Komt Samsung binnenkort met een rivaal voor de AirPods Max?

Samsung is al bijna tien jaar eigenaar van meerdere audiomerken. Nu lijkt daar ook echt iets mee te gaan gebeuren. Er gaan geruchten over de komst van een mogelijke concurrent voor de AirPods Max 2, die waarschijnlijk "Galaxy Studio" gaat heten.

Dat Samsung aan een koptelefoon werkt, was al eerder uitgelekt, maar nu horen we voor het eerst een naam. Deze nieuwe informatie is afkomstig van @evowizz, die eerder ook al correcte details over de Pixel 11 Pro Fold lekte.

De naam Studio is mogelijk overgenomen van de wifispeakers die het eerder dit jaar uitbracht. Die heten namelijk Music Studio 5 en Music Studio 7. Je kan deze speakers op zichzelf gebruiken of in combinatie met een Samsung-soundbar.

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Samsung heeft de naam blijkbaar al tien jaar geleden als handelsmerk laten vastleggen en heeft de aanvraag halverwege september opnieuw ingediend. De komst van de Galaxy Studio lijkt dus steeds waarschijnlijker.

Er is nog niets bekend over de prijs, functies of releasedatum. Aan het begin van 2027 zijn er wel meerdere momenten die enigszins logisch zijn. Dan kijken we in de eerste plaats naar CES, waar ook de Music Studio-speakers gelanceerd werden, en ook naar Galaxy Unpacked, waar we de Galaxy S27-serie verwachten.

Iedereen draagt zijn steentje bij

Samsung nam in november 2016 Harman International over, waardoor merken als Harman Kardon, JBL en AKG nu deel uitmaken van hun portfolio. Door een latere overname van de audiomerken van Masimo eind 2025, zijn ook Bowers & Wilkins, Denon en Marantz erbij gekomen.

Ondanks al die kennis heeft Samsung de voorbije jaren geen koptelefoon uitgebracht. De Galaxy Buds worden wel steeds beter en de soundbars van Samsung behoren tot de absolute top. De Music Studio 5 laat dan weer zien dat Samsung ook een uitstekende wifispeaker kan maken.

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Audiofielen die hopen op een koptelefoon op het niveau van AKG zullen hun verwachtingen ten slotte moeten bijstellen. Deze koptelefoon moet wellicht concurreren met de AirPods Max en zal daarom een model zijn dat de gemiddelde Samsung-gebruiker moet aanspreken. We verwachten bijgevolg enkele exclusieve functies waardoor de koptelefoon perfect past binnen het Galaxy-ecosysteem.