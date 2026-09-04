Shokz maakt zijn OpenFit Air lichter en slimmer met nieuwe OpenFit Air 2

Shokz heeft de OpenFit Air 2 aangekondigd, een nieuwe generatie open-ear oordopjes die vooral lichter, compacter en comfortabeler moeten zijn dan hun voorganger. De oortjes zijn vanaf 4 september verkrijgbaar voor 139 euro.

De OpenFit Air 2 wegen 7,2 gram per oordopje en maken opnieuw gebruik van het bekende open-ear ontwerp van Shokz. Daardoor blijft je gehoorgang vrij en kun je muziek luisteren terwijl je tegelijkertijd contact houdt met je omgeving.

Shokz heeft voor deze generatie vooral het ontwerp onder handen genomen. De vernieuwde oorhaken moeten zich beter aanpassen aan verschillende oorvormen, terwijl de slankere behuizing minder druk rond het oor uitoefent. Ook de oplaadcase is kleiner en lichter geworden.

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Het bedrijf gebruikt opnieuw zachte materialen rondom de belangrijkste contactpunten. In combinatie met het gewicht van 7,2 gram moet dat ervoor zorgen dat de OpenFit Air 2 probleemloos langere tijd gedragen kan worden. Voor sporters is er bovendien een IP55-certificering, waardoor zweet en een regenbui geen probleem zouden moeten vormen.

Goed geluid en comfort de hele dag door

(Image credit: Shokz)

Voor het geluid gebruikt Shokz zijn eigen Bassphere-driver en OpenBass 2.0-technologie. Die combinatie moet vooral de lage tonen meer gewicht geven, iets wat bij open-ear oortjes traditioneel lastiger is dan bij in-ears die de gehoorgang afsluiten.

Via de Shokz-app kun je kiezen uit vier EQ-profielen: Standard, Vocal, Bass en Private Mode. Daarnaast zijn er twee volledig aanpasbare profielen. DirectPitch-technologie moet het geluid zo gericht mogelijk naar je oor sturen en tegelijkertijd geluidslekkage beperken.

De OpenFit Air 2 zijn voorzien van drukgevoelige bediening. Volgens Shokz reageren de knoppen nauwkeuriger en zijn ze minder gevoelig voor onbedoelde invoer door bijvoorbeeld regen, zweet of haren. Daarmee kun je muziek bedienen, gesprekken aannemen en de spraakassistent activeren.

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Voor gesprekken zijn twee microfoons aanwezig, gecombineerd met AI-gebaseerde ruisonderdrukking. Shokz zegt daarmee stemmen duidelijker naar voren te brengen in rumoerige omgevingen.

Tot 36 uur batterijduur

Een volledig opgeladen set OpenFit Air 2 gaat maximaal acht uur mee. Met de oplaadcase stijgt de totale batterijduur naar 36 uur. Tien minuten snelladen levert volgens Shokz nog eens drie uur luistertijd op.

Ook multipoint is aanwezig, zodat de oortjes tegelijk met twee apparaten verbonden kunnen blijven. Verder ondersteunen ze Bluetooth 6.1, Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair.

De Shokz OpenFit Air 2 zijn vanaf 4 september verkrijgbaar in zwart, wit en Ice Blue voor 139 euro.