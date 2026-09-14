Eerste beelden van Meta's 'Project Phoenix' mixed reality-headset zijn gelekt

We wisten al een tijdje dat Meta werkt aan een nieuwe mixed reality-headset (MR) die de echte en virtuele werelden samen moet brengen. Deze headset wordt ook wel Project Phoenix genoemd en inmiddels zijn de eerste beelden van het apparaat gelekt.

Deze leak komt vanuit UploadVR (via Engadget) en de gelekte beelden zaten schijnbaar verstopt in de laatste versie van de Horizon OS-software voor Meta Quest-apparaten. Ze waren te vinden in het support-gedeelte van de software. Er is te zien hoe lenzen op sterkte in de Project Phoenix-headset kunnen worden geplaatst.

Je ziet op de afbeelding hieronder dat het verschil tussen dit soort headsets en slimme brillen steeds kleiner lijkt te worden. Qua formaat en vorm komt dit apparaat dan ook dichter in de buurt van een slimme bril dan bijvoorbeeld een headset zoals de Meta Quest 3S.

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Hoe dan ook, het apparaat heeft verder camera's aan de voorkant die het AR-gedeelte (augmented reality) van de functionaliteit mogelijk maken, in plaats van transparante lenzen. Het is op dat vlak dus zeker nog wel een headset en niet gewoon een bril. Misschien komt Meta nog met een nieuwe term voor dit soort apparaten.

Binnenkort...

First official visuals of Meta's Project Phoenix, found in the HorizonOS Prescription Lens firmware package! pic.twitter.com/YmN0SCJNCDSeptember 10, 2026

Los van het design onthullen de afbeeldingen niet echt veel andere dingen over Project Phoenix. We zien verder alleen hoe je lenzen op sterkte toevoegt en een QR-code scant (waarschijnlijk om de lenzen goed af te stellen, zodat je ook de buitenwereld scherp ziet).

Wel is er ook nog een kabel langs de achterkant van het apparaat te zien. Dat suggereert dus dat er een bepaald component dus via een kabel verbonden is, wat geruchten ook al langer aangaven. Het zou kunnen dat de batterij en (een deel van de) rekenkracht zich los van de headset zelf bevinden.

Dat kan dan ook zijn wat mogelijk maakt dat de Project Phoenix-headset zo dun en licht is. Het is natuurlijk ook iets dat we bij andere vergelijkbare hardware ook al gezien hebben. Denk daarbij aan de Apple Vision Pro. Vooral een batterij kan nogal wat ruimte in beslag nemen en gewicht toevoegen. Het is dus een logische keuze om deze batterij ergens anders te bewaren dan in de headset zelf. Of er ook een bepaalde manier is om hem dan nog wel ergens aan jezelf vast te maken, weten we nog niet.

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Er werd eerder al een lancering in 2027 voorspeld, maar er is een redelijke kans dat wee tijdens het aankomende Meta Connect-event op woensdag 23 september meer zullen leren over deze headset en natuurlijk andere producten van Meta, zoals nieuwe slimme brillen.