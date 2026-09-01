Sonos onthult Ace Ultra-koptelefoon en Beam Ultra-soundbar: wij spraken met de CEO over de lancering

Sonos heeft zojuist drie nieuwe aankondigingen gedaan: een nieuwe koptelefoon genaamd de Sonos Ace Ultra, een soundbar genaamd de Sonos Beam Ultra en Sonos 27, hun eigen besturingssysteem. Daar komt nog een nieuwe spraakassistent met AI bovenop, AI-agentintegratie en slimmere manieren waarop de speakers met elkaar kunnen samenwerken. We spraken met Tom Conrad, CEO van Sonos, hierover.

Eerst een overzicht van de producten. De Ace Ultra is de nieuwe koptelefoon van het merk en kost 449 euro (evenveel als de gewone Ace bij zijn lancering). Hij is voorzien van een nieuwe 40mm-driver die beter geluid belooft. De koptelefoon wordt aangedreven door een nieuwe chip, de Headphone Engine 2, en is daardoor volledig geïntegreerd in het Sonos-ecosysteem.

De Beam Ultra bevindt zich tussen de Sonos Beam (Gen 2) en de Sonos Arc Ultra. Het is een compacte soundbar die 7.1.2 kanalen Dolby Atmos-geluid levert met negen drivers. Twee drivers zijn bovendien naar boven gericht, een primeur voor de Beam-serie. De adviesprijs bedraagt 699 euro.

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Beide producten kan je vanaf vanaf 1 september bestellen. De leveringen beginnen op 29 september.

Wat software betreft, heeft Sonos zijn platform voor het eerst een naam gegeven: Sonos 27. Een onderdeel van de lancering van Sonos 27 is de onthulling van Sonos Fabric, de naam die Sonos heeft gegeven aan "de systeemfunctionaliteit waarmee Sonos-producten elkaar kunnen detecteren en zich kunnen aanpassen aan het moment". Fabric wordt direct gebruikt voor slimme muziekschakeling op de Ace Ultra en voor het integreren van draagbare surroundspeakers in Sonos-thuisbioscoopsystemen.

(Image credit: Sonos)

We vroegen eerst aan Conrad waarom de Headphone Engine 2 nodig was voor een volledige integratie in het multi-room-systeem van Sonos.

"Er waren twee belangrijke factoren om de koptelefoonconnectiviteit te realiseren. Ten eerste hadden we wifi, veilige opslag en transport van gegevens nodig, wat diep verankerd is in de chip van de hoofdtelefoon zelf. Helaas beschikt de Ace niet over dat platform, dus konden we de functie niet op een verantwoorde manier aan de Ace toevoegen zonder bijvoorbeeld je wifi-wachtwoord in gevaar te brengen op een open netwerk tijdens de configuratie. Zonder de verbeterde wifi-functionaliteit van de koptelefoon zelf konden we niet de gewenste netwerkprestaties bereiken, waardoor je gewoon door je huis kunt lopen."

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Conrad gaf aan dat ze vanaf het begin wisten dat de Ace Ultra als een onderdeel van het Sonos-systeem moest aanvoelen. Je kan nu naar een willekeurige speaker in huis lopen, op een knop op de koptelefoon drukken en de muziek springt direct van de speaker naar de koptelefoon. Je loopt dan naar een andere plek in huis, drukt opnieuw op de knop terwijl je voor een andere speaker staat en de muziek springt van de koptelefoon naar de speaker.

De Ace Ultra is ook op andere vlakken beter. Zo is er een nieuwe driver aanwezig. Conrad zegt dat hun ingenieurs diepere bassen en een helderdere soundstage met minder vervorming wilden.

(Image credit: Sonos)

De Sonos Beam Ultra is een onverwachte toevoeging aan de soundbars van het merk. Hij komt qua prijs eerder in de buurt van de oude Sonos Arc, terwijl hij aanzienlijk kleiner is.

Conrad legt uit dat het hun doel was om echt de beste middenformaat soundbar ter wereld te maken: "Er zijn nog steeds veel gebruikers die een kleiner formaat willen. Ze willen iets dat onder de televisie past als die op een tv-meubel staat, of voor een kleinere televisie."

Dat wil niet zeggen dat deze gebruikers genoegen nemen met "kleiner" geluid. Ook daar was Sonos zich van bewust: "Toch willen ze volledige, echte 7.1.2 Dolby Atmos. Ze willen een hoogtebeleving die hen echt midden in de actie plaatst. Daarom hebben we met de Beam Ultra een systeem gebouwd met negen drivers, waaronder twee naar boven gerichte drivers, die het geluid via het plafond en de muren weerkaatsen om die immersie te creëren."

(Image credit: Sonos)

Ook de centrale geluidsweergave van de Beam Ultra is verbeterd, omdat Sonos merkte dat heldere dialogen voor velen belangrijk zijn. Ook willen ze bas met impact zonder sub en ruimtelijke, heldere muziek. Conrad zegt dat je de Beam Ultra echt moet horen om te beseffen hoeveel geluid er daadwerkelijk uit deze kleine soundbar komt.

De komst van de Beam Ultra betekent ten slotte niet het einde van de huidige Beam (Gen 2). Conrad zegt duidelijk dat de Ultra een uitbreiding is van hun aanbod en geen vervanger. De normale Beam is voor de budgetgerichte gebruikers die tevreden zijn met 5.1.2-audio, terwijl de Beam Ultra surroundsound biedt.