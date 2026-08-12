Sonos werkt mogelijk aan Ultra-koptelefoon

Het is alweer twee jaar geleden dat de Sonos Ace werd uitgebracht, de eerste premium koptelefoon van het merk. Het lijkt erop dat er een opvolger aankomt.

We weten dat er in september een Sonos-lanceringsevenement plaatsvindt. Nu wijzen FCC-registraties op een nieuwe koptelefoon. Dit wordt zonder twijfel een opvolger voor de Sonos Ace. Verder is er al een koptelefoon met de naam Sonos Ace Ultra gelekt. Winfuture publiceerde onlangs een reeks foto's en details die weinig aan de verbeelding overlaten.

Deze afbeeldingen van de koptelefoon lijken erg op de originele Ace, maar met grotere oorschelpen en een schuifregelaar op de behuizing. Qua ontwerp lijkt hij dus wel wat op de AirPods Max.

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Hoe Ultra is deze Ultra?

Alles wijst erop dat Sonos werkt aan een concurrent voor de AirPods Max 2, Sony WH-1000XM6 of Bowers & Wilkins Px8 S2. Maar wat betekent die "Ultra"? Zal hij nog duurder zijn dan de originele Ace? Misschien een geavanceerde multi-driver configuratie? Of extra functies, zoals bij de Sony 1000X The Collexion? Of, en dat is hier het belangrijkst: zal hij werken binnen het multiroom-ecosysteem van Sonos, met echte audio-overdracht tussen de Sonos-speakers in je woning? De originele Ace kon dit alleen met de Sonos Arc, via de TV Audio Swap-functie, wat veel fans teleurstelde.

Tot nu toe is er nog niet duidelijk wat deze koptelefoon zo Ultra maakt. Dat zal Sonos zo lang mogelijk geheim willen houden en zal de doorslaggevende factor voor het succes van deze koptelefoon zijn.