Details over de Garmin Fenix 9 gelekt: wordt dit het einde van het MIP-scherm?

De Garmin Fenix 9-serie zal waarschijnlijk binnenkort op de markt komen. De geruchtenmolen, aangewakkerd door opmerkingen van CEO Cliff Pemble, wijst erop dat dit het geval zal zijn. Veel Garmin-fans vragen zich nu af hoe de Fenix 9-serie eruit zal zien.

De Garmin Fenix 8-serie was verkrijgbaar in drie maten (43 mm, 47 mm en 51 mm) en met twee schermen: een standaard AMOLED-scherm, zoals de meeste smartwatches, en een minder helder Memory-in-Pixel Display (MIP) dat het horloge met zonne-energie oplaadt. Vroeger werden de MIP-schermen op alle topmodellen van Garmin gebruikt omdat ze zuiniger waren, maar tegenwoordig worden ze bijna uitsluitend gebruikt voor modellen met Garmins Power Glass-technologie met zonnepanelen.

Waarschijnlijk zullen MIP-schermen definitief verdwijnen zodra Garmin hun Power Glass weet te combineren met AMOLED. Veel trouwe fans vinden dat jammer, want het MIP-scherm was voor velen een reden om voor Garmin te kiezen.

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Een jaar nadat de Garmin Fenix 8-serie op de markt kwam, verscheen de Garmin Fenix 8 Pro. Het horloge is verkrijgbaar in twee maten (47 mm en 51 mm), heeft InReach-berichtenfunctionaliteit via het satellietcommunicatienetwerk van Garmin, LTE en (afhankelijk van het model) een MicroLED-scherm.

Wat betekent dit alles voor de aankomende Fenix 9?

Drie maten, twee Pro's, twee MIP-schermen

Volgens Garmin Rumors zal de Garmin Fenix 9, net als zijn voorganger, in drie maten en drie verschillende modellen beschikbaar zijn: de basisversie, Garmin Fenix 9 Pro en Garmin Fenix 9 Pro InReach.

Deze keer zouden alle drie de modellen in alle drie de maten verkrijgbaar zijn. De Fenix 9 Pro InReach krijgt toegang tot het satellietnetwerk van Garmin. Op één upgrade na is het niet helemaal duidelijk wat de "normale" Pro precies beter doet.

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Zowel de Garmin Fenix 9 Pro als de Pro InReach zouden Solar-varianten krijgen. Dat betekent dat het MIP-scherm weer van de partij is. De standaard Garmin Fenix 9 is daarentegen alleen met AMOLED-scherm verkrijgbaar. Dit zou de eerste keer zijn dat een Garmin Fenix geen MIP-model krijgt.

Het MIP-scherm is lange tijd een uniek onderdeel van Garmin-horloges geweest. Daardoor lijkt het vanop een afstand op een regulier digitaal horloge. Het grootste voordeel is ten slotte dat het veel energiezuiniger is dan een AMOLED-scherm.