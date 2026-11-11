We hebben talloze Ninja-keukenapparaten getest: deze zouden we zelf kopen met Black Friday

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Black Friday is inmiddels in volle gang en dat betekent dat je bij heel wat merken flinke kortingen kunt scoren. Ook Ninja pakt dit jaar groots uit, met aantrekkelijke deals op verschillende populaire keukenapparaten. Van airfryers tot koffiemachines en zelfs slushiemachines: sommige van onze favoriete Ninja-producten zijn momenteel meer dan honderd euro goedkoper.

Ninja heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de populairste merken op het gebied van keukenapparatuur, en dat is niet zonder reden. Het merk weet handige functies te combineren met uitstekende prestaties en een gebruiksvriendelijk ontwerp. Vooral de airfryers hebben een uitstekende reputatie opgebouwd, maar inmiddels maakt Ninja ook indruk met koffiemachines, blenders en andere apparaten. Wat ons betreft is het vooral de combinatie van slimme innovaties en gebruiksgemak die Ninja zo interessant maakt.

Wat Ninja bovendien goed doet, is bestaande producten nét wat slimmer maken. Neem bijvoorbeeld de Double Stack Air Fryer, waarbij de twee kooklades boven elkaar zijn geplaatst om ruimte te besparen, of de Ninja Slushi Twist, waarmee je twee verschillende ijskoude drankjes kunt combineren. Het zijn handige vernieuwingen die daadwerkelijk iets toevoegen en niet alleen bedoeld zijn om een nieuw model op de markt te brengen. Daar hangt soms wel een stevig prijskaartje aan, waardoor Black Friday een uitstekend moment is om toe te slaan.

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Wij hebben de afgelopen tijd heel wat Ninja-producten uitgebreid getest en weten daardoor precies welke apparaten hun geld waard zijn. Voor Black Friday hebben we vier van onze favorieten geselecteerd die momenteel flink zijn afgeprijsd. Alle vier scoorden goed tijdens onze reviews en zijn dankzij de huidige kortingen alleen maar aantrekkelijker geworden.

Ninja Slushi Twist van 459,99 voor 339,99 euro De Ninja Slushi was vorig jaar al een van onze favoriete keukenapparaten, maar de nieuwe Slushi Twist doet daar nog een schepje bovenop. Dankzij twee afzonderlijke reservoirs kun je tegelijkertijd verschillende slushies bereiden en deze met de Twist-functie zelfs combineren in één glas. De grootste verbetering is echter SlushAssist, dat automatisch de juiste temperatuur bepaalt en ervoor zorgt dat je drankjes vrijwel altijd de perfecte consistentie hebben. We waren vooral onder de indruk van de veelzijdigheid, van simpele limonadeslushies tot cocktails en proteïneshakes. Het grootste nadeel was de stevige prijs, maar daar brengt Black Friday gelukkig verandering in.

Ninja Double Stack XL 9.5 L Airfryer van €269,99 voor € 169,99 Wie weinig ruimte op het aanrecht heeft, maar toch een ruime airfryer zoekt, zit goed met de Ninja Double Stack. In plaats van twee lades naast elkaar te plaatsen, heeft Ninja ze boven elkaar gestapeld, waardoor het apparaat aanzienlijk minder breed is dan traditionele airfryers met twee kookzones. Toch krijg je een totale capaciteit van 9,5 liter en dankzij de meegeleverde rekjes kun je zelfs op vier niveaus tegelijkertijd koken. We waren, en zijn nog steeds, bijzonder tevreden over de prestaties, met knapperige frietjes, sappige kip en verrassend snelle bereidingstijden.

Ninja Luxe Café Pro van 699,99 voor 529,99 euro Met de Ninja Luxe Café Pro haal je zowat een complete koffiebar in huis, zonder dat je jarenlang ervaring als barista nodig hebt. De machine helpt je bij het kiezen van de juiste maalgraad en maakt het bijzonder eenvoudig om heerlijke espresso's, cappuccino's en andere koffiedrankjes te bereiden. Ten opzichte van de goedkopere Luxe Café Premier krijg je onder andere een ingebouwde tamper, een grotere melkopschuimer en een aparte leiding voor heet water. Vooral die tamper viel tijdens onze review in de smaak, omdat je daarmee zonder geknoei de gemalen koffie kunt aandrukken.