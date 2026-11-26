Black Friday is een goed moment om een ​​nieuwe airfryer aan te schaffen. Ook dit jaar kan je weer flink besparen op enkele bekende merken, zoals Philips en Ninja. Wij hebben al tientallen airfryers getest de voorbije jaren en enkele van onze favorieten krijgen nu korting.

Zo kost de glazen Dreame Tasti nu nog maar 69 euro, terwijl de Philips Airfryer 5000 Dual Basket met stoomfunctie zakt naar 169 euro. Of je nu alleen woont in een kleine studio en wat frituursnacks wil maken of een hele maaltijd voor je gezin op tafel wil toveren, er zit vast wel een deal voor jou tussen.

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Beste Black Friday airfryer deals in Nederland

Ninja Crispi Pro: was € 249,99 nu € 169,99 bij Amazon De Crispi Pro is een grotere versie van de Ninja Crispi die speciaal is ontworpen om een ​​vaste plek op je aanrecht te krijgen. Wij hem een bijna perfecte score vanwege de snelle en efficiënte werking, de zes veelzijdige kookstanden en het feit dat je hem in de vaatwasser kan doen. Lees de Ninja Crispi Pro review Read more Read less ▼

Dreame Tasti: was € 149 nu € 69 bij Bol.com Netherlands De Dreame Tasti is een glazen, eenvoudige airfryer voor kleine porties. Hij warmt snel op, is eenvoudig in gebruik en de glazen bakken kunnen gewoon in de vaatwasser. Houd alleen rekening met het formaat, want ondanks de marketingfoto's van Dreame past er geen heel gebraad in deze airfryer. Lees de Dreame Tasti review Read more Read less ▼

Beste Black Friday airfryer deals in België

Ninja Crispi Pro: was € 249,99 nu € 169,99 bij Amazon De Crispi Pro is een grotere versie van de Ninja Crispi die speciaal is ontworpen om een ​​vaste plek op je aanrecht te krijgen. Wij hem een bijna perfecte score vanwege de snelle en efficiënte werking, de zes veelzijdige kookstanden en het feit dat je hem in de vaatwasser kan doen. Lees de Ninja Crispi Pro review Read more Read less ▼