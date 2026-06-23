Airfryer nodig voor het WK? Deze vijf krijgen nu korting

Een WK-wedstrijd is niet compleet zonder snacks. In de friteuse wordt alles echter heel snel vettig en in de oven duurt het soms net iets te lang. Daarom gaat onze voorkeur uit naar de airfryer. Het gaat slechts een fractie trager dan een friteuse en je hebt geen stank van de olie in huis hangen.

Heb je nog geen airfryer, heeft je oude het inmiddels opgegeven of wil je een tweede airfryer in huis halen om meer snacks tegelijkertijd te maken? Wat de situatie ook is, tijdens de Amazon Prime Deals (23 juni tot en met 26 juni) geniet je van kortingen tot wel 100 euro op de beste airfryers.

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Korting op airfryers bij Amazon Nederland

Ninja Double Stack XL (SL400EU) van €269,99 voor €169,99 De grotere Ninja Double Stack heeft niet alleen veel plaats, maar verdeelt die plaats over twee baklades waarvoor je een aparte temperatuur kan instellen. Hij behoudt het plaatsbesparende ontwerp van de basisversie. Read more Read less ▼

Ninja Foodi Max (AF400EU) van €211,16 voor €149,99 Deze Ninja Foodi Max heeft wel twee baklades, maar geen plaatsbesparend ontwerp zoals de Double Stack hierboven. Hij is wel een paar tientjes goedkoper, dus als je een ruime keuken hebt, is dit een prima keuze. Read more Read less ▼

Dreame Tasti van €149 voor €99 Heb je een kleine keuken? Dan is de Dreame Tasti voor jou! Hij heeft twee glazen bakken zodat je het bakproces in de gaten kan houden en die bakken zijn bovendien vaatwasmachinebestendig. Read more Read less ▼

Bosch Air Fryer Serie 4 van €139,99 voor €78,99 De Serie 4 van Bosch is al een goedkope airfryer en krijgt nu bijna 50 procent korting. Dit is een oerdegelijke airfryer zonder toeters en bellen die gewoon doet wat hij moet doen. Read more Read less ▼

Philips Airfryer 2000 Series van €109,99 voor €70,99 Deze airfryer is eveneens zacht geprijsd en heeft een vrij grote bak van 6,2 liter. Aan de buitenkant zit een klein venstertje zodat je de bak er niet uit moet halen om de bereiding in de gaten te houden. Read more Read less ▼

Korting op airfryers bij Amazon België

Ninja Double Stack XL (SL400EU) van €229,99 voor €160,32 De grotere Ninja Double Stack heeft niet alleen veel plaats, maar verdeelt die plaats over twee baklades waarvoor je een aparte temperatuur kan instellen. Hij behoudt het plaatsbesparende ontwerp van de basisversie. Read more Read less ▼

Ninja Foodi Max (AF400EU) van €207,71 voor €149,99 Deze Ninja Foodi Max heeft wel twee baklades naast elkaar waarvoor je een aparte temperatuur kan instellen. Hierdoor neemt hij wel relatief veel plaats in beslag. Read more Read less ▼

Dreame Tasti van €149 voor €99 Heb je een kleine keuken? Dan is de Dreame Tasti voor jou! Hij heeft twee glazen bakken zodat je het bakproces in de gaten kan houden en die bakken zijn bovendien vaatwasmachinebestendig. Read more Read less ▼