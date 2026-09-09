Apple onthult AirPods 5 met sterkere noise-cancelling en beter geluid

Apple heeft zonet de AirPods 5 onthuld. De nieuwe draadloze oortjes behouden het bekende open-ear ontwerp, maar krijgen onder andere sterkere actieve noise-cancelling, een vernieuwde geluidsarchitectuur en uitgebreidere slimme functies. Er komen opnieuw twee verschillende uitvoeringen van de AirPods 5.

De actieve noise-cancelling is volgens Apple flink verbeterd. De AirPods 5 kunnen tot 50 procent meer omgevingsgeluid onderdrukken dan de AirPods 4 met ANC. Dat is opvallend voor oortjes met een open-ear ontwerp, aangezien ze je gehoorgang niet afsluiten zoals de AirPods Pro dat wel doen. Ook de transparantiemodus is aangepast en moet stemmen en andere geluiden uit je omgeving natuurlijker laten klinken.

Adaptive Audio blijft eveneens aanwezig. Daarmee wisselen de AirPods automatisch tussen noise-cancelling en de transparantiemodus op basis van je omgeving. Conversation Awareness verlaagt daarnaast automatisch het volume wanneer je zelf begint te praten.

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Ook de geluidskwaliteit is aangepakt. Apple gebruikt een nieuwe multiport akoestische architectuur die is geïnspireerd op de AirPods Pro 3. In combinatie met een nieuwe generatie Adaptive EQ moet dat zorgen voor een rijker en gedetailleerder geluid bij verschillende vormen en maten van oren. Personalized Spatial Audio moet hierdoor eveneens beter en meeslepender klinken.

(Image credit: Apple)

Een van de opvallendste slimme functies is Live Vertaling. Daarmee kunnen de AirPods 5 gesprekken rechtstreeks naar je voorkeurstaal vertalen. Je start de functie door beide steeltjes tegelijk in te drukken, Siri te vragen Live Vertaling te starten of via de actieknop op je iPhone.

Apple Intelligence ondersteunt vanaf iOS 27 ook het Nederlands. Apple waarschuwt wel dat niet alle functies in iedere taal en regio beschikbaar zijn. Welke mogelijkheden precies vanaf de release in Nederland en België werken, kan daardoor verschillen.

Twee verschillende AirPods 5-modellen

(Image credit: Apple)

Apple brengt de AirPods 5 in twee varianten uit. Het basismodel is de goedkoopste manier om onder andere actieve noise-cancelling en de nieuwe geluidsfuncties te krijgen in het Apple-ecosysteem.

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Daarnaast verschijnen de AirPods 5 met Wireless Charging Case. Die uitvoering krijgt voor het eerst bij normale AirPods volumebediening op de steeltjes. Door naar boven of beneden te vegen kan je het volume aanpassen zonder je iPhone erbij te pakken.

Ook de batterij is bij deze uitvoering verbeterd. Met noise-cancelling ingeschakeld halen de AirPods 5 maximaal vijf uur luistertijd op één lading. Dat is een uur langer dan de AirPods 4 met ANC. Samen met de oplaadcase loopt dat op tot maximaal 22 uur. De draadloze case kan worden opgeladen met een Apple Watch-lader, Qi-lader of via USB-C.

Verder zijn de AirPods 5 beter bestand tegen stof, zweet en water dan hun voorgangers dankzij IP57.

Prijs en beschikbaarheid

De AirPods 5 zijn vanaf vandaag te pre-orderen en liggen vanaf vrijdag 18 september in de winkels. Het basismodel kost 149 euro. Voor de AirPods 5 met draadloze oplaadcase betaal je 169 euro.