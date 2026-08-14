Samsung-oordopjes zouden binnenkort als gehoorapparaat kunnen werken

Samsung wil je oren niet alleen verwennen met goed geluid, maar ze ook gezond houden. Het merk heeft aangekondigd dat de nieuwe Hearing Aid-functie van hun oordopjes is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

De tool voor een "holistische ervaring op het gebied van gehoorgezondheid" bestaat volgens Samsung uit twee delen. Ten eerste is er een gehoortest van vijf minuten die je gehoor analyseert om te bepalen of je gehoorverlies hebt. Elk oor wordt afzonderlijk geclassificeerd als licht, matig, ernstig of zeer ernstig (of "normaal" als je geen gehoorverlies hebt).

Het tweede deel van de tool is de Hearing Aid-modus, die de bevindingen van de test gebruikt om geluiden te versterken die je anders moeilijk zou kunnen horen. Het kan ook bepaalde geluiden elimineren met behulp van de noise-cancelling. Het doel is om de Galaxy Buds te laten functioneren als medische hoortoestellen. De FDA heeft de resultaten van deze gehoortest goedgekeurd als medisch betrouwbaar.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Nog niet hier

Het persbericht van Samsung bevestigt dat de Galaxy Buds 3 Pro en Galaxy Buds 4 Pro de functies krijgen. Je hebt ook een Samsung-smartphone nodig met One UI 8 of nieuwer. Het lijkt erop dat de functie tegen het einde van het jaar in de VS "en geselecteerde goedgekeurde markten" komt. Het is niet duidelijk of Nederland en België ook bij die landen horen. Voor België zijn er net iets meer vraagtekens, aangezien de gehoorapparaatfunctie van de AirPods Pro hier ook niet werkt. In Nederland werkt die wel.

Wil je nu al draadloze oortjes die je als gehoorapparaat kan gebruiken? Dan moet je bij de AirPods Pro 2 en AirPods Pro 3 zijn. Die kunnen (in Nederland) een gehoortest uitvoeren en bepaalde geluiden in je omgeving versterken. Je kunt ze bedienen vanaf je Apple Watch, MacBook of iPad, of de resultaten van je gehoortest gebruiken om de equalizer van je muziek of video's aan te passen.

Samsung biedt hier dus niets baanbrekends, maar hoe meer oortjes deze functies bevatten, hoe beter. We zijn nu vooral benieuwd welke regio's toegang zullen krijgen bij de lancering in het najaar en of dit later uitgebreid zal worden.