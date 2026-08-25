Garmin onthult Fenix 9-serie met ingebouwde noodcommunicatie en titanium kast

Garmin heeft zonet de Fenix 9 en Fenix 9 Pro multisport-smartwatches onthuld. De Fenix 9 Pro heeft nu een titanium horlogekast, die zowel stevig als licht is. Beide modellen bevatten het nieuwe Garmin Epic, een tool om activiteiten samen te voegen in één deelbaar verhaal in Garmin Connect, evenals verbeterde stamina-gegeven. De Fenix 9 Pro-horloges hebben daarnaast een ingebouwde satelliet- en LTE-verbinding die spraak-, tekst- en SOS-communicatie mogelijk maakt vanaf het horloge zelf.

Garmin Fenix 9

De standaard Fenix 9 heeft een AMOLED-scherm dat twee keer zo helder is als dat van zijn voorganger met krasbestendige saffierlens, lekvrije knoppen en een waterdichtheid die geschikt is voor duiken tot 40 meter diepte. De grootste versie van het horloge (51mm) biedt nu een batterijduur van maximaal 29 dagen in smartwatchmodus.

Verder zijn er nieuwe functies voor het meten van stamina, waaronder stamina-zones en de stamina-curve. Die laten zien hoe je uithoudingsvermogen zich in de loop van de tijd ontwikkelt op basis van je verbeterde conditie en trainingsgeschiedenis. Daarnaast zijn er extra statistieken voor roeitrainingen en meer functies voor rucking.

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Kaarten op het horloge zullen daarnaast beter werken dankzij extra RAM en een verbeterde map-engine. Daarnaast stelt een nieuwe perspectiefweergave gebruikers in staat beter te anticiperen op wat er gaat komen door meer details toe te voegen. Ten slotte is er 64GB interne opslag.

De Fenix 9 is verkrijgbaar in drie maten (43mm, 47mm en 51mm) en begint bij 999,99 euro.

Garmin Fenix 9 Pro

De Fenix 9 Pro gaat nog verder en heeft een nieuw ontwerp. Hij biedt daarnaast mogelijkheden voor connectiviteit zonder telefoon, een display dat opgeladen kan worden via zonne-energie en extra zaklampmodi.

Dit is de eerste Fenix met een titanium horlogekast voor extra robuustheid. Het horloge is hierdoor ook dunner. Het AMOLED-scherm haalt een helderheid van maximaal 3.000 nits voor goede leesbaarheid in alle omstandigheden.

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Het 51mm-model bevat op zijn beurt Garmins eerste 1,5-inch AMOLED-scherm. Dit is 15% groter dan het scherm van de 51mm Fenix 8 zonder dat het horloge zelf groter is. De geïntegreerde LED-zaklamp ondersteunt daarnaast een groenlichtmodus toe om het nachtzicht te behouden.

Met inReach-connectiviteit kunnen gebruikers contact houden met vrienden en familie en indien nodig noodhulp inschakelen via het 24/7 bemande Garmin Responses-coördinatiecentrum, terwijl ze hun telefoon thuis kunnen laten. Met een LTE-verbinding stelt Garmin Locate anderen in staat om je locatie te bekijken via de Garmin Messenger-app.

De Fenix 9 Pro is tot slot beschikbaar in drie formaten (43 mm, 47 mm en 51 mm) en begint bij 1.099 euro. Je kan beide Fenix 9-modellen vanaf 28 augustus bestellen in de Garmin-webshop.