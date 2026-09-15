Meer info uitgelekt over Samsungs aankomende oordopjes

Eerder in 2026 leek het er even op dat Samsungs eerste clip-on open-ears eraan kwamen. Zelfs in de Galaxy Wearable-app zagen we de naam "Galaxy Buds Able". Daarna bleef het een tijdje stil en nu lijkt het erop dat de oordopjes er bijna zijn.

Een nieuw bericht van de Samsung-fansite SammyGuru bevat nieuwe informatie over de oordopjes, die nu blijkbaar "Galaxy Buds On" heten. De site zegt informatie te hebben gevonden in Samsungs Buds Manager-app die ons meer inzicht geeft in hun functies.

De lanceringsdatum wordt niet vermeld in dit lek. Het zou kunnen dat we de oortjes later dit jaar nog zien. In oktober verwachten we namelijk nieuwe Samsung-tablets en het kan dat de Buds On op hetzelfde moment uitkomen.

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Veel functies van bestaande Galaxy Buds

Begin 2026 onthulde Samsung de Galaxy Buds 4 Pro, die je kon bedienen met hoofdbewegingen. Hiermee kun je onder andere inkomende oproepen weigeren of aannemen door met je hoofd te schudden of knikken. Het lijkt erop dat de Galaxy Buds On deze functie ook hebben.

Uit het lek van SammyGuru komt ook "Volume Boost" naar voren. Dit is mogelijk Samsungs manier om een bekend probleem van open-ears aan te pakken. Omdat ze niet "in" je oren zitten, klinken ze soms te zacht. Een andere functie biedt nog een oplossing voor dit probleem. Auto Volume kan het volume tijdelijk verhogen in een luidruchtige omgeving om het gebrek aan noise-cancelling te compenseren.

Uiteraard moet er AI zijn: Gemini of Bixby kan worden geactiveerd door een wake-up woord of op de oordopjes te tikken. Ook heb je de mogelijkheid om direct een spraakmemo op te nemen via een specifiek gebaar.

Ten slotte weten we nog niets over zaken als de drivers of het ontwerp. Bij open-ears zijn dat wel de belangrijkste aspecten. Met een beetje geluk komen we daar dit jaar nog achter.