldistributie naar de Canvas-soundbar en extra luidsprekers. Hij werkt ook als een centrale hub, waardoor je extra in- en uitgangen hebt en het geheel beter kan integreren in een groter AV-systeem.

Canvas heeft er bewust voor gekozen om dit een open systeem te maken. Als je liever luidsprekers van een ander merk gebruikt voor de achter- en hoogtekanalen, kan dat. Canvas wil je echter graag wijzen op de nieuwe samenwerking met het Deense luidsprekerbedrijf System Audio. Dat zal een aantal Silverback-luidsprekers aanpassen aan het typische design van Canvas. Zo klinkt alles niet alleen goed, maar ziet het er ook goed uit.

Het nieuwe systeem verschijnt ten slotte op IFA 2026 in Berlijn, dat plaatsvindt van 4 tot en met 8 september.