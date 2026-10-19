Deze Garmin-feature vreet je batterij leeg: zo schakel je hem uit

Als je de laatste software-update op je Garmin-horloge hebt geïnstalleerd, zou het kunnen dat je zelf al last hebt gehad van een flink kortere batterijduur. Er lijkt een redelijk simpele verklaring te zijn voor dit probleem, maar is misschien niet iets wat je heel snel zelf zou hebben achterhaald.

Volgens meerdere posts op verschillende forums en sociale media hebben veel Garmin-gebruikers ineens last van een kortere batterijduur na de laatste software-update. De grootste oorzaak lijkt de spraakopdrachtfunctie te zijn.

Sinds Garmins september-update hoef je niet meer per se een knop in te drukken om spraakbesturing te starten op de Venu 4, Forerunner 970 en veel andere smartwatches. Je kan nu ook gewoon "OK Garmin" zeggen en vervolgens je spraakopdracht geven.

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Het probleem waar veel gebruikers nu dus tegenaan zijn gelopen, is dat deze nieuwe feature je batterijduur drastisch kan verminderen. De functie vereist namelijk dat je horloge altijd luistert om het activeringswoord te registreren en dat zorgt dus voor extra batterijverbruik.

Zo gaf één gebruiker op het officiële Garmin-forum aan dat hun geschatte batterijduur was afgenomen van 15 dagen tot 9 dagen. Dat is een vermindering van maar liefst 40%. Bij een andere gebruiker werd hun batterijduur zelfs gehalveerd van 12 dagen tot 6 dagen en bij iemand anders ging het van 23 dagen naar 12 dagen. Bij sommige mensen zorgde het uitschakelen van de OK Garmin-feature ervoor dat de geschatte batterijduur meteen weer naar het niveau van voor de update ging.

De boosdoener uitschakelen

(Image credit: Future)

In de Forerunner 970-gebruikershandleiding word je overigens gewaarschuwd dat het inschakelen van het OK Garmin-activeringswoord de "batterijduur vermindert", ook al geeft het bedrijf niet aan hoe groot de impact kan zijn.

Wat sommige gebruikers misschien niet doorhebben, is dat deze feature nu automatisch ingeschakeld wordt wanneer je de laatste update installeert. Daarom kan het heel verwarrend zijn als je batterijduur ineens vrijwel gehalveerd wordt terwijl je zelf niets hebt aangepast.

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Als je dit activeringswoord wil uitschakelen, dan ga je naar Instellingen > Systeem > Stem en schakel je hier de OK Garmin-functie uit.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een verminderde batterijduur bij jou een andere oorzaak heeft, maar aangezien meerdere meldingen aangeven dat de OK Garmin-feature verantwoordelijk is, is het zeker een poging waard om deze gewoon uit te schakelen. Tenminste, als je een lange batterijduur belangrijker vindt dat snelle toegang tot je spraakassistent.