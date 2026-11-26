De beste Black Friday airfryer deals: Philips, Ninja en meer
Luchtige prijsjes
Black Friday is een goed moment om een nieuwe airfryer aan te schaffen. Ook dit jaar kan je weer flink besparen op enkele bekende merken, zoals Philips en Ninja. Wij hebben al tientallen airfryers getest de voorbije jaren en enkele van onze favorieten krijgen nu korting.
Zo kost de glazen Dreame Tasti nu nog maar 69 euro, terwijl de Philips Airfryer 5000 Dual Basket met stoomfunctie zakt naar 169 euro. Of je nu alleen woont in een kleine studio en wat frituursnacks wil maken of een hele maaltijd voor je gezin op tafel wil toveren, er zit vast wel een deal voor jou tussen.
Topdeals in NL
- Dreame Tasti van €149 voor €69
- Bosch Airfryer Serie 4 Dubbele mand van €189 voor €129
- Philips Airfryer 5000 Series Dual Basket van €259,99 voor €169
- Ninja Double Stack XL van €249,99 voor €169,99
Topdeals in BE
- Dreame Tasti van €149 voor €69
- Bosch Airfryer Serie 4 Dubbele mand van €189 voor €129
- Philips Airfryer 5000 Series Dual Basket van €259,99 voor €169
- Ninja Double Stack XL van €249,99 voor €169,99
Beste Black Friday airfryer deals in Nederland
De Ninja DoubleStack XL is de grotere versie van de normale DoubleStack. Beide baklades zijn hier iets groter, terwijl het geheel nog steeds weinig plaats inneemt op je aanrecht door het gestapelde ontwerp.
Lees de Ninja DoubleStack review
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De Crispi Pro is een grotere versie van de Ninja Crispi die speciaal is ontworpen om een vaste plek op je aanrecht te krijgen. Wij hem een bijna perfecte score vanwege de snelle en efficiënte werking, de zes veelzijdige kookstanden en het feit dat je hem in de vaatwasser kan doen.
Lees de Ninja Crispi Pro review
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Deze airfryer van Philips is ideaal voor grote gezinnen die meer willen doen dan alleen friet bakken. Er zijn niet alleen twee lades, maar ook een stoomcompartiment. Daardoor kan je gerechten stomen, evenals "steamfryen".
Lees de Philips Airfryer 5000 Series Dual Basket NA555/00 review
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Philips heeft ook goedkopere airfryers voor minder veeleisende koks. Deze airfryer heeft 13 kookstanden, een display vooraan en een handig venster in de lade zodat je het kookproces in de gaten kan houden.
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Bosch heeft twee van zijn succesvolle Serie 4 airfryers genomen en ze aan elkaar geplakt voor deze versie met dubbele mand. Als je keuken groot genoeg is en je veel kookt met je airfryer, is dit een handige keuze om tijd mee te besparen.
Lees de Bosch Serie 4 airfryer review
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De Dreame Tasti is een glazen, eenvoudige airfryer voor kleine porties. Hij warmt snel op, is eenvoudig in gebruik en de glazen bakken kunnen gewoon in de vaatwasser. Houd alleen rekening met het formaat, want ondanks de marketingfoto's van Dreame past er geen heel gebraad in deze airfryer.
Lees de Dreame Tasti review
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Beste Black Friday airfryer deals in België
De Ninja DoubleStack XL is de grotere versie van de normale DoubleStack. Beide baklades zijn hier iets groter, terwijl het geheel nog steeds weinig plaats inneemt op je aanrecht door het gestapelde ontwerp.
Lees de Ninja DoubleStack review
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De Crispi Pro is een grotere versie van de Ninja Crispi die speciaal is ontworpen om een vaste plek op je aanrecht te krijgen. Wij hem een bijna perfecte score vanwege de snelle en efficiënte werking, de zes veelzijdige kookstanden en het feit dat je hem in de vaatwasser kan doen.
Lees de Ninja Crispi Pro review
Read moreRead less▼
Deze airfryer van Philips is ideaal voor grote gezinnen die meer willen doen dan alleen friet bakken. Er zijn niet alleen twee lades, maar ook een stoomcompartiment. Daardoor kan je gerechten stomen, evenals "steamfryen".
Lees de Philips Airfryer 5000 Series Dual Basket NA555/00 review
Read moreRead less▼
Philips heeft ook goedkopere airfryers voor minder veeleisende koks. Deze airfryer heeft 13 kookstanden, een display vooraan en een handig venster in de lade zodat je het kookproces in de gaten kan houden.
Read moreRead less▼
Bosch heeft twee van zijn succesvolle Serie 4 airfryers genomen en ze aan elkaar geplakt voor deze versie met dubbele mand. Als je keuken groot genoeg is en je veel kookt met je airfryer, is dit een handige keuze om tijd mee te besparen.
Lees de Bosch Serie 4 airfryer review
Read moreRead less▼
De Dreame Tasti is een glazen, eenvoudige airfryer voor kleine porties. Hij warmt snel op, is eenvoudig in gebruik en de glazen bakken kunnen gewoon in de vaatwasser. Houd alleen rekening met het formaat, want ondanks de marketingfoto's van Dreame past er geen heel gebraad in deze airfryer.
Lees de Dreame Tasti review
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Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.
- Jouri Altorf Redacteur
- Cas Kulk Redacteur TechRadar Benelux