OpenAI-CEO Sam Altman vindt het 'verschrikkelijk' dat jouw pc RAM gebruikt terwijl AI-datacenters tekortkomen

De alsmaar grotere vraag naar geheugen voor datacenters die AI-systemen aandrijven, heeft wereldwijd voor een flink RAM-tekort gezorgd. Volgens de CEO van een van de bedrijven die aan deze situatie bijdragen, kan het beschikbare werkgeheugen bovendien beter naar datacenters gaan dan naar individuele pc's.

OpenAI-topman Sam Altman deed tijdens de podcast Cheeky Pint (via IGN) een uitspraak waarmee hij waarschijnlijk niet bepaald populairder wordt onder pc-gebruikers. Volgens Altman is het vanuit een wereldwijd perspectief op de verdeling van beschikbare middelen namelijk "behoorlijk verschrikkelijk dat iedereen een groot deel van de beperkte wereldwijde voorraad DRAM in zijn eigen computer heeft zitten".

Altman doelt daarmee vooral op het feit dat individuele pc's hun werkgeheugen lang niet altijd volledig benutten, terwijl datacenters dat doorgaans wel doen. "Als je te maken hebt met zulke grote tekorten, wil je dat de beschikbare capaciteit in de cloud zo efficiënt mogelijk wordt benut", aldus de OpenAI-topman. "Toch lijken veel mensen daar op de een of andere manier precies andersom over te denken."

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Die uitspraken zullen waarschijnlijk niet bij iedereen in goede aarde vallen. Pc-gebruikers krijgen door de opkomst van AI-chatbots zoals ChatGPT immers al te maken met stijgende hardwareprijzen, terwijl de groei van AI ook zorgen oproept over werkgelegenheid en de milieuvervuiling die datacenters veroorzaken. Dat Altman nu suggereert dat het schaarse werkgeheugen beter naar datacenters kan gaan dan naar consumenten, zal dan ook weinig enthousiasme opleveren.

Niet bepaald een populaire mening

Zoals je zou verwachten, zijn consumenten niet bepaald blij met de uitspraken van Altman. Op Reddit is inmiddels een flinke discussie ontstaan, waarbij gebruikers vooral kritiek uiten op AI, datacenters en het wereldwijde RAM-tekort.

"Het is maar 64GB, maar hij krijgt het pas als hij het uit mijn koude, dode handen trekt", schrijft een gebruiker. Een ander reageert minstens zo fel: "Bestuurders van techbedrijven zullen met deze mentaliteit de planeet blijven vernietigen, om vervolgens iedereen behalve zichzelf de schuld te geven van de ondergang."

Ook de wereldvreemde houding van AI-topmannen wordt regelmatig aangehaald. Daarnaast zetten Reddit-gebruikers vraagtekens bij de ethiek van AI-bedrijven. Chatbots zoals ChatGPT zijn immers getraind op enorme hoeveelheden informatie, waaronder auteursrechtelijk beschermd materiaal, zonder dat de makers daarvoor altijd een vergoeding hebben ontvangen. Het mag duidelijk zijn dat de uitspraken van Altman niet bepaald in goede aarde zijn gevallen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De situatie lijkt voorlopig bovendien niet te verbeteren. De meeste analisten verwachten dat het RAM-tekort nog jarenlang zal aanhouden. Dat betekent dat de prijzen van consumentenelektronica waarschijnlijk verder zullen stijgen. Vooral voor mensen die zelf een pc willen bouwen, kan dat een flinke tegenvaller worden. Zij zullen naar verwachting voorlopig diep in de buidel moeten tasten om alle benodigde onderdelen in huis te halen.