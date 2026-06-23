Dealtip: hoge korting op robotstofzuigers tijdens de Amazon Prime Days

We zitten momenteel middenin een hittegolf en het laatste waar je mee bezig wil zijn, is schoonmaken. Goed nieuws: Amazon strooit met kortingen op robotstofzuigers tijdens de Prime Days, die duren van 23 tot en met 26 juni.

Zowel in Nederland als België genieten Prime-abonnees van exclusieve kortingen. Heb je geen Prime? Sluit dan even een maandabonnement af voor een paar euro en krijg in ruil daarvoor tot honderden euro's op de beste robotstofzuigers. Je kan zelfs je maand gratis Prime hiervoor gebruiken als je nog nooit eerder een Prime-abonnement hebt gehad.

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Of je nu een goedkope robotstofzuiger zoekt voor een kleine studio of een duurder model dat nauwkeurig tussen alle meubels navigeert, tapijt grondig reinigt en hardnekkige vlekken kan schoonmaken, er is een Prime Deal voor jou. De kortingen zijn bovendien niet voor vage, onbekende merken, maar ook voor grote namen zoals Roborock en Dreame.

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Korting op robotstofzuigers bij Amazon Nederland

Roborock Saros 20 Set van €1.499 voor €999 De Saros 20 Set is het topmodel van het merk. Hij valt op door het AdaptiLift-systeem waarmee hij drempels tot bijna 9 cm kan overbruggen. Daarnaast biedt hij een hoge zuigkracht, draaiende dweilpads en leert hij zichzelf automatisch de beste schoonmaakgewoontes. De dweil wordt na afloop zowel gereinigd als gedroogd in het schoonmaakstation. Read more Read less ▼

Roborock Qrevo S Pro van €599,99 voor €399,99 Voor een relatief zachte prijs biedt de Qrevo S Pro een complete schoonmaakervaring. Hij heeft draaiende dweilpads, een schoonmaakstation dat ze na afloop grondig reinigt (en droogt) en uitstekende obstakeldetectie. Read more Read less ▼

Dreame Matrix10 Pro van €999 voor €849 De Matrix10 Pro valt op door zijn automatisch verwisselbare dweil. In het dock zitten drie verschillende soorten dweilpads, elk voor een ander type vloer, inclusief drie vakjes voor schoonmaakmiddel. Als je woning verschillende vloeren heeft en je die allemaal optimaal wil schoonmaken, is dit de robotstofzuiger voor je. De dweilpads worden bovendien automatisch gereinigd en gedroogd na elke schoonmaakbeurt. Read more Read less ▼

Dreame D20 Pro Plus van €299 voor €199 Deze eenvoudige robotstofzuiger van Dreame is een slimme keuze voor kleinere woningen zonder moeilijke obstakels en bij voorkeur zonder (dik) tapijt. Hij kan grondig stofzuigen en heeft een schoonmaakstation met daarin een stofzak. Er is een eenvoudige dweilpad aanwezig, maar verwacht hier niet te veel van. Read more Read less ▼

Bosch Spotless van €429 voor €269 De Bosch Spotless is een goede keuze als je een eenvoudige robotstofzuiger wilt die niet per se goed moet dweilen. Hij valt op door zijn stofreservoir dat zonder stofzak werkt. Als het vol is, leeg je dit gewoon in de vuilnisbak. Zo hoef je niet steeds weer nieuwe stofzakken te kopen. Read more Read less ▼

eufy E28 HydroJet van €999 voor €626 Deze unieke robotstofzuiger van eufy kan niet alleen stofzuigen en dweilen, maar heeft ook een soort van kruimeldief in het schoonmaakstation die je eruit kan nemen. Die kan zelfs water gebruiken om tapijten en stoffen meubels grondig te reinigen. De robotstofzuiger zelf gebruikt daarnaast een rollende dweilborstel. Read more Read less ▼

Korting op robotstofzuigers bij Amazon België

Roborock Saros 20 Set van €1.499 voor €999 De Saros 20 Set is het topmodel van het merk. Hij valt op door het AdaptiLift-systeem waarmee hij drempels tot bijna 9 cm kan overbruggen. Daarnaast biedt hij een hoge zuigkracht, draaiende dweilpads en leert hij zichzelf automatisch de beste schoonmaakgewoontes. De dweil wordt na afloop zowel gereinigd als gedroogd in het schoonmaakstation. Read more Read less ▼

Roborock Qrevo S Pro van €599,99 voor €399,99 Voor een relatief zachte prijs biedt de Qrevo S Pro een complete schoonmaakervaring. Hij heeft draaiende dweilpads, een schoonmaakstation dat ze na afloop grondig reinigt (en droogt) en uitstekende obstakeldetectie. Read more Read less ▼