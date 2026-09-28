Discord gaat je CPU en GPU minder belasten dankzij nieuwe 'Game Mode'

Discord is berucht vanwege zijn hoge RAM-, CPU- en GPU-belasting tijdens het gamen. Dat is natuurlijk vervelend, want die onderdelen heb je natuurlijk ook voor gaming zelf hard nodig. Gelukkig worden een aantal van deze aspecten nu eindelijk aangepakt.

VideoCardz laat weten dat Discord werkt aan een 'Game Mode.' Dit is een nieuwe feature voor het programma die de CPU en GPU minder moet gaan belasten wanneer een game gespeeld wordt door effecten en animaties uit te schakelen. Zo geniet je van soepelere gameplay.

Discord biedt momenteel al wel opties om je systeem wat minder zwaar te belasten, zoals 'Reduced Motion', waarbij de intensiteit van animaties en zwevende effecten bij het navigeren van het programma verminderd worden. Gebruikers kunnen daarnaast ook 'hardware acceleration' uitschakelen. Als die optie uitstaat, stopt het programma met het gebruiken van de GPU om voor betere prestaties te zorgen. Het uitschakelen van hardware acceleration zorgt er als het goed is ook voor dat je niet zo snel meer te maken hebt met "visuele glitches zoals frame drops in games of prestatieproblemen".

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Game Mode lijkt dus op het eerste gezicht heel erg op Reduced Motion. Zo omschrijft DiscordPreviews (op X) hoe het de animaties en effecten automatisch verminderd wanneer een game wordt gedetecteerd. Het lijkt er echter niet op dat dit alle problemen rondom dit veeleisende programma gaat oplossen. Zo wordt er namelijk niets genoemd over het verminderen van RAM-gebruik.

Daarnaast is het ook het vermelden waard dat Discord een applicatie is die gebaseerd is op Electron (een framework voor desktopapplicaties dat webtechnologie gebruikt). Dat betekent eigenlijk dat de Discord-applicatie gewoon een soort web-app is die draait in zijn eigen Chromium-browseromgeving. Dat is in principe ook waar Google Chrome op gebaseerd is en dat is nog een app die erg veel RAM gebruikt.

Discord is working on Game Mode. Once activated, Discord's client will automatically reduce animations and disable effects when it detects a game being played, freeing up CPU and GPU resources that might help your game run smoother. pic.twitter.com/Ul9v9qQqnxSeptember 26, 2026

Hoe zit het met je scherm delen?

(Image credit: Getty Images)

Het is nog niet duidelijk of de Game Mode iets anders zal doen, behalve automatisch de Reduced Motion-opties inschakelen als er een game gedetecteerd wordt. Als het verder niets doet, is er duidelijk nog veel ruimte voor verbetering. We hopen dat de desktop-app ooit wat efficiënter kan draaien, zodat gamers de kracht van hun pc zoveel mogelijk voor het gamen zelf kunnen gebruiken.

Toch is het wel een goed begin als de Discord-ontwikkelaars hiermee eindelijk erkennen dat er het een en ander te optimaliseren is. We zijn echter nog wel benieuwd of deze Game Mode het CPU- en GPU-gebruik ook zo laag mogelijk weet te houden wanneer gebruikers hun scherm delen.

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Het is misschien geen verrassing dat het delen van je scherm ook wat meer van je pc vereist, zeker bij het streamen in hogere resoluties. Toch is het verbruik hierbij iets redelijker dan bij de simpele voice chats of wanneer de app simpelweg openstaat op de achtergrond en alsnog flink wat geheugen in beslag neemt.

Je framerate kan er wel onder lijden als je je scherm deelt tijdens het gamen, zelfs als je in een resolutie speelt die lager dan 1080p is. Dit is een veel groter probleem op minder krachtige systemen met minder RAM. Hier zijn wel oplossingen voor te vinden, zoals het gebruiken van een capture card op een losstaand systeem, maar dat is niet echt een goedkope optie.

Als Discord gewoon zijn desktop-app wat meer kan optimaliseren en misschien kan afstappen van zijn Electron-basis, dan zou dat mogelijk de problemen al voor een groot deel kunnen oplossen. Het is namelijk ergens wel ironisch dat dit programma in de eerste instantie voornamelijk is ontwikkeld voor gamers, maar dus ook de gameprestaties merkbaar negatief kan beïnvloeden.